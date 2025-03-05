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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur'an terazisine koyun

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlı, 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Kendinizi Kur'an terazisine koyun" başlıklı yazısıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 5 Mart 2025 tarihli yazısı...

Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mart 2025
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun

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Kur'an-ı Kerim en güzel hakemdir. Bütün hayatınızı ve hareketlerinizi Kur'an terazisine koyun. Ve nasıl bir Müslüman olduğunuza karar verin. İşte size ayetler:

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kuran terazisine koyun (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kuran terazisine koyun (AA)

"Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksiniriz. O hâlde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir." (Hucurat, 12)

"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36)

"İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kaf, 18)

"Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler." (Kasas, 55)

"Müminler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler." (Müminun, 3)

"Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur." (En'am, 68)

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kuran terazisine koyun (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kuran terazisine koyun (AA)

"Kusur peşinde koşan, durmadan laf getirip götüren kimseye boyun eğme." (Kalem, 11)

"Günah işlemekte ve düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın." (Maide, 2)

"İnsanlardan gizler de Allah'tan gizle(ye)mezler. Hâlbuki geceleyin O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken Allah onlarla beraber idi." (Nisa, 108)

"Yalan sözden kesinlikle kaçının." (Hacc, 30)

"Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar." (Furkan, 67)

"Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksızca kıymazlar ve zina etmezler." (Furkan, 68)

"(O kullar) yalan yere şahitlik yapmazlar. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler." (Furkan, 72)

"Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar." (Furkan, 73)

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kuran terazisine koyun (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kuran terazisine koyun (AA)

"Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab, 58)

"Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık günah yüklenmiş olur." (Nisa, 112)

"Onlar müminlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar."(Maide, 54; Fetih, 29)

"Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)

"Birbirinizin gizli hâllerini araştırmayın." (Hucurat, 12)

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmı günahtır." (Hucurat, 12)

"Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getirin." (Maide, 1)

RAMAZANI DOLU YAŞAYIN
Ramazan öncesi Efendimiz (SAV) şöyle konuştu:

"Ey insanlar, sizi büyük ve mübarek bir ay gölgeledi. O ay içerisinde bir gece vardır ki, bin aydan hayırlıdır. O, öyle bir aydır ki, Allah, gündüz orucunu farz, gece ibadetini nafile kıldı. O ay içerisinde bir hayır işleyen, diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur. O ayda bir farz işleyen, diğer aylarda yetmiş bin farz işlemiş gibi olur. O sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. O yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bereketlendirilir. Ramazanda kim bir oruçluyu iftar ettirirse, bu günahlarının bağışlanmasına, cehennemden azat olmasına sebep olur ve oruçlunun sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır."

Sahabe, "Ya Resulullah, hiçbirimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz" dediklerinde şöyle buyurdu: Allah bu sevabı oruçluyu bir hurmayla veya bir içim su yahut bir yudum süt karşılığıyla iftar ettirene de verir. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur. Bu ayda hizmetçisinin yükünü hafifleteni Allah bağışlar ve cehennemden kurtarır. Ramazan ayında şu dört şeyi çok çok yapınız. Bunlardan ikisini yapmakla Rabb'inizi razı edersiniz, diğer ikisini yapmaktan da boş durmayınız. Rabb'inizi razı edeceğiniz dört haslet şunlardır:

1- Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getirmek.
2- Allah'ı anıp istiğfar etmek.
3- Allah'tan cenneti istemek.
4- Cehennemden O'na sığınmak.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kuran terazisine koyun (AA)Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kuran terazisine koyun (AA)

SORU - CEVAP
Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" deniyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur?
Ayetin anlamı şudur: Kişi kalbini yüce Allah'tan çevirir, gafil olur ve Allah'la irtibatını bitirirse Allah da kulun kalbinden çekilir. Kalbini Allah'a kapatmış olan kişinin kalbinin mühürlenmesi bu anlamdadır. Yoksa Allah durup dururken kişinin kalbini mühürlemez.

Ormandan ağaç kesmek caiz midir?
Ormanlar kamu malları olup devletin koruması altındadır. Devletin izni olmadan ormanın ağacını kesmek, ürünlerinden almak, arazisini işgal etmek, kamu haklarına tecavüzdür. Kamu haklarına tecavüz ise haramdır.

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