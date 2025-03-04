İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

MOR LAHANALI PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

4-5 adet patates

Yarım büyük mor lahana (küçükse çeyrek)

Çeyrek demet maydanoz

4 dal taze soğan

Zeytinyağı

Limon suyu, nar ekşisi

Kırmızı toz biber, pul biber

Tuz

Yapılışı:

↪ Patateslerin kabuklarını soyun ve derin bir tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlanmaya bırakın. Mor lahanayı ince ince doğrayın ve derin bir kaba alıp üzerine 1 çay kaşığı tuz serpip, iyice ovarak yumuşamasını sağlayın.

↪ Orta büyüklükte bir tavayı ocağa alıp ısıtın. Zeytinyağını ekleyin ve doğradığınız mor lahanayı tavaya ilave edin. Sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika pişirin. Haşladığınız patatesleri küp küp doğrayın ve kavurduğunuz mor lahanaya ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın.

↪ Sosu hazırlamak için tüm malzemeleri küçük bir kasede karıştırın. Ocaktan aldığınız mor lahanalı patates karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerine nar taneleri serpip sıcak servis yapın.