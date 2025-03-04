İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

PRATİK BAKLAVA TARİFİ
Kolay Ev Baklavası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı süt (200 ml)
1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
5,5 su bardağı un
İç Harcı İçin:
Kırılmış ceviz ya da fındık
Hamur Açmak İçin:
Mısır nişastası
Şerbet İçin:
4 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su (1 litre)
Birkaç damla limon suyu
Üzeri İçin:
300 g tereyağı ya da margarin
Yapılışı:
↪ İlk olarak cevizi havanda dövün. Unu elenmiş olarak bir tezgahın üzerine koyun ve ortasında bir havuz açın. Bu havuza ayçiçek yağı, sirke, süt, yumurtalar ve tuzu ekleyin. Karışımdan özlü bir hamur elde edene kadar yoğurun.
↪ Hamurdan ceviz büyüklüğünde 20 parça koparıp, her birini yuvarlayarak beze haline getirin. Bezeleri bir kaba koyup, üzerlerini nemli bir bezle örterek yaklaşık yarım saat dinlendirin. Dinlendikten sonra temiz bir yüzeye nişasta serpin.
↪ Bezeleri, nişasta serilmiş zemin üzerinde oklava ile açın. Açtığınız her yufkanın üzerine bolca nişasta serpip, 10 yufkayı üst üste koyun. Yufkaları büyüterek ve yufka gruplarını sık sık çevirerek açmaya devam edin. Sonrasında, 10 yufkayı yağlanmış tepsiye yerleştirin. Üzerine iri dövülmüş ceviz serpin. Kalan bezeleri de aynı şekilde açarak tepsiye yerleştirin.
↪ Yufkaları keskin bir bıçakla kare dilimler halinde kesin. Ayrı bir tavada yağı eritin ve 1 dakika kaynatın. Kaynar yağı tortusundan arındırarak, kaşık yardımıyla baklavanın üzerine dökün.
↪ Baklavayı, önceden ısıtılmış 170 derece fırında altı ve üstü pembeleşene kadar pişirin. Bu sırada şerbeti için, şekeri, suyu ve limon suyunu birlikte 10 dakika kaynatarak ateşten alın. Fırından çıkan baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün ve şerbeti emene kadar tepsiyi kapalı tutun. Baklavanız servise hazır.