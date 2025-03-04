takvim-logo

İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan'da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

Ramazan'da sevdiklerimizle sofralarımızı paylaştığımız lezzetli yemeklerin hazırlığının özel bir dönemdir. İftar sofralarında hem besleyici hem de pratik tarifler arayışında olanlar için harika bir öneriyle geldik. Ramazan ayının 4. gününde "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt olarak iftar sofralarınıza özel Tavuk Suyu Çorbası, Pırasa Dolması ve pratik baklava tarifini sizler için paylaştık. Peki lokanta usulü Tavuk Suyu Çorbası nasıl yapılır? İşte tarifler.

author-1
takvim.com.tr
İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

Ramazan ayının 4. gününde iftar menüsü tarifleri ile sofranızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bugün, Tavuk Suyu Çorba tarifi ve yapımı oldukça kolay herkesin beğenerek yiyeceği pratik Baklava tarifi ile iftar menünüzü zenginleştirebilirsiniz. İşte, Ramazan'da iftar sofralarınızda yer verebileceğiniz tarifler…

İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayının 4. gününde, iftar sofralarınızı besleyici Tavuk Suyu Çorbası, nefis Pırasa Dolması, rengarenk Mor Lahanalı Patates Salatası ve pratik Baklava tarifi ile sevdiklerinizle birlikte keyifli bir iftar yaşayacaksınız.

İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

LOKANTA USULU TAVUK SUYU ÇORBA TARİFİ

Malzemeleri:

Tavuğun istediğiniz bir parçası derili olmalı (1 büyük but yeterli olacaktır)
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Pul biber
3 avuç tel şehriye
2-3 dal maydanoz

Terbiye için:

Yarım limon suyu
1 yumurta sarısı

Yapılışı:

↪ Tavuk göğsünü 2 su bardağı suyla haşlayın ve haşladıktan sonra tavukları didikleyin. Bir tavada zeytinyağında doğranmış soğanı hafifçe kavurun. Ardından rendelenmiş havuç ve doğranmış biberi ekleyip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

↪ Haşladığınız tavuk suyunu ve kalan 3 su bardağı suyu ekleyin. Karışım kaynamaya başladıktan sonra tuz ve karabiberle tatlandırın. Ardından tavuk etini ve şehriyeleri ilave edin. Kısık ateşte 7-8 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Üzerine kıyılmış maydanoz ekleyip, sıcak servis yapın.

İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

PIRASA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet pırasa

İç harcı için:

1,5 su bardağı pirinç
1 büyük kuru soğan
Taze maydanoz ve dereotu
Pul biber, tuz, nane, karabiber
1-2 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı
İstenirse salçalı su
Tuz
Limon dilimleri

Yapılışı:

↪ Pırasaların üst kısmındaki kabuğu soyun ve yeşil yapraklarını ayırın. Beyaz kısımları iyice yıkayıp, 4 parmak kalınlığında dilimleyin. Dilimlenen pırasaları bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

↪ Pırasaları orta ateşte haşlayın ve suyunu süzün. Ardından bıçakla pırasaların yarısını kesip katmanlara ayırın. İç harcı için kıymayı, bayat ekmek içini, yumurtayı, tuzu ve karabiberi bir kapta karıştırın.

↪ Hazırladığınız iç harcı pırasaların içine doldurun. Sonra her birini önce una, ardından yumurtaya bulayıp kızartın. Yağını süzdükten sonra pırasa dolmalarını bir tepsiye dizin.

↪ Ayrı bir kapta et suyunu, salçayı ve tuzu karıştırarak sos hazırlayın. Hazırladığınız sosu dolmaların üzerine dökün. Kısık ateşte 10 dakika pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.

İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

MOR LAHANALI PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

4-5 adet patates
Yarım büyük mor lahana (küçükse çeyrek)
Çeyrek demet maydanoz
4 dal taze soğan
Zeytinyağı
Limon suyu, nar ekşisi
Kırmızı toz biber, pul biber
Tuz

Yapılışı:

↪ Patateslerin kabuklarını soyun ve derin bir tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlanmaya bırakın. Mor lahanayı ince ince doğrayın ve derin bir kaba alıp üzerine 1 çay kaşığı tuz serpip, iyice ovarak yumuşamasını sağlayın.

↪ Orta büyüklükte bir tavayı ocağa alıp ısıtın. Zeytinyağını ekleyin ve doğradığınız mor lahanayı tavaya ilave edin. Sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika pişirin. Haşladığınız patatesleri küp küp doğrayın ve kavurduğunuz mor lahanaya ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın.

↪ Sosu hazırlamak için tüm malzemeleri küçük bir kasede karıştırın. Ocaktan aldığınız mor lahanalı patates karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerine nar taneleri serpip sıcak servis yapın.

İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

PRATİK BAKLAVA TARİFİ

Kolay Ev Baklavası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı süt (200 ml)
1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
5,5 su bardağı un

İç Harcı İçin:

Kırılmış ceviz ya da fındık

Hamur Açmak İçin:

Mısır nişastası

Şerbet İçin:

4 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su (1 litre)
Birkaç damla limon suyu

Üzeri İçin:

300 g tereyağı ya da margarin

Yapılışı:

↪ İlk olarak cevizi havanda dövün. Unu elenmiş olarak bir tezgahın üzerine koyun ve ortasında bir havuz açın. Bu havuza ayçiçek yağı, sirke, süt, yumurtalar ve tuzu ekleyin. Karışımdan özlü bir hamur elde edene kadar yoğurun.

↪ Hamurdan ceviz büyüklüğünde 20 parça koparıp, her birini yuvarlayarak beze haline getirin. Bezeleri bir kaba koyup, üzerlerini nemli bir bezle örterek yaklaşık yarım saat dinlendirin. Dinlendikten sonra temiz bir yüzeye nişasta serpin.

↪ Bezeleri, nişasta serilmiş zemin üzerinde oklava ile açın. Açtığınız her yufkanın üzerine bolca nişasta serpip, 10 yufkayı üst üste koyun. Yufkaları büyüterek ve yufka gruplarını sık sık çevirerek açmaya devam edin. Sonrasında, 10 yufkayı yağlanmış tepsiye yerleştirin. Üzerine iri dövülmüş ceviz serpin. Kalan bezeleri de aynı şekilde açarak tepsiye yerleştirin.

↪ Yufkaları keskin bir bıçakla kare dilimler halinde kesin. Ayrı bir tavada yağı eritin ve 1 dakika kaynatın. Kaynar yağı tortusundan arındırarak, kaşık yardımıyla baklavanın üzerine dökün.

↪ Baklavayı, önceden ısıtılmış 170 derece fırında altı ve üstü pembeleşene kadar pişirin. Bu sırada şerbeti için, şekeri, suyu ve limon suyunu birlikte 10 dakika kaynatarak ateşten alın. Fırından çıkan baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün ve şerbeti emene kadar tepsiyi kapalı tutun. Baklavanız servise hazır.

İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

2025 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? Ramazan’da Tavuk Suyu Çorbası ve pratik baklava tarifi

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)