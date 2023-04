Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ebedi azaptan kurtuluş

KIRMIZI ÇİZGİYE DİKKAT

Hz. Ebu Bekir'in daha orta çizgide bir tavrı vardı. Hz. Ömer, "Ben yokuş olmazsa yürüyüşü sevmem. Sağımda çakmasa, şimşeği sevmem" diyen bir karaktere sahipti. Hz. Peygamber ise her zamanki gibi mutedil biriydi. Ama bir nokta var ki, bütün çizgiler orada kesişiyor: O da "iman" konusudur. Allah'ın birliğine, ortağının olmadığına ve Hz. Muhammed'in (sav) O'nun elçisi olduğuna iman etmek. Burası işin kırmızı çizgisi. Burada tolerans yok. İman meselesi pazarlık konusu edilemiyor. Ameldeki yetersizlik, eksiklik, azlık-çokluk, bütün bunlar olabilir şeylerdir. Ama iman olmak koşuluyla. Günahlar, ibadetten uzaklık, hatalar, bütün bunlar ne kadar çok olursa olsun kişiyi İslam'ın dışına çıkarmıyor. Müslüman kimliğini kaybettirmiyor. Bir kişi defalarca zina etse de, namazdan tamamen uzaklaşsa da yaptıklarını meşru saymadıkça Müslüman'dır, tevhit ehlidir. Fakat diyelim ki her an elinde tespih olsa, yüzlerce kez hacca gitse, alnı secdeden kalkmasa fakat imanın bu iki temelinden birini reddetse çizginin dışına taşmış olur. İslam'ı terk etmiş olur. Hz. Peygamber'in, dostu Ebu Hureyre'nin kulağına fısıldadığı işte bu noktaydı. Evet, Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in O'nun son elçisi olduğuna iman etmek, ahiretteki kurtuluş için yeterlidir. Bu prensibe iman eden kişi ebedi azaptan kurtulur. Ama manen ve vicdanen "Ben cenneti ve kurtuluşu doyasıya hak ettim" diyebilecek mi, bunun cevabını sizlere bırakıyorum.