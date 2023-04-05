Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ebedi azaptan kurtuluş





'BEŞ ŞEYİ BEŞ YERDE BULDUK'

Tasavvufun zirve isimlerinden Belhli Şakik şöyle der: "Bizler beş şeyi aradık. Onları beş yerde bulduk. Rızkın bereketini kuşluk namazında, kabrin ışığını teheccüd (gece) namazında, Münker ve Nekir'in sorularının cevaplarını Kur'an-ı Kerim okumakta, sırat köprüsünden rahat geçebilmeyi oruç tutmakta ve bol bol sadaka vermekte, mahşerde arşın gölgesinde gölgelenmeyi de halvette (yalnızlıkta) Allah'ı anmakta bulduk." Hz. Peygamber, namazın koruyucu bir kalkan ve zırh olduğunu şöyle anlatıyor: "Müslüman beş vakit namaza önem verdiği sürece şeytan ondan korkar, çekinir. (Çünkü namazın kişiye kazandırdığı manevi bir heybet hâli olur.) Ama bu kişi namazlarında gevşeklik göstermeye başlayınca şeytan ona karşı cesaretlenir. Onun zayıf anını bulduğuna sevinir. Ve bütün gücüyle onu azdırıp yoldan çıkarmaya çabalar."



BİR AYET

"İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, 'Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!' diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. (Bakara, 25).



BİR SÜNNET

Açıkta kalan yiyeceklerin üzerini örtmek.



BİR ESMA

El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.



BİR HADİS

"Her kim bir oruçluya iftar yemeği verirse kendisine onun sevabı kadar sevap vardır, oruçlunun sevabından bir şey eksilmeksizin."

(İbn Mâce, Sıyam: 45)



BİR DUA

Hz. Ali'nin cenazeyi kabre koyduktan sonraki duası: Allah'ım, bu adam senin kulundur ve iki kulunun oğludur. Sana misafir gelmiştir. Sen ise misafir kabul edenlerin en cömertisin. Onun kabrini genişlet ve günahlarını bağışla. Zira biz onu iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onu bizden daha iyi bilirsin. Senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in (SAV) kulun ve Resul'ün olduğuna şahitlik ederdi.



SORU - CEVAP

■ Nazardan korunmak için "Maşallah" demek yeterli olur mu?

Maşallah ifadesi "Allah'ın dilediği olur" anlamına gelir. Bu söz, güzel ve beğenilen şeyler karşısında Allah'ın büyüklüğünü hatırlamak ve hayranlık belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Bu nedenle de toplumda nazar değmemesi için kullanılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed nazar, göz değmesine karşı Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini öğütlemiştir.



İki aylık hamileyim. Çocuğumun özürlü olduğunu doktor haber verdi. Aldırabilir miyim?

Çocuğunuzu aldırmayınız. Bizce çocuğun özürlü olma ihtimali (hatta kesin bilgi de olsa) kürtaj için bir gerekçe değildir. Özürlü olan çocuğun da yaşama hakkı vardır.



■ Kaza namazı, vakit namazlarından sonra kılınır mı?

Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan önce veya sonra kaza namazı kılabilirsiniz.

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