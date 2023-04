Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Dedikodu varsa kardeşlik bozulur

RESULULLAH NİYE 'AMİN' DEDİ?

Mescit müminlerle doluydu. Efendimiz (SAV) minberde, birinci basamağa çıkınca "Amin" dedi. İkinci basamağa çıkınca da "Amin" dedi. Sonra üçüncü basamağa çıkınca yine "Amin" dedi. Ardından şöyle buyurdu: "Bana Cebrail (AS) gelip 'Ya Muhammed, kim ramazana erişir de bağışlanmazsa, Allah onu (ilahi rahmetinden) uzaklaştırsın' dedi. Ben de 'Amin' dedim. Sonra Cebrail, 'Kim ana-babasına veya onlardan birine yetişir de cehenneme girerse, Allah onu (ilahi rahmetinden) uzaklaştırsın' dedi. Bende 'Amin' dedim. Sonra yine Cebrail, 'Sen kimin yanında anılırsın da üzerine salavat getirmezse, Allah onu (ilahi rahmetinden) uzaklaştırsın' dedi. Ben de 'Amin' dedim.



BİR AYET

"Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır. (Taha 75-76).



BİR HADİS

"Aziz ve celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için geceleyin bekler. Gece günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için de gündüz bekler. Bu hâl, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir." (Müslim, Tevbe, 32).



BİR ESMA

El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren.



BİR SEVAP

Kim geceleyin kalkar, eşini de kaldırır ve birlikte iki rekât namaz kılarsa Allah'ı çok zikreden kimselerin içine yazılır.



BİR SÜNNET

Güneş tam tepedeyken yani öğle vakti bir miktar uyumak, uyunamıyorsa bile 10 dakika gözleri kapatmak.



BİR DUA

İmam-ı Azam'ın duası: O yüceler yücesine isyan ettim, günahlar içine düştüm. Biliyorum, yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah, her şeye gücü yetendir. Kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan! İstemeden de veren, kul sıkışmasa da veren sadece sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor. Senin için ağlıyorum. Sen de tövbemi kabul et. Hatalarımı bağışla. Ya Rabbi! İsyanıma, nefsime mağlup oldum. Bilemiyorum ki, bunun sonucunda kurtulacak mıyım, yoksa helak mı olacağım? Evet, evet. Günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor, farkındayım. Sana yöneldim Allah'ım! İşte şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım. Bu zayıf kuluna merhamet et, ey merhamet edicilerin sahibi!



SORU - CEVAP

İçimden kötü duygular geçtiğinde bundan sorumlu olur muyum?

Kötü şeyleri düşünmek insanın kalbinde manevi siyah lekeler oluşturur. Bir müddet sonra da insanın içindeki sakınma duygularını yok edebilir. Bu nedenle de kötü duyguları bastırmak en doğru çözümdür. Kendinizi hayırlı ve güzel işlerle meşgul edin. Ancak sadece düşünmekle, düşüncenizi eyleme geçirmedikçe günaha girmezsiniz. Ama zıddını yaparsanız, yani iyi işler yapmayı diler de yapamazsanız sevaba girersiniz. Sadece düşünmekle bile sevap kazanırsınız.



İçki içen birinin çocuğuna sadaka verilir mi?

Çocuğuna ve eşine sadaka verilebilir ama içen kişi o parayı alıp içkiye, kumara götürecekse ona veremezsiniz. O kişinin çocuklarına elbise, gıda veya okul masrafı olarak sadaka verebilirsiniz. Çünkü o çocuğun ya da eşinin günahı yoktur, günah içki içen kişinin kendinedir.



Yurtdışında ölenleri orada defnetmek günah mı?

Cenazeyi öldüğü yere defnetmek doğru olandır. Ancak başka yere nakletmek de caizdir. Bulunduğunuz ülkede uygun bir mezarlıkta İslam'a uygun şartlarda ölünüzü defnedebilirsiniz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN