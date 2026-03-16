Freiburg'un yarı finaldeki rakibi, Real Betis ile Braga arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Celta Vigo'nun tek golü 90+1. dakikada Williot Swedberg tarafından kaydedildi.

Freiburg'un gollerini 33. dakikada Igor Matanovic ile 39. ve 50. dakikalarda Yuito Suzuki attı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Freiburg, deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Alman temsilcisi, rövanş mücadelesinden de 3-1 galip ayrıldı.

