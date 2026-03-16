UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Freiburg, deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Alman temsilcisi, rövanş mücadelesinden de 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Freiburg, iki maç sonunda elde ettiği üstünlükle adını yarı finale yazdırdı.
MATANOVIC VE SUZUKI SAHNEYE ÇIKTI
Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Igor Matanovic ile 39. ve 50. dakikalarda Yuito Suzuki kaydetti. Alman ekibi, deplasmanda bulduğu gollerle eşleşme boyunca kontrolü elinde tuttu.
Celta Vigo'nun tek golü ise 90+1. dakikada Williot Swedberg'den geldi.
YARI FİNALDE RAKİP BEKLENİYOR
Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki rakibi, Real Betis ile Braga arasındaki eşleşmenin ardından belli olacak.