İspanya'da tur çok rahat geldi! Freiburg Avrupa Ligi'nde Celta Vigo'yu 3-1 yendi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Freiburg, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-0 kazanan Alman ekibi, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

  • Freiburg, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Celta Vigo'yu deplasmanda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
  • Alman ekibi, ilk maçı 3-0 kazandıktan sonra rövanşta da galip gelerek toplamda 6-1'lik üstünlük elde etti.
  • Freiburg'un gollerini 33. dakikada Igor Matanovic ile 39. ve 50. dakikalarda Yuito Suzuki attı.
  • Celta Vigo'nun tek golü 90+1. dakikada Williot Swedberg tarafından kaydedildi.
  • Freiburg'un yarı finaldeki rakibi, Real Betis ile Braga arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Freiburg Celta Vigo'yu eleyerek yarı finale adını yazdırdı

MATANOVIC VE SUZUKI SAHNEYE ÇIKTI

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Igor Matanovic ile 39. ve 50. dakikalarda Yuito Suzuki kaydetti. Alman ekibi, deplasmanda bulduğu gollerle eşleşme boyunca kontrolü elinde tuttu.

Celta Vigo'nun tek golü ise 90+1. dakikada Williot Swedberg'den geldi.

Freiburg iki maçta da attığı 3 golle Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi

YARI FİNALDE RAKİP BEKLENİYOR

Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki rakibi, Real Betis ile Braga arasındaki eşleşmenin ardından belli olacak.

