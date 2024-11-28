Yeni yıla 1 ay kala fiyatı dibe düştü: Hyundai en sevilen modelinde indirim başlattı!

Otomotiv sektöründe dikkat çeken kampanyalarıyla bilinen Hyundai, popüler modeli i10 için Kasım ayına özel indirimlerle sürpriz yaptı. Özellikle bütçe dostu bir araç arayanlar için cazip hale gelen bu kampanya, şehir içi kullanımda pratiklik ve düşük yakıt tüketimi arayanlar için ideal bir fırsat sunuyor.

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Hyundai i10'un Özellikleri ve Güncel Fiyat Listesi

Hyundai i10, küçük ve pratik bir otomobil arayanlar için hem şehir içi hem de şehirlerarası kullanıma uygun kompakt bir seçenek sunuyor. Düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyatıyla öne çıkan model, özellikle genç sürücüler ve ilk otomobilini almayı planlayanlar için ideal bir tercih.

Hyundai i10'un giriş seviyesi modeli, manuel şanzıman ve 1.2 litrelik benzinli motoruyla 79 beygir güç üretiyor. Bu modelin güncel fiyatı ise sadece 920.000 TL. Fiyat aralığındaki diğer versiyonlar ise şu şekilde...

1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin AMT: 965.000 TL

1.2 MPI 79PS Style + Nav. Benzin AMT: 995.000 TL

1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. Benzin AMT: 1.062.000 TL