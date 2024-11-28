Caddy Life 2025 sahneye çıktı: Fiat Doblo ve Ford Connect’e meydan okuyor

Volkswagen, yenilenen Caddy Life modeliyle 2025'e güçlü bir giriş yaptı. Yedi koltuklu esnek oturma düzeni, 2.0 litrelik turbo dizel motoru ve geniş bagaj kapasitesiyle dikkat çeken Caddy, aileler için hem konforlu hem de işlevsel bir seçenek sunuyor.

Fotoğraflar: Volkswagen

🚗 Konfor ve İç Mekan Tasarımı

2025 Volkswagen Caddy Life, geniş iç mekanı ve esnek tasarımıyla ailelerin günlük ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunuyor. Üç sıralı oturma düzeniyle gelen model, ikinci ve üçüncü sıra koltuklarının kolayca çıkarılabilir olması sayesinde geniş bir bagaj kapasitesi sağlıyor.

Dokunmatik Ekran ve Bağlantı Özellikleri: 8.25 inçlik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu ile modern sürücülere hitap ediyor.

Konfor Ayrıntıları: Deri kaplama direksiyon simidi ve sürücü koltuğu için dört yönlü ayar, uzun yolculuklarda konforu artırıyor.