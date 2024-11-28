Caddy Life 2025 sahneye çıktı: Fiat Doblo ve Ford Connect’e meydan okuyor

Volkswagen, yenilenen Caddy Life modeliyle 2025'e güçlü bir giriş yaptı. Yedi koltuklu esnek oturma düzeni, 2.0 litrelik turbo dizel motoru ve geniş bagaj kapasitesiyle dikkat çeken Caddy, aileler için hem konforlu hem de işlevsel bir seçenek sunuyor.
Fotoğraflar: Volkswagen
🚗 Konfor ve İç Mekan Tasarımı
2025 Volkswagen Caddy Life, geniş iç mekanı ve esnek tasarımıyla ailelerin günlük ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunuyor. Üç sıralı oturma düzeniyle gelen model, ikinci ve üçüncü sıra koltuklarının kolayca çıkarılabilir olması sayesinde geniş bir bagaj kapasitesi sağlıyor.
Dokunmatik Ekran ve Bağlantı Özellikleri: 8.25 inçlik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu ile modern sürücülere hitap ediyor.
Konfor Ayrıntıları: Deri kaplama direksiyon simidi ve sürücü koltuğu için dört yönlü ayar, uzun yolculuklarda konforu artırıyor.
🏎️ Güç ve Performans
Caddy Life, 2.0 litrelik turbo dizel motoru ile hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda güçlü bir performans sunuyor.
Motor Gücü: 90 kW ve 320 Nm tork üreten motor, yük altında bile 1600 rpm'de rahat bir sürüş sağlıyor.
Şanzıman: Yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman, tork üretimini optimize ederek sürüş keyfini artırıyor.
⛽ Yakıt Ekonomisi ve Menzil
Yakıt ekonomisi konusunda da iddialı olan Caddy Life, resmi verilere göre kombine yakıt tüketiminde 4.9L/100 km gibi etkileyici bir değer sunuyor. Ancak gerçek dünya kullanımında bu değer 7.8L/100 km olarak ölçülüyor. 50 litrelik yakıt deposu ile 640 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor.
🛡️ Güvenlik Özellikleri
2025 Volkswagen Caddy Life, gelişmiş güvenlik donanımları ile ailelerin güvenliğini ön planda tutuyor.
Standart Güvenlik Özellikleri: Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.
Çocuk Güvenliği: İkinci ve üçüncü sırada çocuk koltuğu bağlantı noktaları bulunuyor.
ANCAP Değerlendirmesi: Beş yıldızlı ANCAP güvenlik derecesiyle sınıfında dikkat çekiyor.