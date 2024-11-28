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Caddy Life 2025 sahneye çıktı: Fiat Doblo ve Ford Connect’e meydan okuyor

Volkswagen, aile dostu tasarımı ve üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çeken 2025 model Caddy Life’ı tanıttı. Geniş iç hacmi, güçlü motoru ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan yeni Caddy, Fiat Doblo ve Ford Connect gibi rakiplerini geride bırakabilecek mi? Hem ailelerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan bu model, segmentinde fark yaratmayı hedefliyor. İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 17:27 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 17:27
Caddy Life 2025 sahneye çıktı: Fiat Doblo ve Ford Connect’e meydan okuyor

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Volkswagen, yenilenen Caddy Life modeliyle 2025'e güçlü bir giriş yaptı. Yedi koltuklu esnek oturma düzeni, 2.0 litrelik turbo dizel motoru ve geniş bagaj kapasitesiyle dikkat çeken Caddy, aileler için hem konforlu hem de işlevsel bir seçenek sunuyor.

Fotoğraflar: VolkswagenFotoğraflar: Volkswagen

🚗 Konfor ve İç Mekan Tasarımı

2025 Volkswagen Caddy Life, geniş iç mekanı ve esnek tasarımıyla ailelerin günlük ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunuyor. Üç sıralı oturma düzeniyle gelen model, ikinci ve üçüncü sıra koltuklarının kolayca çıkarılabilir olması sayesinde geniş bir bagaj kapasitesi sağlıyor.

Dokunmatik Ekran ve Bağlantı Özellikleri: 8.25 inçlik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu ile modern sürücülere hitap ediyor.

Konfor Ayrıntıları: Deri kaplama direksiyon simidi ve sürücü koltuğu için dört yönlü ayar, uzun yolculuklarda konforu artırıyor.

🏎️ Güç ve Performans

Caddy Life, 2.0 litrelik turbo dizel motoru ile hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda güçlü bir performans sunuyor.

Motor Gücü: 90 kW ve 320 Nm tork üreten motor, yük altında bile 1600 rpm'de rahat bir sürüş sağlıyor.

Şanzıman: Yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman, tork üretimini optimize ederek sürüş keyfini artırıyor.

Yakıt Ekonomisi ve Menzil

Yakıt ekonomisi konusunda da iddialı olan Caddy Life, resmi verilere göre kombine yakıt tüketiminde 4.9L/100 km gibi etkileyici bir değer sunuyor. Ancak gerçek dünya kullanımında bu değer 7.8L/100 km olarak ölçülüyor. 50 litrelik yakıt deposu ile 640 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor.

🛡️ Güvenlik Özellikleri

2025 Volkswagen Caddy Life, gelişmiş güvenlik donanımları ile ailelerin güvenliğini ön planda tutuyor.

Standart Güvenlik Özellikleri: Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.

Çocuk Güvenliği: İkinci ve üçüncü sırada çocuk koltuğu bağlantı noktaları bulunuyor.

ANCAP Değerlendirmesi: Beş yıldızlı ANCAP güvenlik derecesiyle sınıfında dikkat çekiyor.

📦 Pratiklik ve Yük Taşıma Kapasitesi

Caddy Life, günlük aile ihtiyaçlarına uygun olarak 708 kg yük taşıma kapasitesi sunuyor. Maksimum 1.7 metreküpe kadar artırılabilir yük hacmi, modelin esnekliğini artırıyor. Yedi koltuklu düzeni, aile gezilerinden tatil kaçamaklarına kadar her türlü seyahat için uygun.

Güncel döviz kuru üzerinden Türkiye'de yaklaşık 1.100.000 TL ile 1.700.000 TL arasında olması beklenen bu fiyat, modeli sınıfındaki diğer araçlarla kıyaslama gerekliliğini ortaya çıkarıyor. İşte Fiat Doblo ve Ford Tourneo Connect ile fiyat karşılaştırması:

Fiat DobloFiat Doblo

FİAT DOBLO FİYATLARI

Fiat Doblo, geniş model yelpazesi ve farklı fiyat seçenekleriyle Türkiye'de halen en çok tercih edilen hafif ticari araçlar arasında yer alıyor. İşte 2024 model Doblo'nun Türkiye fiyatları:

Doblo Cargo Standart: 524.900 TL

Doblo Cargo Maxi: 559.900 TL

Doblo Combi Easy: 659.900 TL

Doblo Combi Urban Manuel: 709.900 TL

Doblo Combi Urban Otomatik: 779.900 TL

Doblo Combi Premio Plus: 824.900 TL

Ford ToruenoFord Torueno

FORD TOURNEO CONNECT FİYATLARI

Ford'un aile dostu Tourneo Connect modeli ise konforlu yapısı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. 2024 modellerinin fiyatları şu şekilde:

Titanium Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik Dizel: 697.300 TL

Active Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 6 İleri Manuel Dizel: 737.700 TL

Active Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik Dizel: 748.300 TL

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