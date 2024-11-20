Hyundai Bayon fiyatları 2024 araba alacakları şaşırttı: Kaçırılmayacak kampanya

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Son yıllarda hızla artan araç fiyatlarına rağmen Hyundai Bayon, kullanıcı dostu fiyat politikası ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 2024 kampanyasıyla fiyatlarını düşüren Hyundai, Bayon modeliyle SUV segmentinde iddialı bir alternatif sunmaya devam ediyor.

HYUNDAİ BAYON FİYATLARI İLK KEZ BU KADAR DÜŞÜK Hyundai Bayon, Türkiye pazarında B segment SUV denildiğinde ilk akla gelen modellerden biri. Son dönemde hızla artan araç fiyatlarına rağmen Bayon, sunduğu donanım ve fiyat avantajıyla halen tüketiciler için cazip bir seçenek.