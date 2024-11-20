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Hyundai Bayon fiyatları 2024 araba alacakları şaşırttı: Kaçırılmayacak kampanya

Hyundai Bayon, B segment SUV sınıfında sunduğu donanım ve yakıt tasarrufuyla Türkiye’deki otomobil tutkunlarının favori modelleri arasında yer alıyor. 2024 yılı itibarıyla düzenlenen kampanya ise Bayon fiyatlarını ilk kez bu kadar ulaşılabilir seviyelere çekerek araç sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 21:31 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 21:33
Hyundai Bayon fiyatları 2024 araba alacakları şaşırttı: Kaçırılmayacak kampanya

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Son yıllarda hızla artan araç fiyatlarına rağmen Hyundai Bayon, kullanıcı dostu fiyat politikası ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 2024 kampanyasıyla fiyatlarını düşüren Hyundai, Bayon modeliyle SUV segmentinde iddialı bir alternatif sunmaya devam ediyor.

HYUNDAİ BAYON FİYATLARI İLK KEZ BU KADAR DÜŞÜK

Hyundai Bayon, Türkiye pazarında B segment SUV denildiğinde ilk akla gelen modellerden biri. Son dönemde hızla artan araç fiyatlarına rağmen Bayon, sunduğu donanım ve fiyat avantajıyla halen tüketiciler için cazip bir seçenek.

🔍 HYUNDAİ BAYON MOTOR SEÇENEKLERİ VE YAKIT TÜKETİMİ

Hyundai Bayon, iki farklı motor seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor:

1.2 MPI 79 PS: 79 beygir güç ve 113 Nm tork üreten bu motor, 5,9 litre birleşik yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

1.0 T-GDI 100 PS: 100 beygir güç ve 172 Nm tork üreten bu motor ise birleşik 5,8 litre yakıt tüketimi sunuyor.

Bu motor seçenekleriyle Hyundai Bayon, hem performans hem de yakıt ekonomisi arayan sürücülere hitap ediyor.

🚗 DONANIM PAKETLERİYLE HYUNDAİ BAYON

Bayon, Jump, Style ve Elite olmak üzere üç farklı donanım paketiyle sunuluyor. Her biri, sürücünün ihtiyacına göre farklı özellikler barındırıyor.

💰 2024 HYUNDAİ BAYON GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Hyundai'nin 2024 kampanyasıyla Bayon fiyatları ilk kez bu seviyelere indi. İşte kampanya dahilindeki fiyat listesi:

1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel

Satış Fiyatı: 1.170.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 1.099.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT

Satış Fiyatı: 1.284.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 1.229.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Satış Fiyatı: 1.360.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 1.299.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT

Satış Fiyatı: 1.460.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 1.399.000 TL

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