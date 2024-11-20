Hyundai Bayon fiyatları 2024 araba alacakları şaşırttı: Kaçırılmayacak kampanya

🚗 DONANIM PAKETLERİYLE HYUNDAİ BAYON
Bayon, Jump, Style ve Elite olmak üzere üç farklı donanım paketiyle sunuluyor. Her biri, sürücünün ihtiyacına göre farklı özellikler barındırıyor.
💰 2024 HYUNDAİ BAYON GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Hyundai'nin 2024 kampanyasıyla Bayon fiyatları ilk kez bu seviyelere indi. İşte kampanya dahilindeki fiyat listesi:
1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel
Satış Fiyatı: 1.170.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.099.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT
Satış Fiyatı: 1.284.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.229.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
Satış Fiyatı: 1.360.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.299.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT
Satış Fiyatı: 1.460.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.399.000 TL