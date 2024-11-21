Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

Skoda'nın sunduğu bu kampanya, her bütçeye uygun ödeme seçenekleriyle SUV almak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. İster bireysel ister tüzel müşteriler için cazip fırsatlar mevcut.
Skoda'nın sunduğu bu kampanya, her bütçeye uygun ödeme seçenekleriyle SUV almak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. İster bireysel ister tüzel müşteriler için cazip fırsatlar mevcut.
Skoda, Kasım ayı boyunca Türkiye'de SUV almak isteyenler için cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Markanın Fabia, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri, farklı ödeme planları ve faiz oranlarıyla satışa sunuluyor. İşte Skoda'nın sunduğu taksit fırsatları:
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Kasım ayında dikkat çeken bir kampanya duyurdu. TOGG, T10X modelinde faizsiz taksit imkanı sunuyor. Bu fırsat, özellikle sıfır kilometre araç almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. TOGG'un T10X modeliyle ilgili kampanya detayları şu şekilde:
TOGG'un T10X modelinin fiyatları, kasım ayı itibarıyla şu şekilde belirlenmiş:
Ayrıca, opsiyonel paketler de mevcut:
TOGG'un T10X modeli, yerli üretim olmasının yanı sıra, çevreci teknolojisi ve şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu fiyatlar ve ödeme fırsatları, özellikle yerli otomobil satın almak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.