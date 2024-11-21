Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

TOGG'dan Faizsiz Taksit İle T10X SUV Satışı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Kasım ayında dikkat çeken bir kampanya duyurdu. TOGG, T10X modelinde faizsiz taksit imkanı sunuyor. Bu fırsat, özellikle sıfır kilometre araç almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. TOGG'un T10X modeliyle ilgili kampanya detayları şu şekilde: