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Alan alır! Skoda'dan taksitli suv satışı başladı! TOGG'dan faizsiz kredi fırsatı!

Türkiye'de sıfır kilometre SUV almak isteyenler için önemli fırsatlar sunuluyor. Özellikle Skoda ve TOGG, Kasım ayında tüketicilerin ilgisini çekecek cazip kampanyalar düzenliyor. Skoda, popüler SUV modelleriyle uygun taksit imkânları sunarken, TOGG, faizsiz kredi fırsatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte bu iki dev markanın Kasım ayında sunduğu avantajlar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:00
Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

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Skoda'nın sunduğu bu kampanya, her bütçeye uygun ödeme seçenekleriyle SUV almak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. İster bireysel ister tüzel müşteriler için cazip fırsatlar mevcut.

Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

Skoda'dan Taksitli SUV Satış Fırsatı

Skoda, Kasım ayı boyunca Türkiye'de SUV almak isteyenler için cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Markanın Fabia, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri, farklı ödeme planları ve faiz oranlarıyla satışa sunuluyor. İşte Skoda'nın sunduğu taksit fırsatları:

Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!
  • Skoda Kamiq: 250.000 TL için 12 ay, %0.99 faiz oranı.
  • Skoda Karoq: Tüzel müşterilere, 500.000 TL için 12 ay, %2.99 faiz fırsatı.
Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!
  • Skoda Kodiaq: Tüzel müşterilere, 1.000.000 TL için 12 ay, %2.99 faiz fırsatı.
  • Skoda Fabia: 100.000 TL için 12 ay, %0.99 faiz oranı.
Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

TOGG'dan Faizsiz Taksit İle T10X SUV Satışı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Kasım ayında dikkat çeken bir kampanya duyurdu. TOGG, T10X modelinde faizsiz taksit imkanı sunuyor. Bu fırsat, özellikle sıfır kilometre araç almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. TOGG'un T10X modeliyle ilgili kampanya detayları şu şekilde:

Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!
  • TOGG T10X V2: 800.000 TL kredi, 12 ay için %0 faiz, 30 ay için %2.29 faiz.
  • TOGG T10X V1: 400.000 TL kredi, %0 faizle 12 ay vade veya %2.29 faizle 30 ay vade. Trumore uygulaması üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.
Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

TOGG T10X Fiyat Listesi

TOGG'un T10X modelinin fiyatları, kasım ayı itibarıyla şu şekilde belirlenmiş:

  • T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
  • T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL
  • T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

Ayrıca, opsiyonel paketler de mevcut:

  • Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 TL
  • Kış Paketi (V2): 20.000 TL
  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 TL
  • Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 TL
  • Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 TL

Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

TOGG'un T10X modeli, yerli üretim olmasının yanı sıra, çevreci teknolojisi ve şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu fiyatlar ve ödeme fırsatları, özellikle yerli otomobil satın almak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

Alan alır! Skoda’dan taksitli suv satışı başladı! TOGG’dan faizsiz kredi fırsatı!

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