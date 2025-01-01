Türkiye’nin tercihi Togg! Yollardaki T10X sayısı 50 bine ulaştı... Hedef 2025’te daha fazla kullanıcı

Türkiye'nin otomobili Togg, asfaltla buluştuğu günden itibaren en çok tercih edilen elektrikli araçlarından biri oldu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, önceki yıl 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024'te 5 bin 732'si aralık ayında olmak üzere toplamda 30 bin 93 adet T10X'i kullanıcılar ile buluşturdu.



Böylelikle T10X'in trafikteki toplam sayısı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu.