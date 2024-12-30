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Türkiye'de Togg rüzgarı esiyor! Milli otomobil 2 yılı geride bıraktı

Türkiye'nin otomobili Togg, 29 Ekim 2024'te banttan indirilişinin ikinci yılını kutladı. Satılan her üç elektrikli otomobilden biri Togg oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Türkiye’de Togg rüzgarı esiyor! Milli otomobil 2 yılı geride bıraktı

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    İlk aracını 29 Ekim 2022 tarihinde banttan indiren Togg, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştirdi. Türkiye'yi, elektrifikasyon, mobilite ve otonomi teknolojileri ile şekillenen alanda küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirecek en önemli adım olan yerli otomobil markası Togg, etrafında şekillenecek yeni e-mobilite endüstrisine de öncülük ediyor.

    2019'DA BAŞLADI
    Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili, 27 Aralık 2019 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen programla tanıtıldı. Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından, seri üretime geçişin önemli ayağı olan fabrika kurulumu için çalışmalar hızlandırıldı. Togg'un sadece hayallerde kalmaması, seri üretime geçerek mümkün olacaktı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020 yılında temeli atılan fabrikanın inşası hızla devam etti. 29 Ekim 2022'de fabrikada seri üretime geçildi ve Türkiye'nin yerli otomobili yollara çıkmaya başladı.

    ŞARJ YATIRIMI VAR
    Togg, mobilite alanında öncü rolüyle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında en büyük kriter olan şarj ağını da oluşturmaya devam ediyor. Togg'un yüzde 100 iştirak firması Trugo, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj cihazlarından oluşan şarj istasyonları kurma hedefiyle yola çıktı. Şu anda 81 ilin tamamında şarj ünitesi sayısı 700'ü, soket sayısı ise bin 400'ü aşan Trugo şarj istasyonları, tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor.

    Türkiye'de Togg rüzgarı esiyor! Milli otomobil 2 yılı geride bıraktı (Takvim Gazetesi)Türkiye'de Togg rüzgarı esiyor! Milli otomobil 2 yılı geride bıraktı (Takvim Gazetesi)

    SEDAN TANITILDI
    Togg'un 2019 yılında ön gösterimini yaptığı ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te dünya kamuoyuyla güncel tasarımını paylaştığı ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'in mühendislik testleri başladı. 2025'te piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.

    Etkinliğe katılan binlerce vatandaş yeni modeli görmek için adeta birbiriyle yarışırken, araç çok beğenildi. Bu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla, yani 600 kilometre menzile sahip olacak. 2030 yılına kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretme vizyonuyla çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

    Türkiye'de Togg rüzgarı esiyor! Milli otomobil 2 yılı geride bıraktı (Takvim Gazetesi)Türkiye'de Togg rüzgarı esiyor! Milli otomobil 2 yılı geride bıraktı (Takvim Gazetesi)

    T10X PAZAR LİDERİ
    Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini Kasım ayında da sürdürerek 2024 yılını zirvede tamamlamaya hazırlanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre; Togg, yılın 11 aylık döneminde elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın ilk 11 aylık döneminde 24 bin 361 adetlik satışla en yakın rakibine 15 bin 134 adet fark attı.

    Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık satılan her üç elektrikli otomobilden birinde Togg logosunun yer aldığı görüldü. Model bazlı olarak ele alındığında ise söz konusu dönemde ilk sırayı Togg T10X aldı. Kasım ayı pazar rakamlarına bakıldığında da13 bin 554 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 4 bin 221 adetlik satışla birinci sıraya yerleşti.

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