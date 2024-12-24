Sıfır araçta taksit düzenlemesi: İşte markaların en ucuz modelleri ve taksit sayıları

Sıfır araç almak isteyenler için taksit sayılarında önemli değişiklikler yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi ile otomobil fiyatlarına göre kademeli bir taksit sistemi hayata geçirildi. Özellikle orta segment araçlar için yeni ödeme imkanları dikkat çekerken, lüks segmentte taksit sınırlaması dikkat çekiyor. İşte markalara ve modellere göre taksit imkanları...

Ticaret Bakanlığı'nın araç satışlarına yönelik yaptığı taksit güncellemesi, otomobil almak isteyenler için yeni bir dönemi başlattı. Güncellenen taksit süreleri, araçların fiyat aralıklarına göre farklılık gösteriyor.

YENİ TAKSİT DÜZENLEMESİ

400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit

400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay taksit

800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay taksit

1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay taksit

2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamıyor