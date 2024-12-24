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Sıfır araçta taksit düzenlemesi: İşte markaların en ucuz modelleri ve taksit sayıları

Ticaret Bakanlığı’nın sıfır araç satışlarına yönelik taksit düzenlemesi, otomobil almayı planlayan vatandaşlar için yeni bir dönemin kapısını araladı. Araç fiyatlarına göre değişen maksimum taksit süreleri belirlenirken, bazı lüks markaların modellerinde taksit imkanı tamamen ortadan kalktı. Hangi aracın kaç taksitle alınabileceğini merak edenler için detaylar netleşti.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 19:01
Sıfır araçta taksit düzenlemesi: İşte markaların en ucuz modelleri ve taksit sayıları

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    Sıfır araç almak isteyenler için taksit sayılarında önemli değişiklikler yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi ile otomobil fiyatlarına göre kademeli bir taksit sistemi hayata geçirildi. Özellikle orta segment araçlar için yeni ödeme imkanları dikkat çekerken, lüks segmentte taksit sınırlaması dikkat çekiyor. İşte markalara ve modellere göre taksit imkanları...

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    SIFIR ARAÇTA TAKSİT DÜZENLEMESİ

    Ticaret Bakanlığı'nın araç satışlarına yönelik yaptığı taksit güncellemesi, otomobil almak isteyenler için yeni bir dönemi başlattı. Güncellenen taksit süreleri, araçların fiyat aralıklarına göre farklılık gösteriyor.

    YENİ TAKSİT DÜZENLEMESİ

    400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit

    400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay taksit

    800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay taksit

    1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay taksit

    2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamıyor

    TAKSİTLE ALINABİLECEK ARAÇLAR VE FİYATLARI

    Yeni düzenlemeye göre, piyasada taksitle alınabilecek araç modelleri ve fiyatları şu şekilde:

    36 Ay Taksit İmkanı

    Fiat Topolino: 429.900 TL

    Citroen Ami: 451.000 TL

    DFSK Porter 1: 785.000 TL

    24 Ay Taksit İmkanı

    Opel Yeni Combo Carbo: 888.900 TL

    Fiat Egea Sedan: 889.900 TL

    Toyota Proace City Cargo: 890.000 TL

    Hyundai i10: 920.000 TL

    12 Ay Taksit İmkanı

    BYD Dolphin: 1.280.000 TL

    MG ZS: 1.299.000 TL

    Seat Ibiza: 1.310.000 TL

    Togg T10X RW: 1.432.600 TL

    Tesla Model Y: 1.866.203 TL

    LÜKS SEGMENTTE TAKSİT İMKANI YOK

    Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo gibi lüks markaların giriş seviyesi araçlarında bile taksit yapılamıyor. Bu durum, düzenlemenin orta ve alt segment araç alıcılarını hedef aldığını ortaya koyuyor. Yeni taksit düzenlemesi, otomobil piyasasında tüketicilere farklı seçenekler sunuyor. Ancak fiyat aralıklarına göre belirlenen bu sınırlar, lüks araç alıcılarını nakit ödeme yapmaya yönlendiriyor. Orta segmentte ise uzun vadeli ödeme seçenekleri hala mümkün.

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