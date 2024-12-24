Sıfır araçta taksit düzenlemesi: İşte markaların en ucuz modelleri ve taksit sayıları

TAKSİTLE ALINABİLECEK ARAÇLAR VE FİYATLARI
Yeni düzenlemeye göre, piyasada taksitle alınabilecek araç modelleri ve fiyatları şu şekilde:
36 Ay Taksit İmkanı
Fiat Topolino: 429.900 TL
Citroen Ami: 451.000 TL
DFSK Porter 1: 785.000 TL
24 Ay Taksit İmkanı
Opel Yeni Combo Carbo: 888.900 TL
Fiat Egea Sedan: 889.900 TL
Toyota Proace City Cargo: 890.000 TL
Hyundai i10: 920.000 TL
12 Ay Taksit İmkanı
BYD Dolphin: 1.280.000 TL
MG ZS: 1.299.000 TL
Seat Ibiza: 1.310.000 TL
Togg T10X RW: 1.432.600 TL
Tesla Model Y: 1.866.203 TL
LÜKS SEGMENTTE TAKSİT İMKANI YOK
Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo gibi lüks markaların giriş seviyesi araçlarında bile taksit yapılamıyor. Bu durum, düzenlemenin orta ve alt segment araç alıcılarını hedef aldığını ortaya koyuyor. Yeni taksit düzenlemesi, otomobil piyasasında tüketicilere farklı seçenekler sunuyor. Ancak fiyat aralıklarına göre belirlenen bu sınırlar, lüks araç alıcılarını nakit ödeme yapmaya yönlendiriyor. Orta segmentte ise uzun vadeli ödeme seçenekleri hala mümkün.