2025 Toyota kampanyaları başladı:190 bin TL indirim, %100 kredi imkanı

Toyota, 2025 yılına özel hazırladığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Corolla Cross Hybrid ve Proace City gibi modellerde sunulan cazip başlangıç fiyatları ve %100 kredi fırsatları, hem bireysel hem de tüzel alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.
🚗 TOYOTA KAMPANYALARI OCAK 2025
🌟 COROLLA SEDAN OCAK AYI KAMPANYASI
Başlangıç fiyatı:
ÖTV muafiyeti ile 1.463.000 TL
1.663.000 TL
Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025
Detaylar:
Corolla'nın prestijli ve modern tasarımıyla her yolculukta keyif!
Daha fazlası için Toyota Plazaları ziyaret edin.
Toyota kampanyaları
🌟 TOYOTA C-HR HYBRİD OCAK AYI KAMPANYASI
Toyota C-HR Hybrid, modern bir başlangıç için sizi bekliyor.
Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025
Detaylar:
Ocak ayına özel avantajlar Toyota Plazaları'nda.
🌟 COROLLA CROSS HYBRİD OCAK AYI KAMPANYASI
Başlangıç fiyatı:
1.893.000 TL
Eski fiyat: 2.068.000 TL
190.000 TL'ye varan indirim avantajıyla
Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025
Detaylar:
Hibrit teknolojisiyle düşük yakıt tüketimi, konfor ve güvenlik bir arada!
Proace City kampanyaları
🌟 PROACE CİTY OCAK AYI KAMPANYASI
Başlangıç fiyatı:
1.188.000 TL
1.332.000 TL
Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025
Detaylar:
Hem bireysel hem tüzel alımlar için %100 kredi avantajı!
🌟 PROACE CİTY CARGO OCAK AYI KAMPANYASI
Başlangıç fiyatı:
893.500 TL
Eski fiyat: 959.000 TL
Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025
Detaylar:
İşinizi büyütmek için %100 kredi fırsatı Toyota Plazaları'nda.
Online rezervasyona özel kampanyalar
🌟 ONLİNE REZERVASYON OCAK FIRSATLARI
Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025
Detaylar:
Özel fiyat avantajlarıyla online rezervasyon yapın, dilediğiniz Toyota modeline sahip olun.
🌟 RAV4 HYBRİD OCAK AYI KAMPANYASI
Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025
Detaylar:
Teknoloji, konfor ve macera dolu bir 4x4!
Toyota Plazaları ziyaret edin.
🌟 %100'e Varan Kredi İmkanı
Hedef kitle:
Tüzel ve şahıs şirketleri
Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025
Detaylar:
Tüm Toyota modellerinde avantajlı kredi fırsatını kaçırmayın!