2025 Toyota kampanyaları başladı:190 bin TL indirim, %100 kredi imkanı

Toyota, 2025 yılına özel hazırladığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Corolla Cross Hybrid ve Proace City gibi modellerde sunulan cazip başlangıç fiyatları ve %100 kredi fırsatları, hem bireysel hem de tüzel alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

🚗 TOYOTA KAMPANYALARI OCAK 2025

🌟 COROLLA SEDAN OCAK AYI KAMPANYASI

Başlangıç fiyatı:

ÖTV muafiyeti ile 1.463.000 TL

1.663.000 TL

Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

Detaylar:

Corolla'nın prestijli ve modern tasarımıyla her yolculukta keyif!

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