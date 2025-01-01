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2025 Toyota kampanyaları başladı:190 bin TL indirim, %100 kredi imkanı

Yeni yılın ilk ayında Toyota, araç sahibi olmak isteyenler için cazip kampanyalarla dikkat çekiyor. Corolla Sedan’dan RAV4 Hybrid’e, geniş model yelpazesi ve uygun fiyat avantajlarıyla Ocak ayına özel fırsatlar sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 23:31 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 23:31
2025 Toyota kampanyaları başladı:190 bin TL indirim, %100 kredi imkanı

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    Toyota, 2025 yılına özel hazırladığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Corolla Cross Hybrid ve Proace City gibi modellerde sunulan cazip başlangıç fiyatları ve %100 kredi fırsatları, hem bireysel hem de tüzel alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

    🚗 TOYOTA KAMPANYALARI OCAK 2025

    🌟 COROLLA SEDAN OCAK AYI KAMPANYASI

    Başlangıç fiyatı:

    ÖTV muafiyeti ile 1.463.000 TL

    1.663.000 TL

    Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

    Detaylar:
    Corolla'nın prestijli ve modern tasarımıyla her yolculukta keyif!
    Daha fazlası için Toyota Plazaları ziyaret edin.

    Toyota kampanyalarıToyota kampanyaları

    🌟 TOYOTA C-HR HYBRİD OCAK AYI KAMPANYASI

    Toyota C-HR Hybrid, modern bir başlangıç için sizi bekliyor.

    Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

    Detaylar:
    Ocak ayına özel avantajlar Toyota Plazaları'nda.

    🌟 COROLLA CROSS HYBRİD OCAK AYI KAMPANYASI

    Başlangıç fiyatı:

    1.893.000 TL

    Eski fiyat: 2.068.000 TL

    190.000 TL'ye varan indirim avantajıyla

    Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

    Detaylar:
    Hibrit teknolojisiyle düşük yakıt tüketimi, konfor ve güvenlik bir arada!

    Proace City kampanyalarıProace City kampanyaları

    🌟 PROACE CİTY OCAK AYI KAMPANYASI

    Başlangıç fiyatı:

    1.188.000 TL

    1.332.000 TL

    Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

    Detaylar:
    Hem bireysel hem tüzel alımlar için %100 kredi avantajı!

    🌟 PROACE CİTY CARGO OCAK AYI KAMPANYASI

    Başlangıç fiyatı:

    893.500 TL

    Eski fiyat: 959.000 TL

    Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

    Detaylar:
    İşinizi büyütmek için %100 kredi fırsatı Toyota Plazaları'nda.

    Online rezervasyona özel kampanyalarOnline rezervasyona özel kampanyalar

    🌟 ONLİNE REZERVASYON OCAK FIRSATLARI

    Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

    Detaylar:
    Özel fiyat avantajlarıyla online rezervasyon yapın, dilediğiniz Toyota modeline sahip olun.

    🌟 RAV4 HYBRİD OCAK AYI KAMPANYASI

    Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

    Detaylar:
    Teknoloji, konfor ve macera dolu bir 4x4!
    Toyota Plazaları ziyaret edin.

    🌟 %100'e Varan Kredi İmkanı

    Hedef kitle:

    Tüzel ve şahıs şirketleri

    Geçerlilik tarihi: 01.01.2025 - 31.01.2025

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    Tüm Toyota modellerinde avantajlı kredi fırsatını kaçırmayın!

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