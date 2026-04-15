Togg'dan 6 şehirde dev test sürüşü etkinliği: T10X ve T10F direksiyonuna geçme fırsatı

Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg Nisan ayı boyunca sürecek kapsamlı bir test sürüşü turuna çıkıyor. Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızlı güvenlik onayıyla dikkat çeken Togg akıllı cihazlarını kullanıcılarla buluşturarak geleceğin sürüş deneyimini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyor. Peki test sürüşü için kayıt nasıl yapılır? İşte T10X ve T10F direksiyonuna geçme fırsatı için bilmeniz gerekenler...

  • Togg, 17-18-19 Nisan tarihlerinde İstanbul, İzmir, Çanakkale, Kayseri, Samsun ve Rize'de eş zamanlı test sürüşü etkinliği düzenleyecek.
  • Etkinlikte Togg'un SUV modeli T10X'in yanı sıra yeni fastback modeli T10F da test edilebilecek.
  • Katılımcıların trumo.re/surus_deneyimi adresinden kayıt olması ve geçerli sürücü belgesi ibraz etmesi gerekiyor.
  • Togg, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik standartlarını karşıladı.
  • Kayıt sonrası Togg ekipleri başvuru sahipleriyle iletişime geçerek randevu saatini belirleyecek.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg kullanıcı deneyimini merkeze alan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. 17-18-19 Nisan tarihlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek test sürüşü günlerinde otomobil tutkunları Togg'un akıllı cihazlarını yakından tanıma ve test etme imkanı bulacak.

Togg, 17-18-19 Nisan tarihlerinde İstanbul, İzmir, Çanakkale, Kayseri, Samsun ve Rize'de eş zamanlı test sürüşü etkinliği düzenleyecek. Fotoğraf: TOGG X

6 şehirde eş zamanlı heyecan

Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak güvenliğini kanıtlayan Togg, sürüş konforunu ve teknolojik üstünlüğünü bu hafta sonu 6 farklı noktada sergileyecek. Etkinliğin düzenleneceği şehirler aşağıdaki gibidir:

  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. Çanakkale
  4. Kayseri
  5. Samsun
  6. Rize

Etkinlikte Togg'un SUV modeli T10X'in yanı sıra yeni fastback modeli T10F da test edilebilecek. Fotoğraf: Takvim.com.tr grafik servisi

T10F seçeneği de listede

Katılım formunda dikkat çeken en önemli detaylardan biri sadece halihazırda yollarda olan SUV model T10X değil aynı zamanda Togg'un merakla beklenen yeni fastback modeli T10F seçeneğinin de yer alması. Bu, kullanıcıların yeni nesil mobiliteyi bizzat test etmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Katılımcıların trumo.re/surus_deneyimi adresinden kayıt olması ve geçerli sürücü belgesi ibraz etmesi gerekiyor.

Nasıl kayıt olunur?

Etkinliğe katılmak isteyenlerin öncelikle dijital platform üzerinden form doldurması gerekiyor. Kayıt işleminin ardından Togg ekipleri başvuru sahiplerine dönüş yaparak randevu saatini netleştiriyor. Yoğun ilgi beklenen etkinlik için erken kayıt yaptırmak büyük önem taşıyor. Sürüş deneyimi için randevunuzu trumo.re/surus_deneyimi adresinden oluşturabilirsiniz.

Kayıt sonrası Togg ekipleri başvuru sahipleriyle iletişime geçerek randevu saatini belirleyecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Togg test sürüşü etkinliği hangi tarihlerde yapılacak?

Etkinlik 17, 18 ve 19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

2. Test sürüşüne katılmak için ehliyet şartı var mı?

Evet test sürüşü gerçekleştirebilmek için geçerli bir sürücü belgesine sahip olmanız ve sürüş öncesinde ekiplere ibraz etmeniz gerekmektedir.

3. Hangi Togg modellerini test edebilirim?

Kayıt formunda yer alan bilgilere göre kullanıcılar Togg'un sevilen SUV modeli T10X ve yeni nesil fastback modeli T10F için sürüş talebinde bulunabilmektedir.

4. Kayıt olduktan sonra süreç nasıl ilerliyor?

Formu doldurup lokasyon ve model tercihinizi yaptıktan sonra Togg müşteri ekipleri sizinle iletişime geçerek test sürüşü saatinizi onaylayacak ve randevunuzu kesinleştirecektir.

