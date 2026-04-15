Katılımcıların trumo.re/surus_deneyimi adresinden kayıt olması ve geçerli sürücü belgesi ibraz etmesi gerekiyor.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg kullanıcı deneyimini merkeze alan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. 17-18-19 Nisan tarihlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek test sürüşü günlerinde otomobil tutkunları Togg'un akıllı cihazlarını yakından tanıma ve test etme imkanı bulacak.

Etkinlikte Togg'un SUV modeli T10X'in yanı sıra yeni fastback modeli T10F da test edilebilecek.

T10F seçeneği de listede

Katılım formunda dikkat çeken en önemli detaylardan biri sadece halihazırda yollarda olan SUV model T10X değil aynı zamanda Togg'un merakla beklenen yeni fastback modeli T10F seçeneğinin de yer alması. Bu, kullanıcıların yeni nesil mobiliteyi bizzat test etmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.