Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte Türkiye otomobil pazarının yüzde 51,2'sini oluşturarak toplam 107 bin 924 adet satıldı.

2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de TOGG en çok satan elektrikli marka oldu ve T10X ile T10F modelleri ilk iki sırayı aldı.

Elektrikli motosiklet satışları da artarak 23 bin 535 adede ulaştı ve elektrifikasyonun tüm ulaşım türlerine yayıldığı görüldü.

TÜRKİYE OTOMOBİL PAZARINDA DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Yılın ilk üç ayında Türkiye otomobil pazarı, yakıt türlerine göre önemli bir değişim sürecine sahne oldu. Geleneksel motor tiplerinde ciddi düşüşler yaşanırken, alternatif yakıtlı araçlara olan ilgi hızla arttı.

BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARDA SERT GERİLEME

Ocak-mart döneminde benzinli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 azaldı. Dizel araçlardaki düşüş ise daha da belirgin oldu ve yüzde 26,9'a ulaştı. Otogazlı otomobillerde ise yüzde 34,8'lik kayıp dikkat çekti.

Dizel araçlardaki gerilemenin en önemli nedeni olarak, küresel otomotiv üreticilerinin dizel motor üretiminden kademeli şekilde vazgeçmesi ve pazara yeni model sunumunun azalması gösteriliyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR YÜKSELİŞTE

Aynı dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 29,9 artarken, hibrit araç satışlarında yüzde 33'lük bir yükseliş kaydedildi. Bu artış, tüketici tercihlerinin daha çevreci ve ekonomik seçeneklere yöneldiğini ortaya koyuyor.

PAZAR PAYLARINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Yakıt türlerine göre pazar payları da önemli ölçüde değişti:

Benzinli araçların payı yüzde 49,6'dan yüzde 42,1'e düştü.

Dizel araçlar yüzde 8,1'den yüzde 6,3'e geriledi.

Otogazlı araçlar yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e indi.

Buna karşılık:

Elektrikli araçların payı yüzde 13,2'den yüzde 18,2'ye çıktı.

Hibrit araçların payı yüzde 28,6'dan yüzde 33'e yükseldi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR PAZARIN YARISINI AŞTI

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, toplam pazarın yüzde 51,2'sini oluşturdu. Bu segmentte toplam satışlar 107 bin 924 adede ulaşarak önemli bir eşiğin aşıldığını gösterdi. Böylece Türkiye'de satılan her iki araçtan biri elektrikli ya da hibrit oldu.

MART AYI VERİLERİ EĞİLİMİ PEKİŞTİRİYOR

Mart ayında 15 bin 118 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu araçların pazar payı yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Aynı dönemde hibrit otomobil satışları 27 bin 65 adede ulaşırken, pazar payı yüzde 33,9 seviyesinde gerçekleşti.

(AA)