Türkiye genelinde motorlu kara taşıtı sayısı artışını sürdürüyor. Mart ayı verilerine göre, trafiğe eklenen araç sayısı dikkat çekerken, toplam araç parkı 34 milyonun üzerine çıktı.
MARTTA NET 155 BİN ARAÇLIK ARTIŞ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, mart ayında trafiğe 159 bin 931 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 856 aracın kaydı silindi. Böylece toplam taşıt sayısı 155 bin 75 adet arttı.
Geçen yılın aynı ayına kıyasla trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 18,3 azaldı. Buna karşın trafikten kaydı silinen araç sayısı yüzde 39,4 yükseldi.
ARAÇ TÜRLERİNDE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÖNE ÇIKTI
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araçların yarısından fazlasını otomobiller oluşturdu. Dağılımda otomobil yüzde 50,2 ile ilk sırada yer alırken, motosiklet yüzde 34,8 ile ikinci sırada geldi. Kamyonetler yüzde 10,1'lik pay alırken diğer taşıt türlerinin oranı daha düşük seviyelerde kaldı.
AYLIK BAZDA GÜÇLÜ ARTIŞ
Şubat ayına göre martta trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 31,3 arttı. En dikkat çekici artış motosikletlerde yüzde 51 ile görülürken, otomobilde yüzde 27,2 ve traktörde yüzde 19,3 artış kaydedildi. Buna karşılık özel amaçlı taşıtlar ve kamyonlarda düşüş yaşandı.
YILLIK DEĞİŞİMDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ
Geçen yılın mart ayına göre karşılaştırıldığında, otobüs ve minibüs dışında tüm araç türlerinde azalma görüldü. En sert düşüş yüzde 50,1 ile traktör grubunda gerçekleşti.
TOPLAM ARAÇ SAYISI 34 MİLYONU AŞTI
Mart sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 34 milyon 23 bin 986'ya ulaştı. Toplam araçların yüzde 51,8'ini otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 21,2 ile ikinci sırada yer aldı.
ARAÇ DEVİRLERİNDE OTOMOBİL İLK SIRADA
Mart ayında toplam 870 bin 992 aracın devri yapıldı. Bu işlemlerin yüzde 68,6'sını otomobiller oluştururken, kamyonet ve motosikletler onları takip etti.
MARKA TERCİHLERİNDE RENAULT LİDER
Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en yüksek pay yüzde 15,5 ile Renault'un oldu. Toyota ve Peugeot markaları da üst sıralarda yer aldı. Yerli üretim Togg ise yüzde 5,9'luk payla dikkat çekti.
Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342'ye geriledi. Aynı dönemde trafikten silinen araç sayısı yüzde 23,1 artarken, toplam araç sayısı 413 bin 300 adet yükseldi.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN PAYI ARTIYOR
Yılın ilk üç ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,2'si elektrikli, yüzde 31,5'i hibrit oldu. Benzinli araçlar yüzde 41,1 ile en yüksek payı alırken, dizel araçların oranı yüzde 8,6'da kaldı.
Toplam otomobil parkında ise dizel ve benzinli araçlar hala ağırlığını korurken, elektrikli ve hibrit araçların payının giderek arttığı görüldü.
RENK TERCİHİNDE GRİ ZİRVEDE
Ocak-mart döneminde trafiğe katılan otomobillerde en çok tercih edilen renk yüzde 42,1 ile gri oldu. Beyaz ve siyah renkler de en çok tercih edilen diğer seçenekler arasında yer aldı.