Fiat ve Ford evlere şenlik kampanya başlattı! Nisan 2025’te araba almak isteyenlere müjde

Fotoğraflar: Ford

🚙 FORD PUMA KAMPANYASI

Ford, SUV severleri sevindirecek bir adım attı. Türkiye pazarında rekabetin kızıştığı Nisan ayında Ford Puma, önemli bir fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.

🔹 Ford Puma Güncel Fiyat Listesi:

-1.0L EcoBoost 125 PS, 6 İleri Manuel, Titanium: 1.427.800 TL

-1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Titanium: 1.645.600 TL

-1.0L EcoBoost 155 PS, 7 İleri Otomatik, ST-Line X: 1.841.800 TL

Ford, özellikle bayi indirimleri ve uygun finansman seçenekleriyle kullanıcı dostu bir yaklaşım sergiliyor. 400 bin TL'ye varan indirimlerle SUV almak isteyenler için ciddi bir fırsat sunulmuş durumda.