Hyundai ve MG Mart Ayı Fırsatlarıyla Yarışta! SUV Segmentinde Fiyatlar Dibe Çekildi

Mart 2025 itibarıyla her iki markanın da fiyat listelerinde büyük indirimler ve cazip seçenekler göze çarpıyor.
Türkiye otomobil pazarında uzun süredir popülerliğini koruyan Hyundai, Mart ayı kampanyaları kapsamında Bayon modelinde dikkat çeken indirimlere gitti. Kompakt SUV segmentinde yer alan Bayon, hem donanımı hem de ulaşılabilir fiyatı ile öne çıkıyor. Mart ayı itibarıyla Hyundai Bayon'un güncel fiyat listesi şu şekilde:
1.2 MPI 79 PS Jump (Benzin, Manuel): 1.141.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Jump (Benzin, DCT): 1.271.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.366.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite (Benzin, DCT): 1.466.000 TL
Özellikle giriş seviyesinde yer alan 1.2 MPI Jump versiyonu, fiyat-performans açısından oldukça dikkat çekici. 1.0 T-GDI motorlu seçenekler ise hem donanım hem de konfor açısından kullanıcıya daha zengin bir deneyim sunuyor.
MG ZS'DE 50 BİN TL İNDİRİM: SUV SAHİBİ OLMANIN EN EKONOMİK YOLU
MG markası da Mart ayında sürpriz bir fiyat hamlesiyle pazara damga vurdu. İngiltere merkezli marka, ZS modeliyle son dönemin en çok konuşulan SUV üreticilerinden biri haline geldi. Aile dostu tasarımı, sade iç mekanı ve otomatik şanzıman seçeneğiyle öne çıkan MG ZS, şimdi 50 bin TL indirimle sunuluyor.
Güncel fiyat listesi şöyle:
ZS Comfort 1.0 AT Benzin: 1.349.000 TL
ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin: 1.449.000 TL
Standart versiyonda bilgi-eğlence ekranı ve geniş bagaj hacmi (448 litre) gibi avantajlar sunan ZS, konfor ve işlevselliği uygun fiyatla birleştiriyor.
|Özellik
|Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Jump
|MG ZS Comfort 1.0 AT
|Fiyat
|1.271.000 TL
|1.349.000 TL
|Motor Tipi
|1.0 T-GDI Benzin
|1.0 Turbo Benzin
|Şanzıman
|DCT (Çift Kavrama)
|Tam Otomatik
|Donanım
|Orta Seviye
|Giriş Seviyesi
|Bagaj Hacmi
|~411 litre
|448 litre
|Tasarım
|Kompakt & sportif
|Klasik & sade
Hyundai Bayon daha uygun fiyatıyla öne çıkarken, MG ZS ise iç hacim ve donanım açısından biraz daha geniş bir kullanıcı profiline hitap ediyor. Tercih, bütçe ve beklentilere göre değişkenlik gösterebilir.
Fotoğraflar: MG, Hyundai