Hyundai ve MG Mart Ayı Fırsatlarıyla Yarışta! SUV Segmentinde Fiyatlar Dibe Çekildi

Mart 2025 itibarıyla her iki markanın da fiyat listelerinde büyük indirimler ve cazip seçenekler göze çarpıyor.

Türkiye otomobil pazarında uzun süredir popülerliğini koruyan Hyundai , Mart ayı kampanyaları kapsamında Bayon modelinde dikkat çeken indirimlere gitti. Kompakt SUV segmentinde yer alan Bayon, hem donanımı hem de ulaşılabilir fiyatı ile öne çıkıyor. Mart ayı itibarıyla Hyundai Bayon'un güncel fiyat listesi şu şekilde:

Özellikle giriş seviyesinde yer alan 1.2 MPI Jump versiyonu, fiyat-performans açısından oldukça dikkat çekici. 1.0 T-GDI motorlu seçenekler ise hem donanım hem de konfor açısından kullanıcıya daha zengin bir deneyim sunuyor.

MG ZS'DE 50 BİN TL İNDİRİM: SUV SAHİBİ OLMANIN EN EKONOMİK YOLU

MG markası da Mart ayında sürpriz bir fiyat hamlesiyle pazara damga vurdu. İngiltere merkezli marka, ZS modeliyle son dönemin en çok konuşulan SUV üreticilerinden biri haline geldi. Aile dostu tasarımı, sade iç mekanı ve otomatik şanzıman seçeneğiyle öne çıkan MG ZS, şimdi 50 bin TL indirimle sunuluyor.

Güncel fiyat listesi şöyle:

ZS Comfort 1.0 AT Benzin: 1.349.000 TL

ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin: 1.449.000 TL

Standart versiyonda bilgi-eğlence ekranı ve geniş bagaj hacmi (448 litre) gibi avantajlar sunan ZS, konfor ve işlevselliği uygun fiyatla birleştiriyor.