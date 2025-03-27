İlk Arabam Yerli Otomobil: 3 ve üzeri çocuklu Ailelere Togg desteği! Devletten uygun taksit

-Ailelerin sosyal yaşamı daha aktif hale gelecek . Mobilitenin artması, istihdam ve eğitim gibi alanlara da olumlu katkı sağlayacak.

📈 TOGG SATIŞLARINA ETKİ BEKLENİYOR

Yüksek talep beklenen programın, Togg satışlarına ivme kazandırması ve yerli üretimin güçlenmesine destek olması bekleniyor. Ayrıca bu adım, Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki yerini sağlamlaştıracak.

📝 BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın detaylı başvuru koşulları ve takvimi önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.

İlk arabasını almak isteyen çok çocuklu aileler için büyük bir fırsat sunan bu destek, hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacak gibi görünüyor.