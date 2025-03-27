PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

İlk Arabam Yerli Otomobil: 3 ve üzeri çocuklu Ailelere Togg desteği! Devletten uygun taksit

Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyen çok çocuklu ailelere yönelik yeni bir destek programı hayata geçiriliyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, en az üç çocuğu olan dar gelirli aileler, yerli ve milli otomobil Togg’u uzun vadeli ve uygun finansman koşullarıyla satın alabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 17:40 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 17:40
İlk Arabam Yerli Otomobil: 3 ve üzeri çocuklu Ailelere Togg desteği! Devletten uygun taksit

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ailesine ilk arabasını alma hayali kuranlar için devletten büyük destek geliyor! 3 ve üzeri çocuğu olan aileler, Türkiye'nin gururu yerli otomobil Togg'a artık çok daha kolay ulaşabilecek. Yeni destek programıyla dar gelirli vatandaşlar için hem yol hem umut açılıyor.

🚗 AİLELERE TOGG DESTEĞİ GELİYOR

Türkiye'de dar gelirli ve çok çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir destek programı devreye giriyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile birlikte ailelere Togg alımında finansman desteği sunulacak.

👨‍👩‍👧‍👦 KİMLER YARARLANABİLECEK?

Programdan ilk kez araç sahibi olacak ve en az 3 çocuklu olan aileler faydalanabilecek. Sosyal devlet anlayışıyla geliştirilen destek, özellikle dar gelirli vatandaşların mobilitesini artırmayı hedefliyor.

💸 NASIL BİR DESTEK SAĞLANACAK?

Destek kapsamında;

-Uzun vadeli finansman imkânı,

-Düşük taksit seçenekleri,

-Gelir düzeyine uyumlu ödeme planları sunulacak.
Bu sayede dar gelirli ailelerin yerli ve elektrikli otomobil sahibi olması kolaylaşacak.

🌱 ÇEVRESEL KATKI VE SOSYAL ETKİ

Yerli otomobil Togg'un yaygınlaşmasıyla:

-Araçların yaş ortalaması düşecek,

-Karbon salımı azalacak,

-Ailelerin sosyal yaşamı daha aktif hale gelecek.
Mobilitenin artması, istihdam ve eğitim gibi alanlara da olumlu katkı sağlayacak.

📈 TOGG SATIŞLARINA ETKİ BEKLENİYOR

Yüksek talep beklenen programın, Togg satışlarına ivme kazandırması ve yerli üretimin güçlenmesine destek olması bekleniyor. Ayrıca bu adım, Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki yerini sağlamlaştıracak.

📝 BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın detaylı başvuru koşulları ve takvimi önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.

İlk arabasını almak isteyen çok çocuklu aileler için büyük bir fırsat sunan bu destek, hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacak gibi görünüyor.

Renault Duster ucuzladı, Skoda Octavia atağa geçti! 2025’in en çok konuşulan modelleriRenault Duster ucuzladı, Skoda Octavia atağa geçti! 2025’in en çok konuşulan modelleri
Renault Duster ucuzladı, Skoda Octavia atağa geçti! 2025'in en çok konuşulan modelleri

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye zehirli dil uyarısı: Hiç kimse sabrımızı test etmesin | Özgür Özel siyasi vesayet altında
RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası
Borsa İstanbul
Son dakika: CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM’den olağanüstü kurultaya onay... İmamoğlu kararı
CHP’nin olağanüstü kurultayına siyasi rüşvet gölgesi! Özgür Özel delege avına mı çıktı? Ver desteği al vekilliği pazarlığı
CHP’de bir kriz daha! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları Gökhan Zeybek’i topa tuttu: Yüzüne tükürülecek adam sensin
MSB’den CATSAA ve F-35 çıkışı! Yunan askerlerinin skandalına tepki skandalına tepki
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Trump Zelenskiy’i göndermek istiyor! Yerine kim geçecek? ABD’nin B planı çoktan hazır
MECLİS’TEN GEÇTİ ŞİMDİ SIRA ZAM FARKINDA! Emeklilere bayram ikramiyesi zam farkı ne zaman ödenecek?
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Ruşen Çakır’ın para arayışına bir de böyle bakın! USAID gitti İBB kapısı kesildi | ABD, İsveç, Belçika... Medyascope’un milyarlık fon ağı
Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan uluslararası basına iç hukuka saygı uyarısı! İBB soruşturması siyasi değil adli... 14 şüpheli aranıyor
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık
Yola çıkacaklar dikkat! Bayram tedbirleri belli oldu: Kaç polis görev başında olacak?
Bağ-Kurluya 5 yıl erken emeklilik! Gözler TBMM’de! Prim indirimi mi geliyor?
Uludağ’da otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çekti
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...