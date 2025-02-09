Hurda araçta ÖTV teşviki! Milyonları ilgilendiren teklif Meclis’e sunuldu

Özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile araç alımının önü açılacak.

Eski araçların trafikten çekilerek çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanımını teşvik eden hurda teşviki yeniden gündeme geldi.

Sunulan teklif eğer kabul edilirse 3 milyon civarı araç sahibini etkileyecek.

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Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak, ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olabilecek. Düzenleme ile yerli üretim yeni araçların piyasadaki sayısı da artırılmış olacak.

GEÇMİŞTE BİRÇOK KEZ UYGULANDI



Hurda teşviki düzenlemesi geçmiş yıllarda birkaç kez uygulanmıştı. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı.