Hurda araçta ÖTV teşviki! Milyonları ilgilendiren teklif Meclis’e sunuldu

Eski araçların trafikten çekilerek çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanımını teşvik eden hurda teşviki yeniden gündeme geldi.
Özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile araç alımının önü açılacak.
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3 MİLYON VATANDAŞI ETKİLİYOR
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz aylarda ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ile hurda teşvikine yönelik düzenlemeye dair teklifini Meclis'e sunmuştu.
Sunulan teklif eğer kabul edilirse 3 milyon civarı araç sahibini etkileyecek.
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Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak, ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olabilecek. Düzenleme ile yerli üretim yeni araçların piyasadaki sayısı da artırılmış olacak.
GEÇMİŞTE BİRÇOK KEZ UYGULANDI
Hurda teşviki düzenlemesi geçmiş yıllarda birkaç kez uygulanmıştı. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı.