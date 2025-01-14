Toyota ve Renault fiyatları dip yaptı: 2025’e damga vuran indirim kampanyası

Toyota ve Renault 2025 yılına özel başlattığı kampanya ile sektörde büyük bir ses getirdi. Özellikle ÖTV muafiyeti ve hurda teşvikinden yararlanmak isteyenler için dikkat çekici fiyat indirimleri tek tek sıralandı.
Toyota ve Renault 2025 yılına özel başlattığı kampanya ile sektörde büyük bir ses getirdi. Özellikle ÖTV muafiyeti ve hurda teşvikinden yararlanmak isteyenler için dikkat çekici fiyat indirimleri tek tek sıralandı.
Türkiye'de üretilen Toyota C-HR modeli, hurda teşviki ile sıfır araç almak isteyenlerin favorisi oldu. Bu modelde, 200 bin TL değil, tam 350 bin TL'ye varan indirimler söz konusu. Ancak bu indirim, yalnızca belirli koşulları karşılayan alıcılar için geçerli.
C-HR modelinin yanı sıra Toyota'nın diğer modelleri için de önemli fiyat avantajları dikkat çekiyor. Örneğin, liste fiyatı 2 milyon TL olan bir modelin, indirimlerle 1.6 – 1.7 milyon TL aralığında bir fiyatla alınabileceği belirtiliyor.
Toyota'dan avantajlı bir fiyatla araç almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, birden fazla bayi ile iletişime geçmek. Aynı model için farklı bayilerde fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Özellikle İstanbul'daki bayiler, yüksek rekabet nedeniyle genellikle daha uygun fiyatlar sunuyor.
Bazı bayiler, indirimli fiyatların yanı sıra faizsiz kredi gibi ödeme kolaylıkları da sunuyor. Bu sayede alıcılar, hem bütçelerine uygun bir araç sahibi oluyor hem de finansal yüklerini azaltıyor.
RENAULT'DAN 2025'E DAMGA VURAN FİYAT GÜNCELLEMESİ!
Renault Türkiye'nin güncellediği fiyat listesi ilk bakışta zam içeriyor gibi görünse de bayilere gidildiğinde bambaşka fırsatlarla karşılaşılıyor. Örneğin, liste fiyatı 2 milyon TL olan bir araç, yapılan özel indirimlerle 1.65 milyon TL'ye kadar düşebiliyor. Bu indirimi kaçırmamak için doğru bayiyi bulmak büyük önem taşıyor.
HANGİ BAYİ DAHA UYGUN?
Renault'dan sıfır araç almak isteyenler için en büyük tavsiye, birden fazla bayiyi arayarak fiyat karşılaştırması yapmak. Büyük şehirlerdeki bayilerle iletişime geçmek, hem fiyat avantajı hem de ödeme kolaylıklarıyla araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.