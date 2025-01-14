Toyota ve Renault fiyatları dip yaptı: 2025’e damga vuran indirim kampanyası

Toyota ve Renault 2025 yılına özel başlattığı kampanya ile sektörde büyük bir ses getirdi. Özellikle ÖTV muafiyeti ve hurda teşvikinden yararlanmak isteyenler için dikkat çekici fiyat indirimleri tek tek sıralandı.

Fotoğraflar: Toyota

TOYOTA C-HR MODELİNDE BÜYÜK İNDİRİM

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR modeli, hurda teşviki ile sıfır araç almak isteyenlerin favorisi oldu. Bu modelde, 200 bin TL değil, tam 350 bin TL'ye varan indirimler söz konusu. Ancak bu indirim, yalnızca belirli koşulları karşılayan alıcılar için geçerli.

DİĞER MODELLERDE DE FIRSATLAR VAR

C-HR modelinin yanı sıra Toyota'nın diğer modelleri için de önemli fiyat avantajları dikkat çekiyor. Örneğin, liste fiyatı 2 milyon TL olan bir modelin, indirimlerle 1.6 – 1.7 milyon TL aralığında bir fiyatla alınabileceği belirtiliyor.