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Toyota ve Renault fiyatları dip yaptı: 2025’e damga vuran indirim kampanyası

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan otomobil devleri Toyota ve Renault, dikkat çekici kampanyalarıyla otomobil piyasasını hareketlendirdi. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR modelindeki büyük indirimler alıcıların ilgisini çekerken, Renault ise liste fiyatlarında yaptığı 350 bin TL’ye varan indirimlerle adından söz ettiriyor.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 20:52 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 20:53
Toyota ve Renault fiyatları dip yaptı: 2025’e damga vuran indirim kampanyası

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    Toyota ve Renault 2025 yılına özel başlattığı kampanya ile sektörde büyük bir ses getirdi. Özellikle ÖTV muafiyeti ve hurda teşvikinden yararlanmak isteyenler için dikkat çekici fiyat indirimleri tek tek sıralandı.

    Fotoğraflar: ToyotaFotoğraflar: Toyota

    TOYOTA C-HR MODELİNDE BÜYÜK İNDİRİM

    Türkiye'de üretilen Toyota C-HR modeli, hurda teşviki ile sıfır araç almak isteyenlerin favorisi oldu. Bu modelde, 200 bin TL değil, tam 350 bin TL'ye varan indirimler söz konusu. Ancak bu indirim, yalnızca belirli koşulları karşılayan alıcılar için geçerli.

    DİĞER MODELLERDE DE FIRSATLAR VAR

    C-HR modelinin yanı sıra Toyota'nın diğer modelleri için de önemli fiyat avantajları dikkat çekiyor. Örneğin, liste fiyatı 2 milyon TL olan bir modelin, indirimlerle 1.6 – 1.7 milyon TL aralığında bir fiyatla alınabileceği belirtiliyor.

    FİYAT KARŞILAŞTIRMASI İÇİN BAYİLERİ ARAYIN

    Toyota'dan avantajlı bir fiyatla araç almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, birden fazla bayi ile iletişime geçmek. Aynı model için farklı bayilerde fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Özellikle İstanbul'daki bayiler, yüksek rekabet nedeniyle genellikle daha uygun fiyatlar sunuyor.

    FAİZSİZ KREDİ İMKANLARI

    Bazı bayiler, indirimli fiyatların yanı sıra faizsiz kredi gibi ödeme kolaylıkları da sunuyor. Bu sayede alıcılar, hem bütçelerine uygun bir araç sahibi oluyor hem de finansal yüklerini azaltıyor.

    Toyota fiyat listesiToyota fiyat listesi

    RENAULT'DAN 2025'E DAMGA VURAN FİYAT GÜNCELLEMESİ!

    Renault Türkiye'nin güncellediği fiyat listesi ilk bakışta zam içeriyor gibi görünse de bayilere gidildiğinde bambaşka fırsatlarla karşılaşılıyor. Örneğin, liste fiyatı 2 milyon TL olan bir araç, yapılan özel indirimlerle 1.65 milyon TL'ye kadar düşebiliyor. Bu indirimi kaçırmamak için doğru bayiyi bulmak büyük önem taşıyor.

    Fotoğraf: RenaultFotoğraf: Renault

    HANGİ BAYİ DAHA UYGUN?

    Renault'dan sıfır araç almak isteyenler için en büyük tavsiye, birden fazla bayiyi arayarak fiyat karşılaştırması yapmak. Büyük şehirlerdeki bayilerle iletişime geçmek, hem fiyat avantajı hem de ödeme kolaylıklarıyla araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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