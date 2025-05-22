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Tesla Model Y Ne Zaman Satışa Çıkacak? Türkiye 2025 Satış Takvimi Açıklandı

Elektrikli otomobil pazarının öncülerinden Tesla, Türkiye'deki kullanıcılarını heyecanlandıran yeni satış takvimini duyurdu. 2025 yılı itibarıyla Tesla Model Y’nin farklı menzil ve donanım seçeneklerine ait yeni envanter listeleri açıklandı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 23:48 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 23:48
Tesla Model Y Ne Zaman Satışa Çıkacak? Türkiye 2025 Satış Takvimi Açıklandı

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Yeni stoklar, daha önce dakikalar içinde tükenen versiyonları yeniden satın alma fırsatı sunacak. Hem kısa menzilli hem de uzun menzilli Tesla Model Y modellerinin satış tarihleri ve teslimat noktaları da netlik kazandı.

Fotoğraf: TeslaFotoğraf: Tesla

🚗 MODEL Y SATIŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Tesla tarafından yapılan duyuruya göre, yeni stoklar üç farklı tarihte erişime açılacak:

🔶 22 Mayıs 2025 – Saat 18.30: Tesla Model Y SR RWD (Standart Menzil - Arkadan itişli) versiyon satışa çıktı. Bu partideki araçlar yalnızca İzmir Tesla Teslimat Merkezi üzerinden teslim edildi.

🔶 28 Mayıs 2025 – Saat 18.30: Tesla Model Y LR RWD (Uzun Menzil - Arkadan itişli) modeli yeniden stoklara eklenecek.

🔶 4 Haziran 2025 – Saat 18.30: Yine Long Range RWD modeli sınırlı sayıda satışa sunulacak.

Özellikle önceki satışlarda dakikalar içinde tükenen bu modellerin, yine aynı hızla tükenmesi bekleniyor. Tesla'nın sunduğu hızlı alım sistemi sayesinde yalnızca en hızlı kullanıcılar araca sahip olabiliyor.

💰 TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYATLARI (2025)

Tesla'nın Türkiye fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleriyle birlikte güncellendi. İşte satışa sunulan modellerin güncel fiyatları:

🔶 Tesla Model Y SR RWD (500 km menzil): 1.866.203 TL

🔶 Tesla Model Y LR RWD (622 km menzil): 2.662.662 TL

🔶 Tesla Model Y LR AWD (586 km menzil): 3.465.581 TL

⚡ SATIN ALMA İÇİN HIZ ŞART!

Tesla'nın satış süreci yalnızca resmi internet sitesi üzerinden yürütülüyor. Önceki satışlarda kısa menzil versiyonların saniyeler içinde, uzun menzilli modellerinse 10 dakikadan kısa sürede tükendiği göz önüne alındığında, alım yapmak isteyen kullanıcıların belirtilen saatlerde çevrimiçi hazır olması öneriliyor.

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