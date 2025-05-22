Tesla Model Y Ne Zaman Satışa Çıkacak? Türkiye 2025 Satış Takvimi Açıklandı

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Yeni stoklar, daha önce dakikalar içinde tükenen versiyonları yeniden satın alma fırsatı sunacak. Hem kısa menzilli hem de uzun menzilli Tesla Model Y modellerinin satış tarihleri ve teslimat noktaları da netlik kazandı.

Fotoğraf: Tesla 🚗 MODEL Y SATIŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU Tesla tarafından yapılan duyuruya göre, yeni stoklar üç farklı tarihte erişime açılacak: 🔶 22 Mayıs 2025 – Saat 18.30: Tesla Model Y SR RWD (Standart Menzil - Arkadan itişli) versiyon satışa çıktı. Bu partideki araçlar yalnızca İzmir Tesla Teslimat Merkezi üzerinden teslim edildi.