Devlet E-İhaleye Lüks Otomobil Satıyor! 366 Bin TL’ye BMW, 588 Bin TL’ye Mercedes

Devlet tarafından satışa çıkarılan araçlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de 2007 model BMW 5.25d oldu. Yüksek kilometresi ve bazı hasarlarına rağmen otomobil tutkunlarının ilgisini çeken bu modeller, e-ihale sistemine gelen uygun fiyat avantajıyla öne çıkıyor.