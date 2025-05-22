Devlet E-İhaleye Lüks Otomobil Satıyor! 366 Bin TL’ye BMW, 588 Bin TL’ye Mercedes

Devlet tarafından satışa çıkarılan araçlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de 2007 model BMW 5.25d oldu. Yüksek kilometresi ve bazı hasarlarına rağmen otomobil tutkunlarının ilgisini çeken bu modeller, e-ihale sistemine gelen uygun fiyat avantajıyla öne çıkıyor.
🚗 2003 BMW 5.30d
📍 Konum: Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü
📅 İhale Tarihi: 23 Mayıs 2025, saat 09:00
💰 Başlangıç Bedeli: 444.000 TL
📊 Km: 432.111
⚙️ Vites: Otomatik
🚗 2007 BMW 5.25 D
📍 İzmir TİM
📅 İhale Bitişi: 27 Mayıs 2025 11:55
🛣 Km: 593.839
⚙️ Vites: Otomatik
💰 Başlangıç Bedeli: 366.750 TL
📌 Güncel Teklif: Yok
🔒 Teminat: 48.900 TL
📄 Not: Araç yerinde incelenebilir. Satış sonrası tescil ve vergilendirme alıcıya ait.
🚗 2013 BMW X6 40dX
📍 Diyarbakır TİM
📅 İhale Bitişi: 27 Mayıs 2025 14:25
🛣 Km: Tespit Edilemedi
⚙️ Vites: Otomatik
💰 Başlangıç Bedeli: 375.000 TL
📌 Güncel Teklif: Yok
🚗 2005 BMW 3.18 İ
📍 Ergazi TİM
📅 İhale Bitişi: 28 Mayıs 2025 13:30
🛣 Km: 231.555
⚙️ Vites: Manuel
💰 Başlangıç Bedeli: 375.000 TL
📌 Güncel Teklif: Yok
🚗 2005 BMW 3.20 İ
📍 İzmir TİM
📅 İhale Bitişi: 27 Mayıs 2025 09:30
🛣 Km: 285.752
⚙️ Vites: Manuel
💰 Güncel Teklif: 370.750 TL
🚗 2004 BMW 525İ
📍 Ergazi TİM
📅 İhale Bitişi: 28 Mayıs 2025 15:20
🛣 Km: Tespit Edilemedi
⚙️ Vites: Otomatik
💰 Başlangıç Bedeli: 337.500 TL
🚗 2001 BMW 320İ
📍 Ergazi TİM
📅 İhale Bitişi: 28 Mayıs 2025 15:55
🛣 Km: 352.193
⚙️ Vites: Manuel
💰 Başlangıç Bedeli: 318.750 TL
🚗 2000 BMW 3.18 İ
📍 Ergazi TİM
📅 İhale Bitişi: 28 Mayıs 2025 15:10
🛣 Km: Tespit Edilemedi
⚙️ Vites: Otomatik
💰 Başlangıç Bedeli: 281.250 TL
🚗 1994 BMW 525İX
📍 Diyarbakır TİM
📅 İhale Bitişi: 27 Mayıs 2025 12:25
🛣 Km: 536.718
⚙️ Vites: Manuel
💰 Başlangıç Bedeli: 281.250 TL
🚗 1999 BMW 5.23i
📍 Ergazi TİM
📅 İhale Bitişi: 28 Mayıs 2025 11:40
🛣 Km: Tespit Edilemedi
⚙️ Vites: Manuel
💰 Başlangıç Bedeli: 281.250 TL
🚗 2000 BMW 3.18 İ
📍 Diyarbakır TİM
📅 İhale Bitişi: 27 Mayıs 2025 15:20
🛣 Km: Tespit Edilemedi
⚙️ Vites: Manuel
💰 Başlangıç Bedeli: 281.250 TL
🚗 1998 BMW 3.18 İ
📍 Ergazi TİM
📅 İhale Bitişi: 28 Mayıs 2025 10:40
🛣 Km: Tespit Edilemedi
⚙️ Vites: Manuel
💰 Başlangıç Bedeli: 150.000 TL
🚘 2007 BMW 5.25D
📍 Konum: İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü
📅 İhale Tarihi: 27 Mayıs 2025, saat 11:55
💰 Başlangıç Bedeli: 366.750 TL
🔐 Teminat Bedeli: 48.900 TL
📊 Satışa Esas Bedel: 489.000 TL
📈 Km: 593.839
⚙️ Vites: Otomatik
🛢 Yakıt Tipi: Dizel
💥 Hasar Oranı: %30
🚗 Motor Gücü: 130 kW
📦 Motor Hacmi: 2497 cc
📏 Kasa Ölçüsü: 4841 mm uzunluk, 1846 mm genişlik
🔧 Ekspertiz Notları:
Araç çalışarak getirilmiş, takviye ile çalıştırılmış
Araçta çizikler, çürümeler, göçükler mevcut
Ön tampon, ızgara, kaput, stop far, çamurluklar hasarlı
Yağ kaçakları ve lasti̇k çatlakları gözlenmiş
Tavan, koltuk ve kapı döşemeleri yıpranmış
Araçta kazaya bağlı ilave hasar riski var
📋 Not: Katalitik konvertör tespit edilemedi.