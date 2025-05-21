Otomobil dünyasında bahar fırtınası: Mercedes CLA EV tanıtıldı, Toyota kampanyaya başladı

Otomotiv dünyası hem teknoloji hem de fiyat açısından hareketli günler yaşıyor. Mercedes-Benz'in elektrikli CLA modeliyle premium segmentte attığı büyük adım, Toyota'nın Corolla Cross hibrit modeliyle sunduğu Mayıs kampanyasıyla birleşince, tüketicilere her bütçeye ve ihtiyaca yönelik cazip seçenekler sunulmuş oldu.

⚡ 2026 MERCEDES CLA ELEKTRİK TANITILDI: 10 DAKİKADA 325 KM ŞARJ! Mercedes-Benz, elektrikli araç pazarındaki dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyor. 2026 yılında yollarda olması beklenen yeni nesil CLA Elektrik, genç sürücülere ve şehirli kullanıcıya hitap eden kompakt premium segmentte büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Yeni CLA EV, 800V yüksek voltajlı şarj sistemi ile dikkat çekiyor. Bu sistem sayesinde araç, sadece 10 dakikalık şarjla 325 kilometre menzil sunabiliyor. Ancak sadece bu sistemle sınırlı kalmayan Mercedes, 400V sistemlerle de tam uyum sağlayacak bir donanım ekleyerek daha yaygın şarj altyapılarında da sorunsuz kullanım vadediyor.

Ayrıca, CLA EV'nin Tesla'nın NACS şarj girişine sahip olacağı ve CCS1 adaptörleriyle diğer sistemlere de uyum sağlayabileceği açıklandı.