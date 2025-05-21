Otomobil dünyasında bahar fırtınası: Mercedes CLA EV tanıtıldı, Toyota kampanyaya başladı

Otomotiv dünyası hem teknoloji hem de fiyat açısından hareketli günler yaşıyor. Mercedes-Benz'in elektrikli CLA modeliyle premium segmentte attığı büyük adım, Toyota'nın Corolla Cross hibrit modeliyle sunduğu Mayıs kampanyasıyla birleşince, tüketicilere her bütçeye ve ihtiyaca yönelik cazip seçenekler sunulmuş oldu.
⚡ 2026 MERCEDES CLA ELEKTRİK TANITILDI: 10 DAKİKADA 325 KM ŞARJ!
Mercedes-Benz, elektrikli araç pazarındaki dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyor. 2026 yılında yollarda olması beklenen yeni nesil CLA Elektrik, genç sürücülere ve şehirli kullanıcıya hitap eden kompakt premium segmentte büyük ses getirecek gibi görünüyor.
Yeni CLA EV, 800V yüksek voltajlı şarj sistemi ile dikkat çekiyor. Bu sistem sayesinde araç, sadece 10 dakikalık şarjla 325 kilometre menzil sunabiliyor. Ancak sadece bu sistemle sınırlı kalmayan Mercedes, 400V sistemlerle de tam uyum sağlayacak bir donanım ekleyerek daha yaygın şarj altyapılarında da sorunsuz kullanım vadediyor.
Ayrıca, CLA EV'nin Tesla'nın NACS şarj girişine sahip olacağı ve CCS1 adaptörleriyle diğer sistemlere de uyum sağlayabileceği açıklandı.
Böylece Mercedes CLA Elektrik, ABD genelindeki 140.000'den fazla şarj noktasıyla entegre çalışabilecek. Özellikle 100.000'den fazlası 400V sistemli olan bu noktalar, günlük kullanımda büyük bir rahatlık sunacak.
🚗 TOYOTA COROLLA CROSS MAYIS FIRSATIYLA SAHNEYE ÇIKTI
Elektrikli araçların yanı sıra hibrit modellerde de büyük rekabet yaşanıyor. Toyota, Corolla Cross modeliyle Mayıs ayına özel kampanyasını duyurarak kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle 1.8 litrelik hibrit motoru ve e-CVT şanzımanıyla çevre dostu sürüşü, ekonomik performansla buluşturuyor.
TOYOTA COROLLA CROSS'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:
122 beygir gücü ile hem şehir içi hem uzun yol performansında verimlilik
Yakıt tasarrufu sağlayan hibrit motor yapısı
440 litreye kadar çıkan bagaj hacmi
Toyota Safety Sense ile donatılmış gelişmiş güvenlik sistemleri
Apple CarPlay ve Android Auto destekli dokunmatik ekranlı multimedya sistemi
Toyota'nın Mayıs ayına özel kampanyalı fiyat listesi ise şöyle:
|Versiyon
|Kampanyalı Fiyat
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.075.000 TL
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|2.135.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.395.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|2.559.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
|2.594.000 TL
Toyota'nın bu kampanyasının ilk kez bu ay sunulması, fırsatı değerlendirmek isteyen tüketiciler için son derece önemli. Zira markaya yakın kaynaklara göre bu fiyatlar gelecek ay yeniden güncellenebilir.