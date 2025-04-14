Ehliyet Sınıfları 2025: A, B, C, D Sınıfı Hangi Araçları Kapsıyor?

🔍 Detay: D sınıfı sürücüler aynı zamanda M, B ve D1 sınıfı araçları da kullanabilir.

🔍 Detay: C sınıfı ehliyet sahibi, B sınıfına dahil tüm araçları da kullanabilir.

Kamyon ve çekici araçlar için geçerlidir.

📌 ÖNEMLİ UYARI

2025 yılı itibarıyla hazırlanan bu rehber, mevcut yönetmelikler ve resmi kaynaklara dayanmaktadır. Ancak, ehliyet sınıfları ve kullanım yetkileriyle ilgili mevzuatta zaman zaman güncellemeler yapılabilmektedir. Ehliyet başvurusu yapmadan önce Emniyet Genel Müdürlüğü veya resmî gazetede yayımlanan güncel yönetmelikleri kontrol etmeniz tavsiye edilir.

ALTERNATİF UYARILAR

Güncelleme Notu

⚠️ Ehliyet sınıflarıyla ilgili bilgiler zaman içinde değişiklik gösterebilir. Son düzenlemeleri ve geçerli uygulamaları görmek için T.C. İçişleri Bakanlığı'nın resmî duyurularını takip ediniz.

Resmî Kaynak Uyarısı

🚦 Bu içerikte yer alan bilgiler 2025 yılı verilerine dayanmaktadır. Yasal düzenlemelerde yapılabilecek olası değişiklikler için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veya sürücü kurslarının güncel bilgilendirmelerini dikkate alınız.

Sürücü Adaylarına Uyarı

📢 Ehliyet almayı planlayan sürücü adayları, değişen mevzuatlar nedeniyle başvuru öncesinde yetkili kurumlardan güncel bilgi almalıdır.