Ehliyet Sınıfları 2025: A, B, C, D Sınıfı Hangi Araçları Kapsıyor?

Araç kullanmak isteyen milyonlarca vatandaşın kafasındaki ortak sorulardan biri de ehliyet sınıflarının ne anlama geldiği. Özellikle sürücü kurslarına başvuru yapmadan önce "A mı, B mi, yoksa C sınıfı mı almalıyım?" sorusu gündeme geliyor.
Araç kullanmak isteyen milyonlarca vatandaşın kafasındaki ortak sorulardan biri de ehliyet sınıflarının ne anlama geldiği. Özellikle sürücü kurslarına başvuru yapmadan önce "A mı, B mi, yoksa C sınıfı mı almalıyım?" sorusu gündeme geliyor.
A1, A2 ve A olmak üzere üçe ayrılır.
A1: 125 cc'ye kadar motosikletler ve motorlu bisikletler. (Yaş sınırı: 16)
A2: 35 kW güce kadar olan motosikletler. (Yaş sınırı: 18)
A: Güç sınırı olmaksızın tüm motosikletler. (Yaş sınırı: 20 - Ancak 2 yıl A2 sınıfı ehliyet sahibi olmak veya 24 yaşını doldurmuş olmak gerekir.)
🔍 Detay: A sınıfı ehliyet sahipleri aynı zamanda motorlu üç tekerlekli araçları da kullanabilir.
Otomobil ve kamyonet kullanımı için geçerlidir.
Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'ı aşmayan ve sürücü dahil 9 kişilik araçlar.
Römork takılıysa toplam ağırlık 750 kg'ı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.
B Otomatik: Sadece otomatik vitesli araçlar için geçerli alt sınıftır.
🔍 Detay: B sınıfı ehliyetle ayrıca 125 cc'ye kadar olan motorlu taşıtları da kullanılabilir.
Kamyon ve çekici araçlar için geçerlidir.
Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'ın üzerinde olan motorlu taşıtları kapsar.
Römork takıldığında, toplam ağırlığı sınırlayan kurallara tabiidir.
🔍 Detay: C sınıfı ehliyet sahibi, B sınıfına dahil tüm araçları da kullanabilir.
Otobüs kullanmak isteyen sürücüler için gereklidir.
Sürücü dahil 9 kişiden fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip araçlar.
D1 sınıfı: 16+1 kişilik minibüsler.
D sınıfı: Büyük yolcu taşıma araçları (örnek: şehirlerarası otobüsler).
🔍 Detay: D sınıfı sürücüler aynı zamanda M, B ve D1 sınıfı araçları da kullanabilir.
|Sınıf
|Araç Türü
|Yaş Sınırı
|A1
|125 cc motosiklet
|16
|A2
|35 kW'a kadar motosiklet
|18
|A
|Güç sınırı yok (motosiklet)
|20 / 24
|B
|Otomobil ve kamyonet
|18
|C
|Kamyon ve çekici
|21
|D1
|Minibüs
|21
|D
|Otobüs
|24
2025 yılı itibarıyla hazırlanan bu rehber, mevcut yönetmelikler ve resmi kaynaklara dayanmaktadır. Ancak, ehliyet sınıfları ve kullanım yetkileriyle ilgili mevzuatta zaman zaman güncellemeler yapılabilmektedir. Ehliyet başvurusu yapmadan önce Emniyet Genel Müdürlüğü veya resmî gazetede yayımlanan güncel yönetmelikleri kontrol etmeniz tavsiye edilir.
Güncelleme Notu
⚠️ Ehliyet sınıflarıyla ilgili bilgiler zaman içinde değişiklik gösterebilir. Son düzenlemeleri ve geçerli uygulamaları görmek için T.C. İçişleri Bakanlığı'nın resmî duyurularını takip ediniz.
Resmî Kaynak Uyarısı
🚦 Bu içerikte yer alan bilgiler 2025 yılı verilerine dayanmaktadır. Yasal düzenlemelerde yapılabilecek olası değişiklikler için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veya sürücü kurslarının güncel bilgilendirmelerini dikkate alınız.
Sürücü Adaylarına Uyarı
📢 Ehliyet almayı planlayan sürücü adayları, değişen mevzuatlar nedeniyle başvuru öncesinde yetkili kurumlardan güncel bilgi almalıdır.