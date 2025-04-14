SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Ehliyet Sınıfları 2025: A, B, C, D Sınıfı Hangi Araçları Kapsıyor?

Araç kullanmak isteyen sürücülerin ilk adımı olan ehliyet alımı, sınıflara göre belirleniyor. Türkiye’de ehliyet sınıfları, kullanılacak aracın türüne göre ayrılıyor. Motorlu taşıtların kullanımına ilişkin bu sınıflar; motosikletlerden tırlara, otobüslerden traktörlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla A, B, C, D sınıfı ehliyetler hangi araçları kullanmaya yetki veriyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:55
Ehliyet Sınıfları 2025: A, B, C, D Sınıfı Hangi Araçları Kapsıyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Araç kullanmak isteyen milyonlarca vatandaşın kafasındaki ortak sorulardan biri de ehliyet sınıflarının ne anlama geldiği. Özellikle sürücü kurslarına başvuru yapmadan önce "A mı, B mi, yoksa C sınıfı mı almalıyım?" sorusu gündeme geliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🅰️ A Sınıfı Ehliyet: İki Teker Tutkunlarına

  • A1, A2 ve A olmak üzere üçe ayrılır.

  • A1: 125 cc'ye kadar motosikletler ve motorlu bisikletler. (Yaş sınırı: 16)

  • A2: 35 kW güce kadar olan motosikletler. (Yaş sınırı: 18)

  • A: Güç sınırı olmaksızın tüm motosikletler. (Yaş sınırı: 20 - Ancak 2 yıl A2 sınıfı ehliyet sahibi olmak veya 24 yaşını doldurmuş olmak gerekir.)

🔍 Detay: A sınıfı ehliyet sahipleri aynı zamanda motorlu üç tekerlekli araçları da kullanabilir.

🅱️ B Sınıfı Ehliyet: En Yaygın Sınıf

  • Otomobil ve kamyonet kullanımı için geçerlidir.

  • Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'ı aşmayan ve sürücü dahil 9 kişilik araçlar.

  • Römork takılıysa toplam ağırlık 750 kg'ı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.

  • B Otomatik: Sadece otomatik vitesli araçlar için geçerli alt sınıftır.

🔍 Detay: B sınıfı ehliyetle ayrıca 125 cc'ye kadar olan motorlu taşıtları da kullanılabilir.

🅲 C Sınıfı Ehliyet: Ağır Vasıta Sınıfı

  • Kamyon ve çekici araçlar için geçerlidir.

  • Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'ın üzerinde olan motorlu taşıtları kapsar.

  • Römork takıldığında, toplam ağırlığı sınırlayan kurallara tabiidir.

🔍 Detay: C sınıfı ehliyet sahibi, B sınıfına dahil tüm araçları da kullanabilir.

🅳 D Sınıfı Ehliyet: Yolcu Taşımacılığı

  • Otobüs kullanmak isteyen sürücüler için gereklidir.

  • Sürücü dahil 9 kişiden fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip araçlar.

  • D1 sınıfı: 16+1 kişilik minibüsler.

  • D sınıfı: Büyük yolcu taşıma araçları (örnek: şehirlerarası otobüsler).

🔍 Detay: D sınıfı sürücüler aynı zamanda M, B ve D1 sınıfı araçları da kullanabilir.

Ehliyet Yaş Sınırları (2025 Güncel)

Sınıf Araç Türü Yaş Sınırı
A1 125 cc motosiklet 16
A2 35 kW'a kadar motosiklet 18
A Güç sınırı yok (motosiklet) 20 / 24
B Otomobil ve kamyonet 18
C Kamyon ve çekici 21
D1 Minibüs 21
D Otobüs 24

📌 ÖNEMLİ UYARI

2025 yılı itibarıyla hazırlanan bu rehber, mevcut yönetmelikler ve resmi kaynaklara dayanmaktadır. Ancak, ehliyet sınıfları ve kullanım yetkileriyle ilgili mevzuatta zaman zaman güncellemeler yapılabilmektedir. Ehliyet başvurusu yapmadan önce Emniyet Genel Müdürlüğü veya resmî gazetede yayımlanan güncel yönetmelikleri kontrol etmeniz tavsiye edilir.

ALTERNATİF UYARILAR

Güncelleme Notu
⚠️ Ehliyet sınıflarıyla ilgili bilgiler zaman içinde değişiklik gösterebilir. Son düzenlemeleri ve geçerli uygulamaları görmek için T.C. İçişleri Bakanlığı'nın resmî duyurularını takip ediniz.

Resmî Kaynak Uyarısı
🚦 Bu içerikte yer alan bilgiler 2025 yılı verilerine dayanmaktadır. Yasal düzenlemelerde yapılabilecek olası değişiklikler için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veya sürücü kurslarının güncel bilgilendirmelerini dikkate alınız.

Sürücü Adaylarına Uyarı
📢 Ehliyet almayı planlayan sürücü adayları, değişen mevzuatlar nedeniyle başvuru öncesinde yetkili kurumlardan güncel bilgi almalıdır.

550.000 TLnin 1 aylık getirisi belli oldu550.000 TLnin 1 aylık getirisi belli oldu
550.000 TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı
343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Suriye, Gazze ve Ukrayna masada: Erdoğan - Trump zirvesi nerede olacak?
Bakan Tekin’den öğretmenler açığa alındı yalanına sert tepki! CHP’li Özel neden FETÖ okulu açan İmamoğlu’nun peşinden gidiyor?
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğa itirazları reddedildi
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu
İstanbul’da halk otobüsü esnafının CHP’li İBB’den alacağı 5 milyarı aştı: Sorun çözülmezse toplu ulaşım sistemi çöker
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari denge açıklaması: 1.8 milyar dolar fazla verdi!
343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
Teröristbaşı Öcalan’ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları! İlkokul karnesi ortaya çıktı
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı açık hedefimiz
Buldan tarih verdi gözler PKK’ya çevrildi! Kandil’deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih
Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede
İran’la sıkı fıkı olan PKK’lı Cemil Bayık’a BBC Farsça cilası! İmralı’yı takmadı İsrail’e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu’da kazanır
Ebrar Sitesi yerine 32 blok 775 konut! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 7/24 mesai
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel niteliksiz siyasetin markası oldu
Adana Cumali Timi’yi arıyor! Annesi gözyaşlarına boğuldu ağıtlar yaktı: Benim yüreğim yanıyor
Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık bugün hakim karşısında