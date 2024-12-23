İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarı, Eylül 2023'te hareketli bir dönem geçirdi. Toplamda 173 bin 678 araç satılırken, binek otomobilde Fiat Egea, hafif ticari araçta ise Fiat Doblo liderliğini korudu.
Volkswagen: 22.241 satışla lider. Ocak harici tüm aylarda zirvede!
Renault: 20.674 satış.
Fiat: 19.749 satış.
Ford: 15.497 satış.
BMW: 10.374 satış.
Toplamda, satışların %75'i bu 10 marka tarafından gerçekleştirildi.
Bu 10 model, toplam binek araç satışlarının %34'ünü oluşturdu.
İlk 10 hafif ticari araç modeli, toplam satışların %71'ini oluşturdu.
Kaynaklar: Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurumsal platformlar.