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İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında Eylül 2023 verilerine göre, Volkswagen lider marka olmaya devam ederken, model bazında Fiat Egea ve Fiat Doblo zirvede yer aldı.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 16:18 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 16:18
İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarı, Eylül 2023'te hareketli bir dönem geçirdi. Toplamda 173 bin 678 araç satılırken, binek otomobilde Fiat Egea, hafif ticari araçta ise Fiat Doblo liderliğini korudu.

İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

📊 İkinci El Araç Pazarında Satış Verileri

  • Eylül ayında yayımlanan 173.678 adet aracın %49'u satıldı.

  • Satışlar, Ağustos 2023'e kıyasla %4 düşerken, Eylül 2022'ye göre %23 artış gösterdi.

İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

🏆 MARKA BAZINDA LİDERLER

Volkswagen: 22.241 satışla lider. Ocak harici tüm aylarda zirvede!

Renault: 20.674 satış.

İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

Fiat: 19.749 satış.

Ford: 15.497 satış.

BMW: 10.374 satış.

Toplamda, satışların %75'i bu 10 marka tarafından gerçekleştirildi.

İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

🚗 BİNEK OTOMOBİLDE FİAT EGEA ZİRVEDE

  • 144.134 adet binek araç satışı gerçekleşti.
  • Fiat Egea: 7.371 adetle en çok tercih edilen model.
  • Diğer Popüler Modeller:
    • Renault Clio: 6.629 satış
    • VW Passat: 6.339 satış
    • Renault Megane: 6.193 satış
    • Toyota Corolla: 4.209 satış

Bu 10 model, toplam binek araç satışlarının %34'ünü oluşturdu.

İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

🚐 HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA FİAT DOBLO ÖNDE

  • 29.544 adet hafif ticari araç satıldı.
  • Fiat Doblo: 3.984 satışla lider.
İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor
  • Diğer Popüler Modeller:
    • Ford Tourneo Courier: 3.891 satış
    • Fiat Fiorino: 3.511 satış
    • VW Caddy: 1.801 satış

İlk 10 hafif ticari araç modeli, toplam satışların %71'ini oluşturdu.

İkinci el pazarında en hızlı satılan araç modelleri! Herkesin gözü ilk onları arıyor

Kaynaklar: Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurumsal platformlar.