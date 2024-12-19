Bu 3 popüler otomobil kolayca çalınabiliyor! Arabanızı hemen kontrol edin

Otomobil hırsızlığı, gerek Türkiye'de gerekse dünyanın diğer bölgelerinde her geçen gün daha sofistike bir hal alırken, uzmanlar özellikle üç popüler araç modeli için sürücüleri uyardı. İngiliz basınının mercek altına aldığı son veriler, kış aylarında otomobil hırsızlığı oranlarının ciddi ölçüde arttığını gösteriyor. Bu dönemde günlerin kısalması, hava kararmasının daha erken saatlere çekilmesi ve sürücülerin araç güvenliğine dair rutin dikkatsizlikleri, hırsızların işini kolaylaştıran faktörler olarak ön plana çıkıyor.

İngiliz otomobil sigortası uzmanları, kış aylarında artan otomobil hırsızlıklarına karşı uyarılarda bulundu. Uzmanlar araç sahiplerinin güvenlik önlemlerini artırmalarını ve bazı basit ama etkili yöntemlere başvurmalarını öneriyor.

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Neden Kış Aylarında Artış Yaşanıyor?

Uzmanlar, kış aylarının soğuk ve karanlık havasının otomobil hırsızlarının lehine çalıştığını belirtiyor. Havanın erken kararmasıyla, hırsızlık eylemleri daha az dikkat çekici hale geliyor. Aynı zamanda sürücülerin yoğun yağmur, kar veya buzlanma gibi olumsuz hava koşulları altında araçlarına daha az vakit ayırmaları ve güvenlik kontrollerini ihmal etmeleri hırsızlar için uygun ortam sağlıyor.

Hangi Araçlar Daha Fazla Risk Altında?

Türkiye dahil dünyanın pek çok noktasında yaygın olarak kullanılan üç otomobil modeli özellikle hedefte:

Ford Fiesta: Geniş kitlelere hitap eden, şehir içi kullanımlarda büyük konfor ve yakıt ekonomisi sunan bu model, popülaritesinin yanı sıra hırsızlar tarafından da kolaylıkla hedef haline gelebiliyor. Özellikle eski nesil güvenlik sistemine sahip bazı Fiesta modellerinde güvenlik katmanlarının hızla aşılabildiği rapor ediliyor.

Volkswagen Golf: Avrupa'nın en çok satan kompakt hatchback modellerinden biri olan Golf, yıllar boyunca sürekli geliştirilen güvenlik sistemlerine rağmen hâlâ hırsızların gözdesi. Özellikle anahtarsız giriş (keyless entry) özelliğine sahip olan modellerde, sinyal tekrarlama (relay attack) yöntemleri ile kilitler rahatlıkla geçilebiliyor.

BMW 3 Serisi: Premium segmentte yer alan, hem performansı hem de konforuyla bilinen bu seride de hırsızlık vakaları görülüyor. Düşük profilli, profesyonel hırsızların radarına kolayca giren BMW 3 Serisi modelleri, anahtar sinyal kopyalama gibi yöntemlerle dakikalar içinde çalınabiliyor.