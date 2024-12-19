Bu 3 popüler otomobil kolayca çalınabiliyor! Arabanızı hemen kontrol edin

İngiliz otomobil sigortası uzmanları, kış aylarında artan otomobil hırsızlıklarına karşı uyarılarda bulundu. Uzmanlar araç sahiplerinin güvenlik önlemlerini artırmalarını ve bazı basit ama etkili yöntemlere başvurmalarını öneriyor.
Otomobil hırsızlığı, gerek Türkiye'de gerekse dünyanın diğer bölgelerinde her geçen gün daha sofistike bir hal alırken, uzmanlar özellikle üç popüler araç modeli için sürücüleri uyardı. İngiliz basınının mercek altına aldığı son veriler, kış aylarında otomobil hırsızlığı oranlarının ciddi ölçüde arttığını gösteriyor. Bu dönemde günlerin kısalması, hava kararmasının daha erken saatlere çekilmesi ve sürücülerin araç güvenliğine dair rutin dikkatsizlikleri, hırsızların işini kolaylaştıran faktörler olarak ön plana çıkıyor.
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Neden Kış Aylarında Artış Yaşanıyor?
Uzmanlar, kış aylarının soğuk ve karanlık havasının otomobil hırsızlarının lehine çalıştığını belirtiyor. Havanın erken kararmasıyla, hırsızlık eylemleri daha az dikkat çekici hale geliyor. Aynı zamanda sürücülerin yoğun yağmur, kar veya buzlanma gibi olumsuz hava koşulları altında araçlarına daha az vakit ayırmaları ve güvenlik kontrollerini ihmal etmeleri hırsızlar için uygun ortam sağlıyor.
Hangi Araçlar Daha Fazla Risk Altında?
Türkiye dahil dünyanın pek çok noktasında yaygın olarak kullanılan üç otomobil modeli özellikle hedefte:
Ford Fiesta: Geniş kitlelere hitap eden, şehir içi kullanımlarda büyük konfor ve yakıt ekonomisi sunan bu model, popülaritesinin yanı sıra hırsızlar tarafından da kolaylıkla hedef haline gelebiliyor. Özellikle eski nesil güvenlik sistemine sahip bazı Fiesta modellerinde güvenlik katmanlarının hızla aşılabildiği rapor ediliyor.
Volkswagen Golf: Avrupa'nın en çok satan kompakt hatchback modellerinden biri olan Golf, yıllar boyunca sürekli geliştirilen güvenlik sistemlerine rağmen hâlâ hırsızların gözdesi. Özellikle anahtarsız giriş (keyless entry) özelliğine sahip olan modellerde, sinyal tekrarlama (relay attack) yöntemleri ile kilitler rahatlıkla geçilebiliyor.
BMW 3 Serisi: Premium segmentte yer alan, hem performansı hem de konforuyla bilinen bu seride de hırsızlık vakaları görülüyor. Düşük profilli, profesyonel hırsızların radarına kolayca giren BMW 3 Serisi modelleri, anahtar sinyal kopyalama gibi yöntemlerle dakikalar içinde çalınabiliyor.
Modern Güvenlik Sistemleri Neden Yetersiz Kalabiliyor?
Otomotiv endüstrisi her ne kadar son yıllarda güvenlik önlemlerini üst seviyeye taşısa da teknolojinin ilerlemesi hırsızların da metotlarını geliştirmesine olanak tanıyor. Anahtarsız giriş sistemleri, GPS takip sistemleri ya da immobilizer gibi yenilikler ilk aşamada caydırıcı görünse de, karanlık ağlarda (dark web) satılan yüksek teknolojili ekipmanlar sayesinde bu güvenlik katmanlarının da hızlıca aşıldığı görülüyor. Özellikle "relay attack" olarak bilinen yöntemle, aracın anahtar sinyalinin uzaktan kopyalanması ya da "ECU hacking" ile aracın beyni diyebileceğimiz kontrol ünitesinin manipüle edilmesi, eski tip mekanik kilit yöntemlerinden çok daha hassas bir güvenlik zaafiyeti yaratıyor.
Uzmanların Önerileri: Neler Yapılabilir?
İngiltere merkezli araç sigortası uzmanı Rhydian Jones'un da altını çizdiği üzere, sürücüler bu dönemde ekstra önlem almadan araçlarını park etmemeli. Jones, özellikle anahtarsız kilitleme sistemine sahip araçlarda hem daha dikkatli olunmasını hem de ek güvenlik tedbirlerinin devreye sokulmasını öneriyor. İşte alabileceğiniz önlemler:
Çift Kontrol Yapın: Aracınızı kilitledikten sonra, gerçekten kilitlendiğinden emin olmak için tekrar kontrol edin. Uzaktan kumandanızın sinyalinin kopyalanıp kopyalanmadığını anlamak her zaman mümkün olmasa da, en azından basit bir elle kontrol veya kapı kolunu çekerek deneme yapmak, sizi güvende tutabilir.
Ek Kilitleme Sistemleri Kullanın: Direksiyon kilidi, vites kolu veya el freni kilidi gibi görünür caydırıcılar, hırsızların gözünü korkutabilir. Bu tip basit ama etkili uygulamalar, suçluların o aracı ele geçirmekten vazgeçmesine neden olabiliyor.
Değerli Eşyaları Gizleyin: Araç içerisinde telefon, dizüstü bilgisayar, çanta veya cüzdan gibi değerli eşyaların görünür olması hırsızlar için davetiye çıkarır. Bu nedenle eşyalarınızı bagajda veya gözle görülmeyen noktalarda muhafaza edin.
Aracınızı Aydınlık ve Güvenlik Kameralı Alanlara Park Edin: Park ettiğiniz noktanın iyi aydınlatılmış, mümkünse kamera ya da güvenlik personeli tarafından gözetim altında olması hırsızlık riskini azaltır.
Takip Cihazları ve Alarm Sistemleri Kullanın: Aracınıza GPS tabanlı bir takip cihazı, hatta Apple AirTag veya benzeri bir Bluetooth takip aygıtı eklemek, aracınızın çalınması durumunda iz sürmenizi kolaylaştırır. Bu sayede araç kısa sürede tespit edilerek güvenlik güçlerine bilgi verilebilir.
Anahtar Sinyalini Engelleyin: Anahtarlarınızı sinyal engelleyici bir kılıf (Faraday çantası) içinde saklamak, hırsızların anahtar sinyalinizi kopyalamasını önleyebilir.