ÖTV sonrası Pick-up araç fiyatları! İşte yeni güncel liste: Ford, Toyota, Volkswagen...

📌 OTOMOBİLLERDE YENİ ÖTV ARALIĞI: %80 İLE %220

Kanun değişikliği sadece pick-up'ları değil, tüm otomobil segmentlerini kapsıyor. Buna göre bazı modellerde ÖTV oranı yüzde 80'den başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkabilecek. Ancak en dramatik artış pick-up tipi araçlarda yaşanacak gibi görünüyor.

🚗 ÖTV SONRASI FİYATI ARTACAK ARAÇLARIN GÜNCEL LİSTESİ

Aşağıda, yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatları en çok artacak pick-up modellerinin mevcut ve zamlı fiyatları yer alıyor: