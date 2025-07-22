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ÖTV sonrası Pick-up araç fiyatları! İşte yeni güncel liste: Ford, Toyota, Volkswagen...

Türkiye’de otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine ilişkin yasa teklifi Meclis’ten geçti. Yapılan değişiklikle özellikle pick-up araç segmentinde büyük bir vergi artışı yaşandı. Yüzde 4 olan ÖTV oranı, bu araçlar için yüzde 50’ye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖTV sonrası Pick-up araç fiyatları! İşte yeni güncel liste: Ford, Toyota, Volkswagen...

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından artışların otomobil bayilerine ve nihai satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

📌 OTOMOBİLLERDE YENİ ÖTV ARALIĞI: %80 İLE %220

Kanun değişikliği sadece pick-up'ları değil, tüm otomobil segmentlerini kapsıyor. Buna göre bazı modellerde ÖTV oranı yüzde 80'den başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkabilecek. Ancak en dramatik artış pick-up tipi araçlarda yaşanacak gibi görünüyor.

🚗 ÖTV SONRASI FİYATI ARTACAK ARAÇLARIN GÜNCEL LİSTESİ

Aşağıda, yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatları en çok artacak pick-up modellerinin mevcut ve zamlı fiyatları yer alıyor:

Fotoğraf: FordFotoğraf: Ford

🔹 Ford Ranger

  • Başlangıç paketi:

    • Eski fiyat: 2.960.300 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 4.269.663 TL

  • Tam donanımlı model:

    • Eski fiyat: 4.150.200 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 5.985.864 TL

Fotoğraf: XFotoğraf: X

🔹 SsangYong Musso Grand

  • Başlangıç paketi:

    • Eski fiyat: 1.785.000 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 2.574.518 TL

  • Tam donanımlı model:

    • Eski fiyat: 1.849.412 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 2.667.420 TL

Fotoğraf: ToyotaFotoğraf: Toyota

🔹 Toyota Hilux

  • Başlangıç paketi:

    • Eski fiyat: 2.114.000 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 3.049.038 TL

  • Tam donanımlı model:

    • Eski fiyat: 3.034.000 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 4.375.959 TL

Fotoğraf: VolkswagenFotoğraf: Volkswagen

🔹 Volkswagen Amarok

  • Başlangıç paketi:

    • Eski fiyat: 3.182.000 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 4.589.421 TL

  • Tam donanımlı model:

    • Eski fiyat: 3.500.000 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 5.048.076 TL

Fotoğraf: XFotoğraf: X

🔹 Otokar Foton Tunland

  • Başlangıç paketi:

    • Eski fiyat: 1.688.544 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 2.435.400 TL

  • Tam donanımlı model:

    • Eski fiyat: 2.024.880 TL

    • Yeni fiyat (%50 ÖTV): 2.920.500 TL

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