ÖTV sonrası Pick-up araç fiyatları! İşte yeni güncel liste: Ford, Toyota, Volkswagen...

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından artışların otomobil bayilerine ve nihai satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.
📌 OTOMOBİLLERDE YENİ ÖTV ARALIĞI: %80 İLE %220
Kanun değişikliği sadece pick-up'ları değil, tüm otomobil segmentlerini kapsıyor. Buna göre bazı modellerde ÖTV oranı yüzde 80'den başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkabilecek. Ancak en dramatik artış pick-up tipi araçlarda yaşanacak gibi görünüyor.
🚗 ÖTV SONRASI FİYATI ARTACAK ARAÇLARIN GÜNCEL LİSTESİ
Aşağıda, yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatları en çok artacak pick-up modellerinin mevcut ve zamlı fiyatları yer alıyor:
🔹 Ford Ranger
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Başlangıç paketi:
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Eski fiyat: 2.960.300 TL
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Yeni fiyat (%50 ÖTV): 4.269.663 TL
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Tam donanımlı model:
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Eski fiyat: 4.150.200 TL
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Yeni fiyat (%50 ÖTV): 5.985.864 TL
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