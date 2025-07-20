Chery 699 bin TL’ye elektrikli SUV satacak! iCar Türkiye’ye geliyor

699 bin TL'lik fiyatıyla satışa sunulması planlanan model, tüm dikkatleri üzerine çekti.
💥 699 BİN TL'YE ELEKTRİKLİ SUV HAMLESİ
Türkiye otomobil pazarına hızlı bir geri dönüş yapan Chery, özellikle SUV kategorisindeki modelleriyle büyük ilgi görüyor. OMODA 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro gibi güçlü modelleriyle adından söz ettiren marka, bu kez daha düşük fiyatlı ve şehir içi kullanıma uygun bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Sosyal medyada ve sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre Chery, Çin'de yoğun ilgi gören iCar serisini Türkiye'ye getirme hazırlığı yapıyor. Şirket, bu modelin gümrük yükünü azaltarak fiyat etiketini 699 bin TL bandına çekmeyi hedefliyor.
⚡ ŞU AN 1.3 MİLYON TL CİVARINDA SATILIYOR
Halihazırda iCar serisi ülkemizde bazı ithalatçılar tarafından 1.3 milyon TL civarında satışa sunuluyor. Ancak Chery'nin bu aracı resmi olarak getirmesi, hem fiyat açısından büyük avantaj sağlayacak hem de markanın satış ağını ve servis desteğini arkasına alacak olmasıyla birlikte kullanıcı güvenini artıracak.
Chery'nin dikkat çeken yönlerinden biri de dolu donanım paketlerini makul fiyatlarla sunması. Rakip markalar henüz baz donanım seviyesinde araç satarken, Chery kullanıcılarına daha kapsamlı, konforlu ve teknolojik çözümler sunuyor. Bu da tüketicinin Chery markasını tercih etmesinde önemli rol oynuyor.
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