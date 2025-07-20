Chery 699 bin TL’ye elektrikli SUV satacak! iCar Türkiye’ye geliyor

⚡ ŞU AN 1.3 MİLYON TL CİVARINDA SATILIYOR

Halihazırda iCar serisi ülkemizde bazı ithalatçılar tarafından 1.3 milyon TL civarında satışa sunuluyor. Ancak Chery'nin bu aracı resmi olarak getirmesi, hem fiyat açısından büyük avantaj sağlayacak hem de markanın satış ağını ve servis desteğini arkasına alacak olmasıyla birlikte kullanıcı güvenini artıracak.