Bu kampanya TOGG almak isteyenleri havaya uçuracak! 31 Temmuz son gün

Sınırlı süreli kampanya, hem avantajlı kredi imkanı sunuyor hem de 5.000 TL'ye kadar MaxiPuan kazandırıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ise elini çabuk tutması gerekiyor.

300.000 TL ile 999.999 TL arasında TOGG Taşıt Kredisi kullanan bireysel müşteriler ise 3.750 TL MaxiPuan kazanıyor.

TOGG alımı için kullanılan taşıt kredisine göre kazanılacak MaxiPuan miktarı şöyle sıralanıyor:

İş Bankası tarafından duyurulan kampanya 1 Temmuz – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında TOGG için taşıt kredisi başvurusu yapan bireyler, kredi tutarına göre farklı miktarlarda MaxiPuan kazanma şansı elde ediyor.

🏦 KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLİR?

Kampanya, katılımsız bir kampanya olarak tanımlanıyor. Yani ek bir başvuruya gerek kalmadan bazı şartları sağlayan bireyler kampanyaya otomatik olarak dahil olabiliyor. Kampanyadan faydalanabilmek için şu koşullar aranıyor:

MaxiPuan kazanımı için, yükleme tarihinde Maximum, Maximiles veya Privia özellikli bireysel kredi kartlarından en az birine sahip olunması gerekiyor.

Kampanya sadece TOGG Taşıt Kredisi kullanımı için geçerli.

Aynı müşteri, kampanya süresi içinde yalnızca bir kez MaxiPuan kazanabilir.