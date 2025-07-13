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Bu kampanya TOGG almak isteyenleri havaya uçuracak! 31 Temmuz son gün

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’a sahip olmak isteyen milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber geldi. İş Bankası, TOGG alımlarına özel taşıt kredisi kampanyasını resmen başlattı.

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Bu kampanya TOGG almak isteyenleri havaya uçuracak! 31 Temmuz son gün

Sınırlı süreli kampanya, hem avantajlı kredi imkanı sunuyor hem de 5.000 TL'ye kadar MaxiPuan kazandırıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ise elini çabuk tutması gerekiyor.

FF

📅 KAMPANYA SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İş Bankası tarafından duyurulan kampanya 1 Temmuz – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında TOGG için taşıt kredisi başvurusu yapan bireyler, kredi tutarına göre farklı miktarlarda MaxiPuan kazanma şansı elde ediyor.

TOGG alımı için kullanılan taşıt kredisine göre kazanılacak MaxiPuan miktarı şöyle sıralanıyor:

1.000.000 TL ve üzeri TOGG Taşıt Kredisi kullanan bireysel müşteriler, 5.000 TL MaxiPuan kazanıyor.

300.000 TL ile 999.999 TL arasında TOGG Taşıt Kredisi kullanan bireysel müşteriler ise 3.750 TL MaxiPuan kazanıyor.

🏦 KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLİR?

Kampanya, katılımsız bir kampanya olarak tanımlanıyor. Yani ek bir başvuruya gerek kalmadan bazı şartları sağlayan bireyler kampanyaya otomatik olarak dahil olabiliyor. Kampanyadan faydalanabilmek için şu koşullar aranıyor:

MaxiPuan kazanımı için, yükleme tarihinde Maximum, Maximiles veya Privia özellikli bireysel kredi kartlarından en az birine sahip olunması gerekiyor.

Kampanya sadece TOGG Taşıt Kredisi kullanımı için geçerli.

Aynı müşteri, kampanya süresi içinde yalnızca bir kez MaxiPuan kazanabilir.

📣 TOGG ALMAK İSTEYENLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

Yerli üretim elektrikli araç TOGG'a olan ilgi her geçen gün artarken, İş Bankası'nın sunduğu bu kampanya araç sahibi olmayı planlayanlar için önemli bir avantaj sunuyor. Hem düşük faizli kredi kullanmak hem de harcamalarda kullanılabilecek 5.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2025'e kadar İş Bankası şubeleri veya dijital kanalları üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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