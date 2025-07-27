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Tesla’dan sürpriz hamle: Daha uygun fiyatlı yeni model yolda

Elektrikli araç devi Tesla, uzun süredir beklenen daha uygun fiyatlı yeni modelinin üretim aşamasına geçtiğini duyurdu.

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Tesla’dan sürpriz hamle: Daha uygun fiyatlı yeni model yolda

Şirket, bu yeni modelin yılın ikinci yarısında seri üretime geçeceğini açıklarken, aynı dönemde son 10 yılın en sert çeyreklik gelir düşüşünü yaşadığını bildirdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

📉 Nisan-Haziran döneminde gelir şoku: Beklentilerin altında kaldı

Tesla'nın 2025 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin gelir raporları, yatırımcıları şaşırttı. Geçen yılın aynı döneminde 25,5 milyar dolar gelir elde eden şirketin bu yılki geliri yüzde 12 düşüşle 22,5 milyar dolara geriledi. Finansal analiz şirketi LSEG'e göre analistlerin gelir beklentisi 22,74 milyar dolar seviyesindeydi.

En dikkat çekici detaylardan biri ise bu düşüşün, Tesla'nın en çok satan aracı Model Y'nin yenilenmiş versiyonunun piyasaya sürülmesine rağmen yaşanmış olması. Yatırımcılar, Model Y'deki yeniliklerin talebi artıracağını öngörüyordu. Ancak veriler, beklentilerin aksine, pazarda istenilen canlanmanın yaşanmadığını ortaya koydu.

🚗 Yeni model geliyor: Daha erişilebilir fiyat hedefleniyor

Tesla'nın üretimine başladığı yeni modelin, firmanın "herkes için Tesla" vizyonuna yönelik önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Uygun fiyatlı olması planlanan bu aracın, özellikle Çin ve Avrupa pazarlarında rekabeti artırması bekleniyor. Şirket, bu modelin yılın ikinci yarısında seri üretime geçeceğini duyurdu.

🤖 Gelecek vizyonu: Robotaksi ve insansı robotlar

Tesla'nın trilyon dolarlık piyasa değerlemesi, yalnızca elektrikli araçlardan değil, aynı zamanda geleceğe yönelik teknolojik projelerden de besleniyor. Bunların başında otonom taksi hizmetleri ve insansı robot geliştirme çalışmaları geliyor. Geçtiğimiz ay, bu alanda ilk somut adım atılarak Teksas'ın Austin kentinde sınırlı bir robotaksi denemesi gerçekleştirildi.

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