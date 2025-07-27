Tesla’dan sürpriz hamle: Daha uygun fiyatlı yeni model yolda

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📉 Nisan-Haziran döneminde gelir şoku: Beklentilerin altında kaldı

Tesla'nın 2025 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin gelir raporları, yatırımcıları şaşırttı. Geçen yılın aynı döneminde 25,5 milyar dolar gelir elde eden şirketin bu yılki geliri yüzde 12 düşüşle 22,5 milyar dolara geriledi. Finansal analiz şirketi LSEG'e göre analistlerin gelir beklentisi 22,74 milyar dolar seviyesindeydi.

En dikkat çekici detaylardan biri ise bu düşüşün, Tesla'nın en çok satan aracı Model Y'nin yenilenmiş versiyonunun piyasaya sürülmesine rağmen yaşanmış olması. Yatırımcılar, Model Y'deki yeniliklerin talebi artıracağını öngörüyordu. Ancak veriler, beklentilerin aksine, pazarda istenilen canlanmanın yaşanmadığını ortaya koydu.