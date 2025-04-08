Nisan 2025’te araba almak isteyenlere müjde: Fiat ve Ford kampanyaları başladı!

Fiat ve Ford, Nisan ayında hazırladıkları özel kampanyalarla dikkat çekiyor. Farklı segmentlerde sundukları modeller ve avantajlı fiyatlarla markalar, araç sahibi olmayı planlayan herkese yeni fırsatlar sunuyor.
Fiat ve Ford, Nisan ayında hazırladıkları özel kampanyalarla dikkat çekiyor. Farklı segmentlerde sundukları modeller ve avantajlı fiyatlarla markalar, araç sahibi olmayı planlayan herkese yeni fırsatlar sunuyor.
🚘 FİAT NİSAN 2025 KAMPANYALARI
Fiat, Nisan ayında adeta bir fiyat kalkanı oluşturdu. "Türkiye'de sıfır araba almak imkânsız" algısını kırmak isteyen Fiat, Egea'dan 500e'ye kadar geniş ürün yelpazesinde kampanyalı fiyatlarla tüketicinin karşısında.
🔹 Fiat Egea Sedan (Şehirli ve Güvenli):
-Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel: 1.054.900 TL
-Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel: 1.379.900 TL
-Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 1.244.900 TL
Finansman avantajı:
150.000 TL'ye %0 faiz, 12 ay vade!
🔹 Fiat Egea Cross (Macera Severlere):
-Street 1.4 Fire 95 HP Manuel: 1.169.900 TL
-Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Dizel: 1.559.900 TL
200.000 TL kredi için %1,89 faiz avantajı da cabası!
🔹 Fiat 600e ve 600 Hibrit (Elektrikli Gelecek):
-600e La Prima Elektrikli: 1.539.900 TL
-600 Hibrit 1.2 Urban: 1.639.900 TL
Şehir içi kullanımda 400 km'ye kadar menzil sunuyor!
🔹 Fiat Topolino (Şehrin Minik Kahramanı):
-Dolcevita: 416.900 TL
🔹 Fiat 500e (İkonik Tasarım ve Elektrik Gücü):
-HB La Prima by Bocelli: 1.349.900 TL
-Cabrio La Prima by Bocelli: 1.389.900 TL
320 km menzil ve %0 faizli kredi fırsatı!
🔹 Fiat 500X (SUV Hayali Kurana):
-Cross Plus 1.5 Hibrit 130 HP: 1.526.900 TL
-Soft Top 1.5 Hibrit 130 HP: 1.577.900 TL
SUV segmentinde fark yaratmak isteyenlere cazip fiyatlar!
🚙 FORD PUMA KAMPANYASI
Ford, SUV severleri sevindirecek bir adım attı. Türkiye pazarında rekabetin kızıştığı Nisan ayında Ford Puma, önemli bir fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.
🔹 Ford Puma Güncel Fiyat Listesi:
-1.0L EcoBoost 125 PS, 6 İleri Manuel, Titanium: 1.427.800 TL
-1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Titanium: 1.645.600 TL
-1.0L EcoBoost 155 PS, 7 İleri Otomatik, ST-Line X: 1.841.800 TL
Ford, özellikle bayi indirimleri ve uygun finansman seçenekleriyle kullanıcı dostu bir yaklaşım sergiliyor. 400 bin TL'ye varan indirimlerle SUV almak isteyenler için ciddi bir fırsat sunulmuş durumda.