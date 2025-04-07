B Sınıfı Ehliyet Alacakları Sevindiren Düzenleme: O Şart Kalkıyor!

Artık şehir içi trafiğinde pratik ulaşım aracı olarak öne çıkan 125 cc motosikletleri kullanmak için ayrı bir ehliyet almanıza gerek kalmayabilir. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, ehliyet sahibi vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre, B sınıfı ehliyet sahipleri sadece 50 cc motor hacmine kadar olan motosikletleri kullanabiliyor. Bu sınırı aşan, örneğin 125 cc'lik motosikletleri kullanabilmek için ise ayrı bir motosiklet ehliyeti (A1 veya A2 sınıfı) almak zorunlu. Bu durum hem zaman hem de maliyet açısından sürücüler için ek yük anlamına geliyordu.

🔍 YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte bu sınırlama kalkıyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk'ün açıklamasına göre, B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler de belirli bir eğitim sürecinin ardından 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.

Bu değişiklik, özellikle şehir içi ulaşımda motosiklet kullanmak isteyen sürücüler için büyük kolaylık sağlayacak. Küçük hacimli motosikletlerin hem yakıt tasarrufu hem de trafik avantajı göz önünde bulundurulduğunda, bu adımın ilgi görmesi bekleniyor.