B Sınıfı Ehliyet Alacakları Sevindiren Düzenleme: O Şart Kalkıyor!

Artık şehir içi trafiğinde pratik ulaşım aracı olarak öne çıkan 125 cc motosikletleri kullanmak için ayrı bir ehliyet almanıza gerek kalmayabilir. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, ehliyet sahibi vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.
🎯 MEVCUT DURUM NE?
Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre, B sınıfı ehliyet sahipleri sadece 50 cc motor hacmine kadar olan motosikletleri kullanabiliyor. Bu sınırı aşan, örneğin 125 cc'lik motosikletleri kullanabilmek için ise ayrı bir motosiklet ehliyeti (A1 veya A2 sınıfı) almak zorunlu. Bu durum hem zaman hem de maliyet açısından sürücüler için ek yük anlamına geliyordu.
🔍 YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?
Yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte bu sınırlama kalkıyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk'ün açıklamasına göre, B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler de belirli bir eğitim sürecinin ardından 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.
Bu değişiklik, özellikle şehir içi ulaşımda motosiklet kullanmak isteyen sürücüler için büyük kolaylık sağlayacak. Küçük hacimli motosikletlerin hem yakıt tasarrufu hem de trafik avantajı göz önünde bulundurulduğunda, bu adımın ilgi görmesi bekleniyor.
🏍️ EĞİTİM ŞARTI DEVAM EDİYOR
Ancak burada önemli bir detay bulunuyor. Her ne kadar ayrı bir motosiklet ehliyeti alma zorunluluğu kaldırılıyor olsa da, uygulamalı direksiyon eğitimi şartı devam edecek. Yani B sınıfı ehliyeti olan kişiler, yetkili bir sürücü kursunda uygulamalı motosiklet eğitimi aldıktan sonra 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmaya başlayabilecekler.
Bu uygulama sayesinde sürücülerin güvenliği ön planda tutulurken, trafik güvenliği açısından da gerekli hazırlıkların tamamlanması sağlanacak.
📅 DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Mevzuatta yapılacak değişiklikle birlikte uygulamanın resmileşmesi bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri yeni haklarına kavuşacak.
👥 B SINIFI EHLİYET İÇİN YAŞ ŞARTI NE?
Son olarak, B sınıfı ehliyet almak isteyenler için bir hatırlatma: Türkiye'de B sınıfı ehliyet alabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 18 yaşını tamamlayan bireyler sürücü kursuna başvurarak eğitime başlayabiliyor. Ancak sadece yaş yeterli değil; sürücü kursunu başarıyla tamamlamak ve gerekli sınavlardan geçmek de şart.
Fotoğraflar: AA