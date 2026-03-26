Avrupa'da elektrikli araç satışları martta 540 bine yaklaştı. Türkiye'de ise ilk çeyrekte satılan otomobillerin %51,2'si elektrikli ve hibrit oldu. Uzmanlara göre yüksek yakıt fiyatları ve teşvikler dönüşümü kalıcı hale getiriyor.