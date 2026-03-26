TÜRKİYE'DE %51 ELEKTRİKLİ + HİBRİT
Türkiye otomotiv pazarı ise dönüşümde önemli bir virajı geride bıraktı.
İlk çeyrek verilerine göre:
• Toplam satış: 210 bin 688 otomobil
• Elektrikli + hibrit: 107 bin 924
• Pazar payı: %51,2
Detaylar:
• ⚡ Tam elektrikli: 38 bin+
• 🔋 Hibrit: 69 bin+
• Elektrikli payı: %18,2
• Hibrit payı: %33
İÇTEN YANMALI MOTORLAR GERİLİYOR
Aynı dönemde geleneksel motorlarda düşüş dikkat çekiyor:
• Benzinli: -%20,1
• Dizel: -%26,9
• LPG: -%34,8
📉 Dizel araçlardaki düşüşün ana nedeni üreticilerin bu segmentten çekilmesi.