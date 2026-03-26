Otomotivde elektrikli çağ: Martta rekor seviyede satış! Türkiye’de pay yüzde 51’i aştı

Avrupa'da elektrikli araç satışları martta 540 bine yaklaştı. Türkiye'de ise ilk çeyrekte satılan otomobillerin %51,2'si elektrikli ve hibrit oldu. Uzmanlara göre yüksek yakıt fiyatları ve teşvikler dönüşümü kalıcı hale getiriyor.

Elektrikli araç satışları martta Avrupa’da rekor seviyeye ulaştı

AVRUPA'DA TALEBİ NE TETİKLEDİ?

Avrupa otomotiv pazarı, 2026 Mart ayında elektrikli araç satışlarında tarihi bir eşiği geçti. Aylık satışlar:
• 540 bine yaklaştı
• Aylık %72 arttı
• Yıllık %37 büyüdü

Bu sıçramanın arkasında iki kritik faktör öne çıkıyor:
• ⛽ Artan akaryakıt fiyatları
• 💶 Devlet teşvikleri ve sübvansiyonlar

Uzmanlara göre özellikle Orta Doğu kaynaklı enerji krizi tüketiciyi hızla elektrikli araçlara yönlendirdi.

Avrupa’da satışlar aylık bazda %72 artış gösterdi

KÜRESEL GÖRÜNÜM

Mart ayında dünya genelinde:
• 1,75 milyon elektrikli araç satıldı
• Aylık bazda %66 artış yaşandı

Ancak yılın ilk çeyreğinde tablo daha karmaşık:
• Toplam satış: 4 milyon
• %3 düşüş

Düşüşün nedenleri:
• Çin'de %21 satış gerilemesi
• Kuzey Amerika'da %27 düşüş

👉 Bu durum, elektrikli araç dönüşümünün bölgesel olarak farklı hızlarda ilerlediğini gösteriyor.

Türkiye’de otomobil satışlarının %51,2’si elektrikli ve hibrit oldu

TÜRKİYE'DE %51 ELEKTRİKLİ + HİBRİT

Türkiye otomotiv pazarı ise dönüşümde önemli bir virajı geride bıraktı.

İlk çeyrek verilerine göre:
Toplam satış: 210 bin 688 otomobil
• Elektrikli + hibrit: 107 bin 924
• Pazar payı: %51,2

Detaylar:
• ⚡ Tam elektrikli: 38 bin+
• 🔋 Hibrit: 69 bin+
• Elektrikli payı: %18,2
• Hibrit payı: %33

İÇTEN YANMALI MOTORLAR GERİLİYOR

Aynı dönemde geleneksel motorlarda düşüş dikkat çekiyor:
• Benzinli: -%20,1
• Dizel: -%26,9
• LPG: -%34,8

📉 Dizel araçlardaki düşüşün ana nedeni üreticilerin bu segmentten çekilmesi.

Küresel elektrikli araç satışları ilk çeyrekte 4 milyon adede ulaştı

OKUYUCU İÇİN REHBER: ELEKTRİKLİ ARAÇ ALINIR MI?

Bu veriler ışığında tüketiciler için kritik soru:

Şu an elektrikli araç almak mantıklı mı?

Avantajlar:
• Yakıt maliyeti düşük
• Vergi ve teşvik avantajı
• İkinci el değeri artıyor

Artan akaryakıt fiyatları elektrikli araç talebini artırdı
Dikkat edilmesi gerekenler:
Şarj altyapısı (özellikle şehir dışı kullanım)
Batarya ömrü ve garanti
İlk alım maliyeti
👉 Kısa sonuç:
  • Şehir içi kullanım ağırlıklıysa elektrikli araçlar artık ekonomik olarak da mantıklı bir seçenek haline gelmiş durumda.
Türkiye’de hibrit araç satışları güçlü artış göstermeye devam etti

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde belirleyici olacak 3 faktör:
1. Enerji fiyatları
2. Devlet teşvikleri
3. Şarj altyapısının yaygınlığı

Dizel ve benzinli araç satışlarında düşüş eğilimi sürdü

Haberde kullanılan görseller Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

(Haberdeki veriler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ve Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, marta ilişkin elektrikli araç satış analizinden derlenmiştir.)

1.4 milyon TL’den başlıyor! 2026’nın en uygun fiyatlı otomatik vitesli araç listesi
1.4 milyon TL'den başlıyor! 2026'nın en uygun fiyatlı otomatik vitesli araç listesi
15 yıl önce sadece 24 adetti: Türkiyenin elektrikli araç karnesi
15 yıl önce sadece 24 adetti: Türkiye'nin elektrikli araç karnesi