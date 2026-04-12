Otomobil pazarında tercih dengesi hızla değişiyor. Kullanım kolaylığı ve sürüş konforu nedeniyle otomatik vitesli araçlara yönelim her geçen gün artarken bazı üreticiler manuel şanzımanlı modelleri ürün gamından çıkarmaya başladı. Veriler, otomatik vitesli araç satışlarının istikrarlı biçimde yükseldiğini ortaya koyuyor.
SÜRÜCÜ TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR
NTV'de yer alan habere göre, yoğun şehir trafiğinde sunduğu avantajlar özellikle büyük şehirlerde yaşayan sürücüler için otomatik vitesi öne çıkarıyor. Debriyaj kullanımının ortadan kalkması ve daha rahat sürüş deneyimi, alıcıların kararını doğrudan etkiliyor. Bu değişim markaların üretim stratejilerine de yansımış durumda.
EN UYGUN FİYATLI MODELLER DİKKAT ÇEKİYOR
Türkiye pazarında satışta olan otomatik vitesli araçların başlangıç fiyatı yaklaşık 1 milyon 400 bin lira seviyesine kadar gerilemiş durumda. Listede yer alan modeller arasında hem elektrikli hem hibrit hem de benzinli seçenekler bulunuyor.
En uygun fiyatlı modellerden bazıları şöyle sıralanıyor:
📌Citroen e-C3 Elektrikli: 1 milyon 468 bin lira
📌Fiat Grande Panda Elektrikli: 1 milyon 514 bin 900 lira
📌Hyundai i20 1.0 T-GDI 7DCT: 1 milyon 587 bin lira
📌Dacia Stepway Expression Eco-G: 1 milyon 681 bin lira
📌Skoda Fabia 1.0 TSI DSG: 1 milyon 722 bin 500 lira
📌Opel Corsa 1.2 AT8: 1 milyon 749 bin lira
FİYATLAR 3,5 MİLYON LİRAYI AŞIYOR
Liste yalnızca giriş segmentiyle sınırlı değil. Daha yüksek donanım ve performans sunan modellerde fiyatlar 3 milyon liranın üzerine çıkıyor.
Öne çıkan bazı üst segment modeller ise şu şekilde:
📌BMW 120 Sport Line: 3 milyon 724 bin 300 lira
📌Subaru Crosstrek e-BOXER: 3 milyon 589 bin 900 lira
📌Audi A3 Sportback S tronic: 3 milyon 361 bin 614 lira
📌Mercedes A200: 3 milyon 222 bin lira
📌Lexus LBX: 3 milyon 150 bin lira
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SEÇENEKLER ÖNE ÇIKIYOR
Listede elektrikli ve hibrit modellerin ağırlık kazanması dikkat çekiyor. Özellikle şehir içi kullanımda düşük tüketim ve çevreci özellikler sunan bu araçlar, otomatik vitesle birleştiğinde daha fazla tercih ediliyor.
Togg T10X, Peugeot E-208 ve BYD Atto 3 gibi modeller de bu dönüşümün önemli örnekleri arasında yer alıyor.