1.4 milyon TL’den başlıyor! 2026’nın en uygun fiyatlı otomatik vitesli araç listesi

Türkiye otomobil pazarında manuel vites dönemi kapanıyor mu? Sürüş konforu ve şehir içi trafik avantajı nedeniyle otomatik vitesli araçlara yönelim rekor seviyeye ulaşırken dev markalar üretim stratejilerini güncelledi. İşte 1 milyon 400 bin TL seviyesinden başlayan en ucuz modellerden, 3,5 milyon TL’yi aşan lüks segment seçeneklerine kadar 2026 güncel otomatik vitesli araç fiyat listesi.

  • Türkiye'de otomatik vitesli araçlara talep artarken bazı üreticiler manuel şanzımanlı modelleri ürün gamından çıkarmaya başladı.
  • Otomatik vitesli araçların Türkiye'deki başlangıç fiyatı 1 milyon 400 bin lira seviyesine geriledi.
  • En uygun fiyatlı otomatik vitesli modeller arasında Citroen e-C3 1 milyon 468 bin lira, Fiat Grande Panda 1 milyon 514 bin 900 lira ve Hyundai i20 1 milyon 587 bin lira ile öne çıkıyor.
  • Üst segment otomatik vitesli araçlarda BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 300 lira, Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira ile satışta bulunuyor.
  • Otomatik vitesli araç pazarında elektrikli ve hibrit modellerin ağırlığı artış gösteriyor.

Otomobil pazarında tercih dengesi hızla değişiyor. Kullanım kolaylığı ve sürüş konforu nedeniyle otomatik vitesli araçlara yönelim her geçen gün artarken bazı üreticiler manuel şanzımanlı modelleri ürün gamından çıkarmaya başladı. Veriler, otomatik vitesli araç satışlarının istikrarlı biçimde yükseldiğini ortaya koyuyor.

Otomatik vitesli araçlara ilgi artarken şehir içi kullanım konforu öne çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SÜRÜCÜ TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

NTV'de yer alan habere göre, yoğun şehir trafiğinde sunduğu avantajlar özellikle büyük şehirlerde yaşayan sürücüler için otomatik vitesi öne çıkarıyor. Debriyaj kullanımının ortadan kalkması ve daha rahat sürüş deneyimi, alıcıların kararını doğrudan etkiliyor. Bu değişim markaların üretim stratejilerine de yansımış durumda.

Giriş segmentinde otomatik araç fiyatları 1,4 milyon lira seviyesine kadar indi.

EN UYGUN FİYATLI MODELLER DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye pazarında satışta olan otomatik vitesli araçların başlangıç fiyatı yaklaşık 1 milyon 400 bin lira seviyesine kadar gerilemiş durumda. Listede yer alan modeller arasında hem elektrikli hem hibrit hem de benzinli seçenekler bulunuyor.

En uygun fiyatlı modellerden bazıları şöyle sıralanıyor:

📌Citroen e-C3 Elektrikli: 1 milyon 468 bin lira
📌Fiat Grande Panda Elektrikli: 1 milyon 514 bin 900 lira
📌Hyundai i20 1.0 T-GDI 7DCT: 1 milyon 587 bin lira
📌Dacia Stepway Expression Eco-G: 1 milyon 681 bin lira
📌Skoda Fabia 1.0 TSI DSG: 1 milyon 722 bin 500 lira
📌Opel Corsa 1.2 AT8: 1 milyon 749 bin lira

Elektrikli modeller uygun fiyatlı otomatik seçenekler arasında dikkat çekiyor.

FİYATLAR 3,5 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

Liste yalnızca giriş segmentiyle sınırlı değil. Daha yüksek donanım ve performans sunan modellerde fiyatlar 3 milyon liranın üzerine çıkıyor.

Öne çıkan bazı üst segment modeller ise şu şekilde:

📌BMW 120 Sport Line: 3 milyon 724 bin 300 lira
📌Subaru Crosstrek e-BOXER: 3 milyon 589 bin 900 lira
📌Audi A3 Sportback S tronic: 3 milyon 361 bin 614 lira
📌Mercedes A200: 3 milyon 222 bin lira
📌Lexus LBX: 3 milyon 150 bin lira

Hibrit motorlu araçlar düşük yakıt tüketimiyle tercih listelerinde üst sıralarda yer alıyor.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SEÇENEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Listede elektrikli ve hibrit modellerin ağırlık kazanması dikkat çekiyor. Özellikle şehir içi kullanımda düşük tüketim ve çevreci özellikler sunan bu araçlar, otomatik vitesle birleştiğinde daha fazla tercih ediliyor.

Togg T10X, Peugeot E-208 ve BYD Atto 3 gibi modeller de bu dönüşümün önemli örnekleri arasında yer alıyor.

