Üst segment otomatik vitesli araçlarda BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 300 lira, Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira ile satışta bulunuyor.

En uygun fiyatlı otomatik vitesli modeller arasında Citroen e-C3 1 milyon 468 bin lira, Fiat Grande Panda 1 milyon 514 bin 900 lira ve Hyundai i20 1 milyon 587 bin lira ile öne çıkıyor.

NTV'de yer alan habere göre, yoğun şehir trafiğinde sunduğu avantajlar özellikle büyük şehirlerde yaşayan sürücüler için otomatik vitesi öne çıkarıyor. Debriyaj kullanımının ortadan kalkması ve daha rahat sürüş deneyimi, alıcıların kararını doğrudan etkiliyor. Bu değişim markaların üretim stratejilerine de yansımış durumda.

Giriş segmentinde otomatik araç fiyatları 1,4 milyon lira seviyesine kadar indi.

EN UYGUN FİYATLI MODELLER DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye pazarında satışta olan otomatik vitesli araçların başlangıç fiyatı yaklaşık 1 milyon 400 bin lira seviyesine kadar gerilemiş durumda. Listede yer alan modeller arasında hem elektrikli hem hibrit hem de benzinli seçenekler bulunuyor.

En uygun fiyatlı modellerden bazıları şöyle sıralanıyor:

📌Citroen e-C3 Elektrikli: 1 milyon 468 bin lira

📌Fiat Grande Panda Elektrikli: 1 milyon 514 bin 900 lira

📌Hyundai i20 1.0 T-GDI 7DCT: 1 milyon 587 bin lira

📌Dacia Stepway Expression Eco-G: 1 milyon 681 bin lira

📌Skoda Fabia 1.0 TSI DSG: 1 milyon 722 bin 500 lira

📌Opel Corsa 1.2 AT8: 1 milyon 749 bin lira