Her ne kadar ana akım markalar otomatik vitese yönelse de, bazı üreticiler belirli segmentlerde manuel şanzımanı opsiyon olarak sunmaya devam ediyor:

Hibrit sistemler, elektrikli ve benzinli motor arasındaki geçişi milisaniyeler içinde yönetmek zorundadır. Bu karmaşık enerji yönetimi, insan müdahalesine açık olan manuel vitesle verimli bir şekilde çalışmadığı için hibritler standart olarak otomatik üretilir.

Modern otomatik vitesler, manuel vitese göre daha yüksek yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği sağladığı için tercih ediliyor.

Debriyaj pedalının kalkmasıyla birlikte araç iç mekanları daha geniş ve dijital odaklı tasarımlara evriliyor. (Fotoğraflar Anadolu ajansı'ndan alınmıştır)

Manuel vitesli araçlar tamamen mi yok olacak?

Tamamen yok olmasa da, CarGurus verilerinin işaret ettiği gibi üretim marjinal bir seviyeye inecektir. Manuel vites, gelecekte sadece özel spor otomobillerde veya çok düşük maliyetli giriş segmenti araçlarda bir "niş" seçenek olarak kalacaktır.

İkinci el değerleri bu durumdan nasıl etkilenir?

Otomatik vitese olan talep arttıkça, manuel vitesli araçların ikinci el piyasasında alıcı bulması zorlaşabilir. Ancak "ikonik" veya "sportif" modellerde manuel vites, koleksiyon değeri kazanarak fiyatını koruyabilir.