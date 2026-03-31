Fiat, Honda ve Volvo gibi 8 dev üreticinin 2026 model yılı itibarıyla manuel vitesli üretimi tamamen durdurması, "üç pedal" döneminin ana akım pazardan çekildiğini belgeledi.
ÜÇ PEDALIN SONU: 2026'DA MANUEL VİTES ÜRETİMİNİ DURDURAN DEVLER
Otomotiv dünyasında bir devrin sonuna gelindi; CarGurus tarafından yayımlanan güncel verilere göre, 2026 yılı itibarıyla dünya genelinde manuel vitesli araç üretimi son on yılda %66 oranında sert bir düşüş yaşayarak otomobil pazarındaki payını %23'e kadar indirdi. Elektrifikasyon ve hibrit motor teknolojilerinin standart hale gelmesi, Fiat, Honda ve Mercedes-Benz gibi devlerin manuel şanzımanı tamamen terk etmesine neden oldu.
MANUEL VİTES NEDEN TARİHE KARIŞIYOR?
Otomotiv endüstrisinin odağını içten yanmalı motorlardan hibrit ve tam elektrikli motorlara kaydırması, manuel vitesin teknik olarak devre dışı kalmasına yol açıyor. Özellikle elektrikli araçların yapısı gereği vites kutusuna ihtiyaç duymaması ve hibrit sistemlerin yakıt verimliliğini sadece otomatik şanzımanla optimize edebilmesi, üreticileri bu radikal karara zorluyor.
MANUEL SEÇENEĞİ OLAN BAZI MODELLER
Her ne kadar ana akım markalar otomatik vitese yönelse de, bazı üreticiler belirli segmentlerde manuel şanzımanı opsiyon olarak sunmaya devam ediyor:
Ekonomik Modeller: Dacia (Sandero, Jogger), Renault (Clio), Hyundai (i10, i20), Skoda (Fabia).
Performans Odaklılar: BMW M2, Porsche 911, Toyota GR Yaris.
Arazi ve Ticari: Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Transporter.
MERAK EDİLENLER
Hibrit araçlarda neden manuel vites yok?
Hibrit sistemler, elektrikli ve benzinli motor arasındaki geçişi milisaniyeler içinde yönetmek zorundadır. Bu karmaşık enerji yönetimi, insan müdahalesine açık olan manuel vitesle verimli bir şekilde çalışmadığı için hibritler standart olarak otomatik üretilir.
Manuel vitesli araçlar tamamen mi yok olacak?
Tamamen yok olmasa da, CarGurus verilerinin işaret ettiği gibi üretim marjinal bir seviyeye inecektir. Manuel vites, gelecekte sadece özel spor otomobillerde veya çok düşük maliyetli giriş segmenti araçlarda bir "niş" seçenek olarak kalacaktır.
İkinci el değerleri bu durumdan nasıl etkilenir?
Otomatik vitese olan talep arttıkça, manuel vitesli araçların ikinci el piyasasında alıcı bulması zorlaşabilir. Ancak "ikonik" veya "sportif" modellerde manuel vites, koleksiyon değeri kazanarak fiyatını koruyabilir.