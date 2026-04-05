Şirketin resmi satış panelindeki güncel verilere göre, daha önce standart donanım paketiyle gelen otomatik direksiyon (Autosteer) özelliği, artık yalnızca aylık 99 dolar ödeyen FSD abonelerinin kullanımına açılacak.
TESLA'DA ABONELİK DEVRİ: OTOMATİK DİREKSİYON ARTIK ÜCRETLİ
Tesla, maliyetleri yönetmek ve yazılım gelirlerini artırmak amacıyla otomotiv dünyasında çok tartışılacak bir adım attı. Yıllardır her Tesla aracında standart olarak sunulan ve markanın en büyük albenilerinden biri olan "Temel Autopilot" paketi parçalandı.
Sadece Hız Sabitleyici Ücretsiz: Yeni araçlarda artık yalnızca "Trafik Farkındalıklı Hız Sabitleyici" (TACC) standart donanım olarak sunuluyor.
Aylık 99 Dolar Ödeme Şartı: Aracın şeritte kalmasını ve direksiyonu kendisinin çevirmesini sağlayan "Autosteer" fonksiyonu, Full Self-Driving (FSD) aboneliği kapsamına alındı.
Tek Seferlik Satın Alma Kalktı: Elon Musk'ın açıklamalarına göre, FSD sistemini ömür boyu lisansla satın alma seçeneği Şubat 2026'da tamamen kaldırılarak sistem tamamen kiralama modeline dönüştürüldü.
SEKTÖRDEKİ DİĞER MODELLERLE KARŞILAŞTIRMA
Tesla'nın bu hamlesi, rakiplerinin benzer güvenlik özelliklerini ücretsiz sunmaya devam etmesi nedeniyle kullanıcılar arasında tepkiyle karşılandı.
|Özellik
|Tesla (Yeni Model)
|Honda Civic
|Toyota Corolla
|Hız Sabitleyici
|Ücretsiz
|Ücretsiz
|Ücretsiz
|Şerit Takip / Direksiyon
|99$/Ay (Ücretli)
|Ücretsiz
|Ücretsiz
|Acil Frenleme
|Ücretsiz
|Ücretsiz
|Ücretsiz
TESLA NEDEN BU YOLU SEÇTİ?
Bu karar, Tesla'nın sadece bir otomobil üreticisi değil, bir "yazılım ve yapay zeka şirketi" olma vizyonunun en somut göstergesi. Şirket, tek seferlik satış kârı yerine, aracın ömrü boyunca sürecek düzenli bir nakit akışı (recurring revenue) hedefliyor. Ancak giriş seviyesi bir Honda veya Toyota'da standart olan "şeritte tutma" özelliğinin lüks bir elektrikli araçta 1.200 dolarlık yıllık abonelik arkasına saklanması, markanın pazar payını ve müşteri sadakatini zorlayabilir.
MERAK EDİLENLER
Eski Tesla sahipleri de abonelik ödeyecek mi?
Hayır, bu değişiklik yalnızca 23 Ocak 2026 tarihinden sonra sipariş edilen yeni Model 3 ve Model Y araçları için geçerli. Mevcut araçlardaki Autopilot özellikleri korunuyor.
Abonelik iptal edilirse ne olur?
Aboneliğinizi iptal ettiğinizde aracınız şeritte kalma ve otomatik direksiyon (Autosteer) yeteneğini kaybeder; sadece öndeki araçla mesafeyi koruyan hız sabitleyici aktif kalır.
FSD aboneliği başka neleri kapsıyor?
99 dolarlık paket; şehir içi otomatik sürüş, trafik ışığı ve dur tabelası algılama, otomatik park ve "Summon" (aracı yanına çağırma) gibi tüm gelişmiş otonom özellikleri içeriyor.