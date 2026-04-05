Tesla, maliyetleri yönetmek ve yazılım gelirlerini artırmak amacıyla otomotiv dünyasında çok tartışılacak bir adım attı. Yıllardır her Tesla aracında standart olarak sunulan ve markanın en büyük albenilerinden biri olan "Temel Autopilot" paketi parçalandı.

Yeni Model 3 ve Model Y sahipleri, otomatik direksiyon için aylık 99 doları gözden çıkaracak.

SEKTÖRDEKİ DİĞER MODELLERLE KARŞILAŞTIRMA

Tesla'nın bu hamlesi, rakiplerinin benzer güvenlik özelliklerini ücretsiz sunmaya devam etmesi nedeniyle kullanıcılar arasında tepkiyle karşılandı.

Özellik Tesla (Yeni Model) Honda Civic Toyota Corolla Hız Sabitleyici Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Şerit Takip / Direksiyon 99$/Ay (Ücretli) Ücretsiz Ücretsiz Acil Frenleme Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz

TESLA NEDEN BU YOLU SEÇTİ?

Bu karar, Tesla'nın sadece bir otomobil üreticisi değil, bir "yazılım ve yapay zeka şirketi" olma vizyonunun en somut göstergesi. Şirket, tek seferlik satış kârı yerine, aracın ömrü boyunca sürecek düzenli bir nakit akışı (recurring revenue) hedefliyor. Ancak giriş seviyesi bir Honda veya Toyota'da standart olan "şeritte tutma" özelliğinin lüks bir elektrikli araçta 1.200 dolarlık yıllık abonelik arkasına saklanması, markanın pazar payını ve müşteri sadakatini zorlayabilir.