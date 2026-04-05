Tesla ücretsiz Autopilot dönemini bitirdi

Tesla, Kuzey Amerika pazarındaki yeni Model 3 ve Model Y araçlarında daha önce standart olarak sunduğu "Autopilot" (otomatik direksiyon) özelliğini devre dışı bıraktı.Şirketin resmi yapılandırma panelindeki değişikliğe göre, yeni araç sahipleri sadece hız sabitleyiciyi ücretsiz kullanabilirken, direksiyon hakimiyetini araca devretmek için her ay düzenli ödeme yapmak zorunda kalacak.

  • Tesla, 23 Ocak 2026 tarihinden sonra sipariş edilen yeni Model 3 ve Model Y araçlarında otomatik direksiyon özelliğini standart donanımdan çıkararak aylık 99 dolarlık FSD aboneliği kapsamına aldı.
  • Yeni Tesla araçlarında artık sadece Trafik Farkındalıklı Hız Sabitleyici ücretsiz olarak sunulurken, şeritte kalma ve direksiyon çevirme fonksiyonu ücretli hale geldi.
  • Elon Musk, FSD sistemini ömür boyu lisansla satın alma seçeneğini Şubat 2026'da tamamen kaldırarak sistemi kiralama modeline dönüştürdü.
  • Honda Civic ve Toyota Corolla gibi rakip markaların şerit takip özelliklerini ücretsiz sunması, Tesla'nın kararının kullanıcılar arasında tepkiyle karşılanmasına neden oldu.
  • Mevcut Tesla sahiplerinin araçlarındaki Autopilot özellikleri korunacak ve bu değişiklik sadece yeni sipariş edilen araçları kapsayacak.

Şirketin resmi satış panelindeki güncel verilere göre, daha önce standart donanım paketiyle gelen otomatik direksiyon (Autosteer) özelliği, artık yalnızca aylık 99 dolar ödeyen FSD abonelerinin kullanımına açılacak.

Tesla'nın Kuzey Amerika'daki yeni teslimatlarında, direksiyonun kontrolü artık tamamen abonelik sistemine bağlı.

TESLA'DA ABONELİK DEVRİ: OTOMATİK DİREKSİYON ARTIK ÜCRETLİ

Tesla, maliyetleri yönetmek ve yazılım gelirlerini artırmak amacıyla otomotiv dünyasında çok tartışılacak bir adım attı. Yıllardır her Tesla aracında standart olarak sunulan ve markanın en büyük albenilerinden biri olan "Temel Autopilot" paketi parçalandı.

  • Sadece Hız Sabitleyici Ücretsiz: Yeni araçlarda artık yalnızca "Trafik Farkındalıklı Hız Sabitleyici" (TACC) standart donanım olarak sunuluyor.

  • Aylık 99 Dolar Ödeme Şartı: Aracın şeritte kalmasını ve direksiyonu kendisinin çevirmesini sağlayan "Autosteer" fonksiyonu, Full Self-Driving (FSD) aboneliği kapsamına alındı.

  • Tek Seferlik Satın Alma Kalktı: Elon Musk'ın açıklamalarına göre, FSD sistemini ömür boyu lisansla satın alma seçeneği Şubat 2026'da tamamen kaldırılarak sistem tamamen kiralama modeline dönüştürüldü.

Yeni Model 3 ve Model Y sahipleri, otomatik direksiyon için aylık 99 doları gözden çıkaracak.

SEKTÖRDEKİ DİĞER MODELLERLE KARŞILAŞTIRMA

Tesla'nın bu hamlesi, rakiplerinin benzer güvenlik özelliklerini ücretsiz sunmaya devam etmesi nedeniyle kullanıcılar arasında tepkiyle karşılandı.

ÖzellikTesla (Yeni Model)Honda CivicToyota Corolla
Hız SabitleyiciÜcretsizÜcretsizÜcretsiz
Şerit Takip / Direksiyon99$/Ay (Ücretli)ÜcretsizÜcretsiz
Acil FrenlemeÜcretsizÜcretsizÜcretsiz

TESLA NEDEN BU YOLU SEÇTİ?

Bu karar, Tesla'nın sadece bir otomobil üreticisi değil, bir "yazılım ve yapay zeka şirketi" olma vizyonunun en somut göstergesi. Şirket, tek seferlik satış kârı yerine, aracın ömrü boyunca sürecek düzenli bir nakit akışı (recurring revenue) hedefliyor. Ancak giriş seviyesi bir Honda veya Toyota'da standart olan "şeritte tutma" özelliğinin lüks bir elektrikli araçta 1.200 dolarlık yıllık abonelik arkasına saklanması, markanın pazar payını ve müşteri sadakatini zorlayabilir.

Tesla ekranlarındaki Autopilot ayarları, abonelik paketi satın alınmadığı sürece kısıtlı kalmaya devam edecek.

MERAK EDİLENLER

Eski Tesla sahipleri de abonelik ödeyecek mi?

Hayır, bu değişiklik yalnızca 23 Ocak 2026 tarihinden sonra sipariş edilen yeni Model 3 ve Model Y araçları için geçerli. Mevcut araçlardaki Autopilot özellikleri korunuyor.

FSD (Full Self-Driving) aboneliği artık sadece bir lüks değil, temel sürüş destekleri için de bir zorunluluk haline geldi. (Fotoğraflar Tesla resmi internet adresinden alınmıştır.)

Abonelik iptal edilirse ne olur?

Aboneliğinizi iptal ettiğinizde aracınız şeritte kalma ve otomatik direksiyon (Autosteer) yeteneğini kaybeder; sadece öndeki araçla mesafeyi koruyan hız sabitleyici aktif kalır.

FSD aboneliği başka neleri kapsıyor?

99 dolarlık paket; şehir içi otomatik sürüş, trafik ışığı ve dur tabelası algılama, otomatik park ve "Summon" (aracı yanına çağırma) gibi tüm gelişmiş otonom özellikleri içeriyor.

