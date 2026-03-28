LPG'li araçlar 100 kilometrede 9 litre tüketerek 275 lira harcama ile ekonomik seçenekler arasında yer alıyor.

Bu da kilometre başına 2,75 lira gibi ciddi bir avantaj sağlıyor. Ancak unutulmaması gereken bir detay var. LPG'li araçlar ilk çalıştırmada kısa süreliğine benzin kullanıyor. Bu nedenle toplam maliyete çok küçük de olsa ek bir benzin tüketimi dahil oluyor.

HİBRİT ARAÇLAR NE KADAR YAKIYOR?

NTV'de yer alan habere göre hibrit araçlar özellikle şehir içi kullanımda sundukları verimlilikle dikkat çekiyor. Tam hibrit modeller ortalama 100 kilometrede 4,5 litre benzin tüketiyor. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 281 lira yakıt gideri anlamına geliyor. Kilometre başına maliyet ise 2,81 lira seviyesinde. Mild hibrit sistemler ise yakıt tasarrufuna daha sınırlı katkı sağlıyor.