Artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte araç sahipleri için yakıt tüketimi her zamankinden daha önemli hale geldi. Küresel gerilimlerin etkisiyle yükselen fiyatlar kilometre başına maliyetleri artırırken farklı yakıt türleri arasındaki fark da daha belirgin hale geldi. Peki dizel benzinli, LPG'li, hibrit ve elektrikli araçlar 100 kilometrede ne kadar yakıyor? İşte güncel tablo...
DİZEL ARAÇLAR ESKİ AVANTAJINI KAYBEDİYOR
Bir dönem tasarrufun simgesi olan dizel araçlar artan motorin fiyatları nedeniyle avantajını büyük ölçüde yitirmiş durumda. Şehir içi kullanımda ortalama 100 kilometrede 6,5 litre yakıt tüketen dizel araçlar litre fiyatının 78 liraya yaklaşmasıyla birlikte yaklaşık 500 lira yakıt harcıyor. Bu da kilometre başına yaklaşık 5 lira maliyet anlamına geliyor.
BENZİNLİ ARAÇLAR NE KADAR YAKIYOR?
Benzinli araçlarda ortalama tüketim 100 kilometrede 7,5 litre civarında. Benzinin litre fiyatının 63,5 lira olduğu hesaplandığında, toplam maliyet yaklaşık 477 lira oluyor. Kilometre başına maliyet ise 4,77 lira seviyesinde.
LPG'Lİ ARAÇLAR EKONOMİK SEÇENEKLER ARASINDA
LPG'li araçlar hâlâ en ekonomik seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor. Şehir içinde ortalama 9 litre tüketim yapan LPG'li araçlar litre fiyatının 30,5 lira olması sayesinde 100 kilometrede yaklaşık 275 lira harcıyor.
Bu da kilometre başına 2,75 lira gibi ciddi bir avantaj sağlıyor. Ancak unutulmaması gereken bir detay var. LPG'li araçlar ilk çalıştırmada kısa süreliğine benzin kullanıyor. Bu nedenle toplam maliyete çok küçük de olsa ek bir benzin tüketimi dahil oluyor.
HİBRİT ARAÇLAR NE KADAR YAKIYOR?
NTV'de yer alan habere göre hibrit araçlar özellikle şehir içi kullanımda sundukları verimlilikle dikkat çekiyor. Tam hibrit modeller ortalama 100 kilometrede 4,5 litre benzin tüketiyor. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 281 lira yakıt gideri anlamına geliyor. Kilometre başına maliyet ise 2,81 lira seviyesinde. Mild hibrit sistemler ise yakıt tasarrufuna daha sınırlı katkı sağlıyor.
EN DÜŞÜK MALİYETLİ SEÇENEK NE?
Tüm seçenekler arasında en ekonomik olanlar ise elektrikli araçlar. Elektrik maliyetleri, akaryakıta kıyasla çok daha düşük olduğu için bazı modellerde 100 kilometrelik sürüş maliyeti 40 lira seviyesine kadar düşebiliyor. Bu da kilometre başına yalnızca 0,40 lira gibi oldukça düşük bir maliyet anlamına geliyor.
Güncel verilere bakıldığında:
En pahalı kullanım: Dizel ve benzinli araçlar
Orta seviyede tasarruf: LPG ve hibrit araçlar
En ekonomik seçenek: Elektrikli araçlar
Yakıt fiyatlarındaki artış trendi devam ettikçe özellikle elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlara olan ilginin daha da artması bekleniyor.