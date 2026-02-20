Nissan arabası olanlar listede: Marka 642 bin aracını geri çağırdı
Japon otomotiv üreticisi Nissan, motor ve şanzıman kaynaklı iki ayrı güvenlik sorunu nedeniyle ABD’de toplam 642.698 adet Rogue kompakt SUV modeli için geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmalar araçlarda güç kaybına ve olası yangın riskine yol açabilecek teknik arızaları kapsıyor.
Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, motor ve şanzımanla ilgili iki ayrı güvenlik problemi nedeniyle ABD'de toplam 642 bin 698 adet Rogue kompakt SUV modelini geri çağırma kararı aldı. Söz konusu geri çağırmalar araçlarda ani güç kaybına ve bazı durumlarda yangın riskine yol açabilecek teknik aksaklıkları kapsıyor. Karar, ABD'de faaliyet gösteren Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyuruldu.
İlk Geri Çağırma: Motor Yataklarında Arıza Riski
İlk geri çağırma, 2023-2025 model yılları arasında üretilen 323.917 adet Rogue aracı kapsıyor. Bu araçlarda bulunan 3 silindirli 1.5 litrelik değişken sıkıştırmalı turbo (VC-Turbo) motorlarda motor yataklarının arızalanabileceği belirtildi.
Olası Riskler:
- Motor yataklarında hasar
- Sıcak yağ sızıntısı
- Artan yangın riski
- Ani güç kaybı ve kaza tehlikesi
Bu geri çağırma, Nissan'ın geçen yıl yaptığı daha geniş kapsamlı bir geri çağırmanın uzantısı niteliğinde.
Önceki Geri Çağırmanın Genişletilmiş Versiyonu
CBS News'te yer alan habere göre şirket, Haziran 2025'te 480.000'den fazla aracı kapsayan bir geri çağırma başlatmıştı. Bu geri çağırma şu modelleri içeriyordu:
- Nissan Rogue
- Nissan Altima
- Infiniti
Federal düzenleyiciler, bazı üretim kusurlarının sürüş sırasında motor gücü kaybına neden olabileceğini ve bunun da kaza riskini artırdığını açıklamıştı.
İkinci Geri Çağırma: Gaz Kelebeği Gövdesi Sorunu
İkinci geri çağırma, 2024-2025 model yılına ait 318.781 adet Rogue aracı kapsıyor. NHTSA'ya göre, bu araçlarda elektronik gaz kelebeği gövdesindeki dişliler kırılabiliyor. Bu durum:
- Motor performansında düşüşe
- Ani hız kaybına
- Kaza riskinin artmasına neden olabiliyor.
Araç Sahiplerine Bildirim Ne Zaman Yapılacak?
Merkezi Japonya'da bulunan Nissan, etkilenen araç sahiplerine 27 Mart 2026 tarihinde resmi bildirim mektupları gönderecek. Araç sahiplerinin, geri çağırma kapsamında olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve yetkili servislerle iletişime geçmeleri öneriliyor.