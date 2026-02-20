Nissan arabası olanlar listede: Marka 642 bin aracını geri çağırdı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, motor ve şanzımanla ilgili iki ayrı güvenlik problemi nedeniyle ABD'de toplam 642 bin 698 adet Rogue kompakt SUV modelini geri çağırma kararı aldı. Söz konusu geri çağırmalar araçlarda ani güç kaybına ve bazı durumlarda yangın riskine yol açabilecek teknik aksaklıkları kapsıyor. Karar, ABD'de faaliyet gösteren Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyuruldu.

Nissan, ABD’de yaklaşık 643 bin Rogue model aracı geri çağırdı. (Fotoğraf:AA) İlk Geri Çağırma: Motor Yataklarında Arıza Riski İlk geri çağırma, 2023-2025 model yılları arasında üretilen 323.917 adet Rogue aracı kapsıyor. Bu araçlarda bulunan 3 silindirli 1.5 litrelik değişken sıkıştırmalı turbo (VC-Turbo) motorlarda motor yataklarının arızalanabileceği belirtildi. Olası Riskler: Motor yataklarında hasar

Sıcak yağ sızıntısı

Artan yangın riski

Ani güç kaybı ve kaza tehlikesi Bu geri çağırma, Nissan'ın geçen yıl yaptığı daha geniş kapsamlı bir geri çağırmanın uzantısı niteliğinde.