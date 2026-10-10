CANLI YAYIN
Geri

Klasik otomobiller Bodrum sokaklarını renklendirdi: 150 bin dolarlık klasik ilgi odağı oldu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin geleneksel sezon vedası için buluştuğu Bodrum, 42 klasik otomobile ev sahipliği yaptı. İstanbul’dan gelen yaklaşık 120 kişilik kafile, en eskisi 1949 model olan araçlarla Turgutreis sahilinde 5 kilometrelik konvoy oluşturdu. Araçlar meydandaki sergide yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Klasik otomobiller Bodrum sokaklarını renklendirdi: 150 bin dolarlık klasik ilgi odağı oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyelerinin geleneksel sezona veda buluşması kapsamında rengarenk klasik araçlara ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte sergilenen 42 klasik otomobilin en eskisi 1949, en yenisi 1977 modeldi. | Görsel: İHAEtkinlikte sergilenen 42 klasik otomobilin en eskisi 1949, en yenisi 1977 modeldi. | Görsel: İHA

İstanbul'dan yola çıkan 120 kişilik kafile, en eskisi 1949 model olan 42 klasik otomobille ilçe sokaklarında nostalji rüzgarı estirdi.

Klasik otomobiller Bodrum sokaklarını renklendirdi: 150 bin dolarlık klasik ilgi odağı oldu-2

TURGUTREİS SAHİLİNDE 5 KİLOMETRELİK KONVOY

Konakladıkları otelden topluca hareket eden otomobil tutkunları, Turgutreis sahili boyunca ilerleyerek yaklaşık 5 kilometrelik bir konvoy oluşturdu. Sahil şeridi boyunca sıralanan nostaljik araçlar, güzergah üzerindeki bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekti.

Klasik otomobiller Bodrum sokaklarını renklendirdi: 150 bin dolarlık klasik ilgi odağı oldu-3

Konvoy, ilçe sakinlerinin alkışları ve yoğun ilgisi eşliğinde serginin yapılacağı Turgutreis Meydanı'na ulaştı.

Faizsiz kredi kapısı açıldı! Ekim 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: 14 otomobil markası 86 teklifFaizsiz kredi kapısı açıldı! Ekim 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: 14 otomobil markası 86 teklif

YOLCULUĞUN VE BULUŞMANIN ÖNE ÇIKAN RAKAMLARI

BULUŞMANIN ÖNE ÇIKAN VERİLERİ
42 klasik otomobil
VERİ
DETAY
Katedilen mesafe
Yaklaşık 750 kilometre
Araç sayısı
42 nostaljik otomobil
Model aralığı
1949 – 1977
Kafile mevcudu
Yaklaşık 120 kişi
Araç değer aralığı
30 bin dolar – 250 bin dolar
En değerli model
Yaklaşık 150 bin dolar

Klasik otomobiller Bodrum sokaklarını renklendirdi: 150 bin dolarlık klasik ilgi odağı oldu-4

150 BİN DOLARLIK KLASİK İLGİ ODAĞI OLDU

Turgutreis Meydanı'nda sergilenen araçlar ziyaretçi akınına uğradı. Otomobilleri yakından inceleyip hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, araç sahiplerinden klasiklerin geçmişi ve bakım süreçleri hakkında bilgi aldı. Meydanda yer alan ve piyasa değerinin yaklaşık 150 bin dolar olduğu belirtilen klasik otomobil ise serginin en çok konuşulan modeli oldu.

Klasik otomobiller Bodrum sokaklarını renklendirdi: 150 bin dolarlık klasik ilgi odağı oldu-5

Her yıl sezonu kapatmak için bu buluşmayı organize ettiklerini belirten İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, Bodrum'un sarı yazını yakalamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. İnsanların nostaljik araçlara büyük bir tutkuyla yaklaştığını vurgulayan Karpuzoğlu, sergideki araçların 30 bin dolardan başlayıp 250 bin dolara kadar ulaştığını kaydetti. Meydandaki tanıtım ve serginin ardından klasik araçların Bodrum turu sona erdi.

Ekim 2026 sıfır faizli araç kampanyaları
Togg’da ekim fırsatı! Yüzde 0 faizli kredi, şarj hediyesi ve indirim: İşte T10X ve T10F'de kampanya detayları
SONRAKİ HABER

Togg’dan 0 faizli kredi fırsatı
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Otomobil

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler