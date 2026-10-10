Klasik otomobiller Bodrum sokaklarını renklendirdi: 150 bin dolarlık klasik ilgi odağı oldu
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin geleneksel sezon vedası için buluştuğu Bodrum, 42 klasik otomobile ev sahipliği yaptı. İstanbul’dan gelen yaklaşık 120 kişilik kafile, en eskisi 1949 model olan araçlarla Turgutreis sahilinde 5 kilometrelik konvoy oluşturdu. Araçlar meydandaki sergide yoğun ilgi gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesi, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyelerinin geleneksel sezona veda buluşması kapsamında rengarenk klasik araçlara ev sahipliği yaptı.
İstanbul'dan yola çıkan 120 kişilik kafile, en eskisi 1949 model olan 42 klasik otomobille ilçe sokaklarında nostalji rüzgarı estirdi.
TURGUTREİS SAHİLİNDE 5 KİLOMETRELİK KONVOY
Konakladıkları otelden topluca hareket eden otomobil tutkunları, Turgutreis sahili boyunca ilerleyerek yaklaşık 5 kilometrelik bir konvoy oluşturdu. Sahil şeridi boyunca sıralanan nostaljik araçlar, güzergah üzerindeki bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekti.
150 BİN DOLARLIK KLASİK İLGİ ODAĞI OLDU
Turgutreis Meydanı'nda sergilenen araçlar ziyaretçi akınına uğradı. Otomobilleri yakından inceleyip hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, araç sahiplerinden klasiklerin geçmişi ve bakım süreçleri hakkında bilgi aldı. Meydanda yer alan ve piyasa değerinin yaklaşık 150 bin dolar olduğu belirtilen klasik otomobil ise serginin en çok konuşulan modeli oldu.
Her yıl sezonu kapatmak için bu buluşmayı organize ettiklerini belirten İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, Bodrum'un sarı yazını yakalamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. İnsanların nostaljik araçlara büyük bir tutkuyla yaklaştığını vurgulayan Karpuzoğlu, sergideki araçların 30 bin dolardan başlayıp 250 bin dolara kadar ulaştığını kaydetti. Meydandaki tanıtım ve serginin ardından klasik araçların Bodrum turu sona erdi.Ekim 2026 sıfır faizli araç kampanyaları