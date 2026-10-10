Turgutreis Meydanı'nda sergilenen araçlar ziyaretçi akınına uğradı. Otomobilleri yakından inceleyip hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, araç sahiplerinden klasiklerin geçmişi ve bakım süreçleri hakkında bilgi aldı. Meydanda yer alan ve piyasa değerinin yaklaşık 150 bin dolar olduğu belirtilen klasik otomobil ise serginin en çok konuşulan modeli oldu.

Her yıl sezonu kapatmak için bu buluşmayı organize ettiklerini belirten İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, Bodrum'un sarı yazını yakalamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. İnsanların nostaljik araçlara büyük bir tutkuyla yaklaştığını vurgulayan Karpuzoğlu, sergideki araçların 30 bin dolardan başlayıp 250 bin dolara kadar ulaştığını kaydetti. Meydandaki tanıtım ve serginin ardından klasik araçların Bodrum turu sona erdi.

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