Kurallara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesileceğini belirten Uraloğlu, denetimlerin Bakanlık personeli, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediye ekipleri tarafından sahada titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Düzenleme, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçları kapsıyor. Otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, çekici, tanker, kamyonet, panelvan ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar ile ticari otomobiller bu kurala tabi tutuluyor.

Yasal düzenleme yalnızca araç türlerini değil, hangi tekerleklere kış lastiği takılacağını da net kurallara bağlıyor:

Buna karşın sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler yasal olarak kış lastiği yerine geçiyor. Sürücülerin kış lastiğine ek olarak araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı gibi acil durum ekipmanlarını da bulundurması gerekiyor.

Sürücülerin en çok yanıldığı konuların başında araçtaki ek kış ekipmanlarının lastik yerine geçip geçmediği geliyor. Bakan Uraloğlu, araçta patinaj zinciri bulundurmanın veya kullanmanın kış lastiği takma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını açıkça belirtti.

Araçta patinaj zinciri bulundurmak, sürücülerin yasal kış lastiği takma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN VALİLİKLERİN EK SÜRE VE KAPSAM YETKİSİ

Şahsi amaçla kullanılan hususi otomobiller için ülke genelinde yasal bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Bakanlık, can ve mal güvenliği için özel araç sahiplerinin de kış şartlarında kış lastiği takmasını tavsiye ediyor.

İl sınırları içerisindeki uygulamalar ise ilgili valiliklerin kararına bırakılıyor. Valilikler, bölgedeki hava koşullarına göre il sınırları içinde binek araçlar için de zorunluluk getirebiliyor.

Ayrıca valiliklerin, Bakanlığın belirlediği 15 Kasım-15 Nisan takvimini kendi illerinde başlangıç öncesinde ve bitiş sonrasında birer ay uzatma yetkisi bulunuyor.