Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uygulama süresi 5 aya çıkarıldı! Ceza tutarı belli oldu
Kış mevsimi yaklaşırken milyonlarca sürücünün gündemindeki zorunlu kış lastiği uygulamasında yeni sezon takvimi netleşti. Uygulama süresinin dört aydan beş aya çıkarılmasıyla birlikte ticari taşıtlar için başlangıç ve bitiş tarihleri öne çekilirken, kurala uymayanlara kesilecek idari para cezası da belli oldu. Peki zorunluluk hangi araç türlerini kapsıyor, özel otomobiller için valiliklerin yetkisi ne ve denetimlerde hangi kurallara bakılacak?
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle daha önce 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında dört ay olarak uygulanan zorunluluk, mevsimsel şartlar nedeniyle güncellendi.
Yeni takvime göre 2026-2027 sezonu zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar beş ay boyunca devam edecek.
UYGULAMA SÜRESİ BEŞ AYA ÇIKARILDI, CEZA TUTARI BELLİ OLDU
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ değişikliğiyle birlikte kış lastiği takviminde ve denetim kurallarında geçerli olan temel veriler şöyle şekillendi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış şartlarına uygun önlem almayan araçların yolu kapatmasını ve vatandaşların mağdur olmasını engellemeyi amaçladıklarını vurguladı.
Kurallara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesileceğini belirten Uraloğlu, denetimlerin Bakanlık personeli, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediye ekipleri tarafından sahada titizlikle yürütüleceğini bildirdi.
ŞEHİRLER ARASI TİCARİ TAŞITLARDA TEKERLEK VE YEDEK LASTİK ŞARTI
Düzenleme, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçları kapsıyor. Otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, çekici, tanker, kamyonet, panelvan ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar ile ticari otomobiller bu kurala tabi tutuluyor.
Yasal düzenleme yalnızca araç türlerini değil, hangi tekerleklere kış lastiği takılacağını da net kurallara bağlıyor:
- Ağır ticari taşıtlar: Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor.
- Diğer ticari araçlar: Kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin dört tekerleğindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması şart koşuluyor.
- Yedek lastikler: Seyir sırasında patlama veya hasar nedeniyle değiştirilmek zorunda kalan lastiklerin yerine takılacak yedek lastiklerin de kış lastiği özelliğinde olması zorunlu tutuluyor.
ZİNCİR BULUNDURMAK KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMIYOR
Sürücülerin en çok yanıldığı konuların başında araçtaki ek kış ekipmanlarının lastik yerine geçip geçmediği geliyor. Bakan Uraloğlu, araçta patinaj zinciri bulundurmanın veya kullanmanın kış lastiği takma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını açıkça belirtti.
Buna karşın sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler yasal olarak kış lastiği yerine geçiyor. Sürücülerin kış lastiğine ek olarak araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı gibi acil durum ekipmanlarını da bulundurması gerekiyor.
HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN VALİLİKLERİN EK SÜRE VE KAPSAM YETKİSİ
Şahsi amaçla kullanılan hususi otomobiller için ülke genelinde yasal bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Bakanlık, can ve mal güvenliği için özel araç sahiplerinin de kış şartlarında kış lastiği takmasını tavsiye ediyor.
İl sınırları içerisindeki uygulamalar ise ilgili valiliklerin kararına bırakılıyor. Valilikler, bölgedeki hava koşullarına göre il sınırları içinde binek araçlar için de zorunluluk getirebiliyor.
Ayrıca valiliklerin, Bakanlığın belirlediği 15 Kasım-15 Nisan takvimini kendi illerinde başlangıç öncesinde ve bitiş sonrasında birer ay uzatma yetkisi bulunuyor.
HAVA 7 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE YAZ LASTİĞİ SERTLEŞİYOR
Kış lastiği kullanımı yalnızca cezai yaptırımlardan kaçınmak için değil, soğuk havalarda değişen yol tutuş koşullarına uyum sağlamak için de hayati önem taşıyor. Kış lastikleri ile yaz lastikleri arasındaki temel fark, üretimde kullanılan kauçuk bileşimi ve sırt deseninden kaynaklanıyor.
Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde, sıcak havalara göre tasarlanan yaz lastikleri sertleşerek esnekliğini ve yol tutuş performansını kaybediyor. Kış lastikleri ise özel kauçuk yapısı sayesinde düşük sıcaklıklarda yumuşaklığını koruyor.
Sırt deseninde yer alan derin kanallar ve ince kesikler; ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde aracın yola tutunmasını destekleyerek fren mesafesini kısaltıyor.
Uzmanlar ve yetkililer, kış lastiklerinin kayma riskini azaltsa da buzlu yollarda kazaları tek başına tamamen önleyemeyeceğini hatırlatıyor. Sürücülerin bu koşullarda hızlarını düşürmesi ve takip mesafesini artırması gerekiyor.