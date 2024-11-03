SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Kışın elektrikli araç menzilini uzatmanın kolay yolları! Uzun yol yapacaklar dikkat...

Elektrikli otomobil sahipleri, kış aylarında araçlarının menzil performansını korumak için çeşitli yöntemler araştırıyor. Soğuk havalarda pil ömrü ve menzil performansının düşmesi nedeniyle, sürücüler araçlarından en iyi verimi almak için pratik çözümler arıyor. İşte kışın elektrikli otomobil kullanırken menzili artırmanın püf noktaları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:31 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:31
Kışın elektrikli araç menzilini uzatmanın kolay yolları! Uzun yol yapacaklar dikkat...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yükselen yakıt fiyatları ve çevre bilincinin artmasıyla elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. Ancak, kış aylarının zorlu şartları bu araçların menzil performansını etkileyebiliyor. Özellikle ısıtıcı kullanımının pil ömrünü azaltması, sürücülerin menzil kaybını önlemek için alternatif yollar aramasına neden oluyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KIŞ AYLARINDA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERLE YÜKSEK MENZİLE NASIL ULAŞILIR?

Elektrikli otomobiller, giderek artan yakıt fiyatları ve çevresel hassasiyetler nedeniyle popülerlik kazanıyor. Ancak, özellikle kış aylarında, bu araçların menzil performansı kullanıcılarda merak uyandırıyor. İşte kışın elektrikli otomobil kullanırken menzili artırmaya yönelik öneriler...

Bataryayı Düşük Seviyelere İndirmeyin: Soğuk havalarda batarya daha fazla enerji tüketebilir. Bataryanın sürekli %20 ile %80 arasında tutulması, hem verimlilik hem de araç sağlığı açısından faydalıdır.

Kapalı Garajda Park Edin: Aracınızı kapalı bir garajda bırakmak, soğuk hava koşullarında akünün daha uzun süre şarjını korumasına yardımcı olabilir.

Yola Çıkmadan Önce Isıtma: Yeni elektrikli araçlarda bulunan ön ısıtma özelliği sayesinde, yola çıkmadan önce akünün optimal sıcaklığa ulaşması sağlanabilir, bu da menzil performansını artırır.

Isıtıcı Kullanımını Sınırlayın: Özellikle tek başınıza seyahat ediyorsanız, yalnızca sürücü tarafındaki ısıtıcıları veya koltuk ısıtıcılarını kullanmak daha verimli olacaktır.

Eco Modunu Kullanın: Yavaş hızlanma ve Eco modunda sürüş, enerji tüketimini azaltarak daha yüksek menzil sağlar.

17.320 TLsi olan alıyor! TMSF’den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...17.320 TLsi olan alıyor! TMSF’den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...
17.320 TL'si olan alıyor! TMSF'den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi
CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama
Türkiye öncülüğünde flaş adım! 52 ülke ve uluslararası kuruluşlardan BMGK’ya mektup: İsrail’e silah sevkiyatını durdurun
CHP’deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel’den kriz yok hamlesi
Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! İnadı kırıldı...
SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?
ABD’den Tahran’a misilleme uyarısı: İsrail’i durdurmayız | İran’dan rest: Ezici cevapla karşılaşacaklar
Okan Buruk yıldız isme mesajı verdi: Gidebilirsin!
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun ’Özel’ hedefi
CHP’li belediyelerdeki işçiler greve gitti! İstanbul’da 90 esintileri Kartal’da çöp dağları oluştu: Nefes alamıyoruz, mikrop soluyoruz
3 Kasım 2002! AK Parti’nin iktidara gelişinin üzerinden 22 yıl geçti! Başkan Erdoğan liderliğinde zaferlerle dolu yolculuk!
MEMURA EN AZ 43 BİN 686 TL | Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Yeni anketle tüm hesaplar değişti! Polis, öğretmen, hemşire, doktor...
Efsane Kasım indirimleri kabusunuz olmasın! Ticaret Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Ödeme yaparken buna dikkat
Emekliye 2024’te maaş farkı: Belirsizlik kalktı dilekçe için doğru zaman! Bu yıl neden avantajlı? Maaş hesabında neler kullanılıyor?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Soğuk, yağmur, kar geliyor! Pastırma sıcaklarını bu sene unutun
SON DAKİKA