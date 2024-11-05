2024 Kasım ayında Fiat ve Hyundai fiyatları güncellendi! yeni yıl başlamadan araba alacaklar dikkat

Kasım ayı itibarıyla Fiat Egea Sedan'ın güncel satış fiyatları da dikkat çekiyor. Hyundai ise artan fiyatlar karşısında müşteriler için özel bir kampanya başlatarak i20 modelinde indirime gitti. Uzun yıllardır Türkiye'de yoğun ilgi gören Hyundai i20, uygun fiyatlı şehir otomobili konseptine en uygun modellerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sektördeki genel fiyat artışları nedeniyle bu modelin de fiyatında değişiklikler yaşandı.