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2024 Kasım ayında Fiat ve Hyundai fiyatları güncellendi! yeni yıl başlamadan araba alacaklar dikkat

Türkiye'de otomotiv sektörü, 2024 yılı boyunca hareketli bir dönem geçirdi. Ocak ve ekim ayları arasında 750 bin otomobil satışı gerçekleştirilirken, en çok tercih edilen modeller ve fiyatları da ortaya çıktı. Listenin başında ise 46 bin satışla Fiat Egea Sedan yer alıyor. Egea’yı ise 38 bin 410 adetle Renault Clio takip ediyor.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 19:47 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 19:47
2024 Kasım ayında Fiat ve Hyundai fiyatları güncellendi! yeni yıl başlamadan araba alacaklar dikkat

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Kasım ayı itibarıyla Fiat Egea Sedan'ın güncel satış fiyatları da dikkat çekiyor. Hyundai ise artan fiyatlar karşısında müşteriler için özel bir kampanya başlatarak i20 modelinde indirime gitti. Uzun yıllardır Türkiye'de yoğun ilgi gören Hyundai i20, uygun fiyatlı şehir otomobili konseptine en uygun modellerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sektördeki genel fiyat artışları nedeniyle bu modelin de fiyatında değişiklikler yaşandı.

Fotoğraflar: Fiat Fotoğraflar: Fiat

HYUNDAİ İ20 KAMPANYALI SATIŞ FİYATLARI

1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Benzin Manuel

Satış fiyatı: 1.030.000 TL

Kampanyalı fiyat: 979.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Benzin DCT

Satış fiyatı: 1.146.000 TL

Kampanyalı fiyat: 1.101.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. Benzin DCT

Satış fiyatı: 1.265.000 TL

Kampanyalı fiyat: 1.199.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. Benzin DCT

Satış fiyatı: 1.361.000 TL

Kampanyalı fiyat: 1.295.000 TL

Fiat fiyat listesiFiat fiyat listesi

2024 KASIM AYI FİAT EGEA FİYAT LİSTESİ

İşte Kasım 2024 itibarıyla Fiat Egea'nın güncel satış fiyatları:

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy

Satış Fiyatı: 995.000 TL

Fiat Egea Sedan 1.3 M.Jet 95 HP Urban

Satış Fiyatı: 1.150.000 TL

Hyundai i10 fiyatHyundai i10 fiyat

Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire 95 HP Street

Satış Fiyatı: 1.020.000 TL

Fiat Egea Hatchback 1.6 M.Jet 130 HP Lounge

Satış Fiyatı: 1.250.000 TL

Fiat Egea Cross 1.0 Firefly 100 HP Street

Satış Fiyatı: 1.180.000 TL

Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP Lounge

Satış Fiyatı: 1.300.000 TL

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