Togg’un 7. rengi Ayder: İşte 2024 kasım TX10 güncel fiyat listesi

Togg, T10X modeline eklediği "Ayder" rengiyle kullanıcılarını heyecanlandırıyor. 1 Kasım 2024 itibarıyla satışa sunulacak olan bu yeni renk, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alıyor. Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan tanıtım filmi, Ayder Yaylası'nın eşsiz doğasını gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, bu özel rengi Trumore üzerinden sipariş edebilecek.

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TOGG'UN YENİ RENGİ TANITILDI

Türkiye'nin yerli otomobili T10X, yeni rengi "Ayder" ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Halihazırda "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" gibi renk seçeneklerine sahip olan T10X, 1 Kasım 2024 itibarıyla Ayder yeşiliyle de yolları süslemeye başlayacak.

Togg, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu renk paletini genişletmeye devam ediyor. Ayder yeşili, T10X'in dış renkleri arasına katılırken, bu yeni renk Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi'nin destekleriyle çekilen bir reklam filmiyle tanıtıldı. Reklam filminde, Ayder Yaylası, Gelin Tülü Şelalesi, Zil Kale, Çiçekli Yayla, Galer Düzü ve Köylük Sırtı mevkisinin eşsiz doğası vurgulandı.