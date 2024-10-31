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Togg'un 7. rengi Ayder: İşte 2024 kasım TX10 güncel fiyat listesi

Türkiye’nin yerli otomobili T10X, Ayder adı verilen yeni rengiyle pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renklerinin yanı sıra 1 Kasım 2024 itibarıyla Ayder yeşili de T10X’in dış renkleri arasında yer alacak. Togg, bu yeni renk ile Türkiye’nin doğal güzelliklerine bir yenisini ekleyerek, kullanıcıların beğenisine sunmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 19:12 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 19:13
Togg’un 7. rengi Ayder: İşte 2024 kasım TX10 güncel fiyat listesi

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Togg, T10X modeline eklediği "Ayder" rengiyle kullanıcılarını heyecanlandırıyor. 1 Kasım 2024 itibarıyla satışa sunulacak olan bu yeni renk, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alıyor. Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan tanıtım filmi, Ayder Yaylası'nın eşsiz doğasını gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, bu özel rengi Trumore üzerinden sipariş edebilecek.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TOGG'UN YENİ RENGİ TANITILDI

Türkiye'nin yerli otomobili T10X, yeni rengi "Ayder" ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Halihazırda "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" gibi renk seçeneklerine sahip olan T10X, 1 Kasım 2024 itibarıyla Ayder yeşiliyle de yolları süslemeye başlayacak.

Togg, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu renk paletini genişletmeye devam ediyor. Ayder yeşili, T10X'in dış renkleri arasına katılırken, bu yeni renk Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi'nin destekleriyle çekilen bir reklam filmiyle tanıtıldı. Reklam filminde, Ayder Yaylası, Gelin Tülü Şelalesi, Zil Kale, Çiçekli Yayla, Galer Düzü ve Köylük Sırtı mevkisinin eşsiz doğası vurgulandı.

Kullanıcılar, "Ayder" rengini Trumore üzerinden sipariş ederek, doğanın ferahlığını ve kendine özgü güzelliğini araçlarına yansıtma fırsatına sahip olacak. Togg, Türkiye'nin mobilite alanındaki hizmetlerini artırarak "Türkiye'nin Renkleri" temasıyla kullanıcıların karşısına çıkmayı sürdürüyor.

TOGG FİYAT LİSTESİ

Model Bilgisi Fiyat (TL)
Togg T10X V1 RWD standart menzil 1.432.600 TL
Togg T10X V2 RWD standart menzil 1.673.000 TL
Togg T10X V2 RWD uzun menzil 1.823.000 TL

TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor

Batarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun

Menzil: 310 km standart, 510 km uzun

Şarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj

Tork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor

Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor

Uzunluk: 4599 mm

Genişlik: 1886 mm

Yükseklik: 1676 mm

Aks mesafesi: 2890 mm

TOGG T10X MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ

Togg T10X'te standart olarak sunulan multimedya ve araç içi göstergelerin özellikleri:

12,3 inç araç gösterge ekranı,

29 inç bilgi-eğlence (multimedya ekranı),

41,3 inç uçtan ucu ambiyans ekranı,

8 inç dokunmatik kontrol ekranı,

Araç içi sosyal kamera,

İnternet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit.

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