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17.320 TL'si olan alıyor! TMSF’den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araç meraklıları için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihale kapsamında, Bentley, Mercedes ve Porsche gibi markaların yer aldığı lüks otomobiller satışa çıkarılacak. İhalede daha önceki satışlarda alıcı bulamayan araçlar, indirimli fiyatlarla yeniden teklif edilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:53 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:53
17.320 TL’si olan alıyor! TMSF’den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araç severleri yakından ilgilendiren bir ihale düzenleyecek. 7 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ihale kapsamında Bentley, Mercedes ve Porsche gibi lüks markalara ait araçlar satışa sunulacak. Daha önceki ihalelerde alıcı bulamayan araçlar ise indirimli fiyatlarla yeniden alıcıların beğenisine sunulacak. TMSF ayrıca, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak ihaleye dair bilgilerin yalnızca resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Satış ilanları sayfasıSatış ilanları sayfası

Yeni Muhammen Bedeller Belirlendi

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, satışı gerçekleştirilecek araçlar için yeni muhammen bedeller belirlendi. Daha önce düzenlenen ihalelerde satılmayan araçlar, belirli oranlarda yapılan indirimlerle bu kez yeniden alıcılarla buluşturulacak. İhale, İstanbul Esentepe'de yer alan TMSF binasında yapılacak.

Satılan araba ilanlarıSatılan araba ilanları

Dolandırıcılara Karşı Uyarı

TMSF, lüks araçları daha uygun fiyatlarla temin edebileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı da vatandaşları uyardı. TMSF yetkilileri "Çantacı, aracı ve komisyoncu" gibi tanımlanan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, duyurusu yapılmadan çok düşük bedellerle araç alınmasının mümkün olmadığını hatırlattı. Vatandaşların, ihaleyle ilgili tüm bilgilere yalnızca TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekleri ifade edildi.

Teminat tutarlarıTeminat tutarları

Başka İhaleler de Düzenlenecek

Lüks araç ihalesi dışında, TMSF'nin internet sitesinde farklı araç satış ihalelerine dair duyurular da yer alıyor. İlgilenenlerin detaylı bilgiye TMSF'nin resmi web sayfası üzerinden erişebileceği belirtildi.

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