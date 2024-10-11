17.320 TL’si olan alıyor! TMSF’den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araç severleri yakından ilgilendiren bir ihale düzenleyecek. 7 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ihale kapsamında Bentley, Mercedes ve Porsche gibi lüks markalara ait araçlar satışa sunulacak. Daha önceki ihalelerde alıcı bulamayan araçlar ise indirimli fiyatlarla yeniden alıcıların beğenisine sunulacak. TMSF ayrıca, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak ihaleye dair bilgilerin yalnızca resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Satış ilanları sayfası Yeni Muhammen Bedeller Belirlendi TMSF'den yapılan açıklamaya göre, satışı gerçekleştirilecek araçlar için yeni muhammen bedeller belirlendi. Daha önce düzenlenen ihalelerde satılmayan araçlar, belirli oranlarda yapılan indirimlerle bu kez yeniden alıcılarla buluşturulacak. İhale, İstanbul Esentepe'de yer alan TMSF binasında yapılacak.