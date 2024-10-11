17.320 TL’si olan alıyor! TMSF’den indirimli lüks araç satışı başladı: BMW, AUDI, Bentley, Mercedes ve Porsche...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araç severleri yakından ilgilendiren bir ihale düzenleyecek. 7 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ihale kapsamında Bentley, Mercedes ve Porsche gibi lüks markalara ait araçlar satışa sunulacak. Daha önceki ihalelerde alıcı bulamayan araçlar ise indirimli fiyatlarla yeniden alıcıların beğenisine sunulacak. TMSF ayrıca, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak ihaleye dair bilgilerin yalnızca resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Satış ilanları sayfası
Yeni Muhammen Bedeller Belirlendi
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, satışı gerçekleştirilecek araçlar için yeni muhammen bedeller belirlendi. Daha önce düzenlenen ihalelerde satılmayan araçlar, belirli oranlarda yapılan indirimlerle bu kez yeniden alıcılarla buluşturulacak. İhale, İstanbul Esentepe'de yer alan TMSF binasında yapılacak.
Satılan araba ilanları
Dolandırıcılara Karşı Uyarı
TMSF, lüks araçları daha uygun fiyatlarla temin edebileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı da vatandaşları uyardı. TMSF yetkilileri "Çantacı, aracı ve komisyoncu" gibi tanımlanan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, duyurusu yapılmadan çok düşük bedellerle araç alınmasının mümkün olmadığını hatırlattı. Vatandaşların, ihaleyle ilgili tüm bilgilere yalnızca TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekleri ifade edildi.