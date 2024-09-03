Sedan otomobiller, geniş iç hacimleri, konforlu sürüş deneyimi ve büyük bagaj kapasiteleri ile özellikle aileler için ideal bir seçimdir. Şehir içi ve uzun yol kullanımına uygun olan bu araçlar, stabil yol tutuşu ve aerodinamik yapıları sayesinde güvenli ve rahat bir sürüş sunar. Ayrıca, dört kapılı tasarımları ile arka koltuk yolcularına kolay erişim sağlar. Sedanların sunduğu bu avantajlar, onları her zaman tercih edilen araçlar arasında tutmaya devam ediyor. İşte Eylül 2024 en ucuz sedan otomobil fiyatları...