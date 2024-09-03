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Fiyatlar Dibe Vurdu: 2024'te 1 Milyon TL'ye Alınabilecek Otomatik Sedanlar...

SUV sınıfı araçlar her ne kadar otomobil pazarında büyük bir pay sahibi olsa da, sedan otomobillerin cazibesi hala devam ediyor. Özellikle konforlu sürüş deneyimi, geniş iç hacmi ve şehir içi kullanım kolaylığı sunan sedan araçlar, Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Sedan otomobil sevenler için otomatik vitesli ve 1 milyon TL civarındaki en ucuz sedan modeller...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 17:03 Güncelleme 03 Eylül 2024, 17:23
Fiyatlar Dibe Vurdu: 2024’te 1 Milyon TL’ye Alınabilecek Otomatik Sedanlar...

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Sedan otomobiller, geniş iç hacimleri, konforlu sürüş deneyimi ve büyük bagaj kapasiteleri ile özellikle aileler için ideal bir seçimdir. Şehir içi ve uzun yol kullanımına uygun olan bu araçlar, stabil yol tutuşu ve aerodinamik yapıları sayesinde güvenli ve rahat bir sürüş sunar. Ayrıca, dört kapılı tasarımları ile arka koltuk yolcularına kolay erişim sağlar. Sedanların sunduğu bu avantajlar, onları her zaman tercih edilen araçlar arasında tutmaya devam ediyor. İşte Eylül 2024 en ucuz sedan otomobil fiyatları...

Hyundai ElentraHyundai Elentra

1. Renault Taliant

Konfor açısından yüksek beklentileri olmayanlar için uygun bir seçenek olan Renault Taliant.

Fiyat: 1 milyon 11 bin TL 🚙

Renault TaliantRenault Taliant

2. Honda City

1.5 litrelik benzinli motoruyla 121 beygir güç üreten Honda City.

Fiyat: 1 milyon 255 bin TL 🌟

Honda CityHonda City

3. Kia Cerato

Tasarımı ve 128 beygir gücündeki motoruyla dikkat çeken Kia Cerato.

Fiyat: 1 milyon 295 bin TL 🚗

Kia CeratoKia Cerato

4. Fiat Egea Sedan

Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olan Fiat Egea Sedan.

Fiyat: 1 milyon 305 bin 900 TL 🚘

Fiat EgeaFiat Egea

5. Toyota Corolla

Dünyanın en çok satan sedanlarından biri olan Toyota Corolla'nın baz versiyonu.

Fiyat: 1 milyon 346 bin 500 TL 🌍

Toyota CorollaToyota Corolla

6. Ford Focus Sedan

Ford Focus Sedan, 1.5 litrelik dizel motoruyla 115 beygir güç üretiyor.

Fiyat: 1 milyon 504 bin 900 TL 🛠️

Ford Focus SedanFord Focus Sedan

7. Renault Megane Sedan

Şirket aracı ve filo kiralamalarda çokça tercih edilen Renault Megane Sedan.

Fiyat: 1 milyon 671 bin 900 TL 🏢

Renault MeganeRenault Megane

8. Hyundai Elantra

123 beygir gücündeki Hyundai Elantra.

Fiyat: 1 milyon 569 bin TL 🚀

Hyundai ElantraHyundai Elantra

9. Honda Civic

Sedan segmentinin güçlü temsilcilerinden Honda Civic.

Fiyat: 1 milyon 715 bin TL 🏁

Honda CivicHonda Civic

10. Skoda Octavia

Skoda'nın popüler sedan modeli Octavia'nın baz versiyonu.

Fiyat: 1 milyon 719 bin 900 TL 🏎️

Skoda OctaviaSkoda Octavia

Eylül 2024 en ucuz sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Opel, Renault, Nissan, Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, Peugeot...Eylül 2024 en ucuz sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Opel, Renault, Nissan, Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, Peugeot...
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