Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: En uygun 5 araba sıralandı

Eylül ayı itibarıyla sıfır otomobil fiyatlarında büyük bir güncelleme yaşandı. Otomobil piyasasında hareketli bir döneme girilirken, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) 31 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte birçok marka, liste fiyatlarını yeniden düzenledi. Bazı markalar fiyatlarını güncellerken, bazıları ise yeni fiyat listelerini duyurmak için beklemeyi tercih etti. Bu dönemde en ucuz sıfır araçların listesi de değişti ve tüketiciler için çeşitli cazip kredi seçenekleri sunuldu.
🏆 En Uygun Fiyatlı Araçlar
Fiat Egea: 969.900 TL 💸
Opel Corsa: 1.075.900 TL 🚗
Suzuki Swift: 1.170.000 TL 🚘
Renault Clio: 1.184.900 TL 🚦
MG ZS Comfort: 1.209.000 TL 🚙
💰 Uygun Fiyatlı Kredi Seçenekleri ve Kampanyalar
Opel Corsa ve Corsa Elektrik modelleri; 150.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 150.000 TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi seçenekleriyle satışta! 🏁
Opel Astra ve Astra Elektrik modellerinde de 150.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı var. Opel Astra Elektrik için ise 200.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya 200.000 TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi sunuluyor. 💼
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