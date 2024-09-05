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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: En uygun 5 araba sıralandı

Eylül ayında sıfır otomobil fiyatlarında büyük bir güncelleme yaşandı! Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin (GSR) 31 Ağustos’ta sona ermesiyle birlikte bazı markalar fiyatlarına zam yaparken, bazı markalar ise beklemeyi tercih etti. İşte bu dönemin en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 23:45 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 23:45
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: En uygun 5 araba sıralandı

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Eylül ayı itibarıyla sıfır otomobil fiyatlarında büyük bir güncelleme yaşandı. Otomobil piyasasında hareketli bir döneme girilirken, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) 31 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte birçok marka, liste fiyatlarını yeniden düzenledi. Bazı markalar fiyatlarını güncellerken, bazıları ise yeni fiyat listelerini duyurmak için beklemeyi tercih etti. Bu dönemde en ucuz sıfır araçların listesi de değişti ve tüketiciler için çeşitli cazip kredi seçenekleri sunuldu.

🏆 En Uygun Fiyatlı Araçlar

Fiat Egea: 969.900 TL 💸

Opel Corsa: 1.075.900 TL 🚗

Suzuki Swift: 1.170.000 TL 🚘

Renault Clio: 1.184.900 TL 🚦

MG ZS Comfort: 1.209.000 TL 🚙

💰 Uygun Fiyatlı Kredi Seçenekleri ve Kampanyalar

Opel Corsa ve Corsa Elektrik modelleri; 150.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 150.000 TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi seçenekleriyle satışta! 🏁

Opel Astra ve Astra Elektrik modellerinde de 150.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı var. Opel Astra Elektrik için ise 200.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya 200.000 TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi sunuluyor. 💼

SUV severler için Opel Crossland 150.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faizli kredi fırsatı sunuyor. 🚙

Opel Mokka ve Mokka Elektrik modellerinde ise 200.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 200.000 TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi seçenekleri bulunuyor. 🔋

Opel Grandland, 200.000 TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkanı ile Opel bayilerinde müşterilerini bekliyor! 🌟

🚐 Ticari Araçlarda da Kaçırılmayacak Fırsatlar

Yeni Combo ve Combo Cargo, 200.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 200.000 TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor. 🚛

Zafira, Vivaro ve Movano modelleri de 250.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 250.000 TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi imkanıyla karşınızda! 🚚

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