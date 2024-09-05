Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: En uygun 5 araba sıralandı

Opel Mokka ve Mokka Elektrik modellerinde ise 200.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 200.000 TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve %2,49 faizli kredi seçenekleri bulunuyor. 🔋

Opel Grandland, 200.000 TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkanı ile Opel bayilerinde müşterilerini bekliyor! 🌟