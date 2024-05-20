Cebinizden en az 90.000 TL çıkar: Otomobil kullanırken bu hatayı yapan çıra gibi yanar

Uzmanlar, otomatik vitesli araç sahiplerine, özellikle park esnasında şanzımana gereksiz yük bindirmemeleri konusunda önerilerde bulunuyor. Araç park edilirken yapılan hatalar, şanzımanın bozulmasına ve hatta değiştirilmesine neden olabiliyor. Bu tür bir onarımın maliyeti ise 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Otomatik Araçların Konforlu Seçimi ve Yanlış Kullanımlar
Birçok sürücü, manuel araçlara göre daha konforlu olan otomatik vitesli araçları tercih ediyor. Ehliyet alırken de otomatik vitesli araçlarda daha rahat hisseden sürücüler, bazen yanlış kullanımlar yapabiliyor. Uzmanlar, otomatik şanzımanlı araçların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları sıralıyor.
Yüksek Maliyetli Arızalardan Kaçınmak İçin Önlemler
Otomotiv sektörü uzmanları, araç sahiplerini şanzımana zarar verebilecek hatalar konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Özellikle kırmızı ışıkta beklerken gereksiz vites değişiklikleri yapmak veya aracı park ederken şanzımana fazla yüklenmek gibi davranışlar, ciddi hasarlara ve yüksek maliyetli onarımlara neden olabiliyor.