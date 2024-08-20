EN ÇOK TERCİH EDİLEN SUV otomobiller! Tek tek listelendi! Ağustos 2024 ayında...

Yeni bir SUV almak isteyenler için en merak edilen konulardan biri de uygun fiyatlı seçenekler. Ağustos ayı kampanyaları hız kesmeden devam ederken, otomatik vitesli SUV arayışında olanlar için müjdeli haber geldi. En ucuz otomatik vitesli SUV modeli belli oldu! İşte cazip fiyatıyla dikkat çeken bu model ve diğer uygun fiyatlı SUV seçenekleri...
İşte Ağustos 2024 itibariyle en çok tercih edilen ve uygun fiyatlı SUV modelleri
🚗 Kia Stonic
Türkiye'de satılan otomatik vitesli en ucuz SUV.
- Fiyat: 1.134.000 TL'den başlıyor, en üst versiyon 1.400.000 TL.
- En çok tercih edilen model 🏆🚘✨
🔋 Citroen C4 ve C4 X
Tam elektrikli, 468 km'ye kadar menzil sunuyor.
- Fiyat: 1.349.000 TL'den başlıyor.
- Çevreci ve ekonomik 🌍⚡️💰
🚙 DFSK Fengon 500
Panoramik açılabilir cam tavan, 1,5 lt benzinli motor.
- Fiyat: 1.340.000 TL.
- Geniş donanım seçenekleri 🪟🚀🎯
🐾 Ford Puma
125 beygir gücünde, 1 litrelik benzinli motor.
- Fiyat: 1.319.800 TL'den başlıyor.
- Popüler B sınıfı SUV 🌟🔥🐾