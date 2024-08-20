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EN ÇOK TERCİH EDİLEN SUV otomobiller! Tek tek listelendi! Ağustos 2024 ayında...

SUV araçlar, geniş iç hacimleri ve yüksek sürüş konforlarıyla otomobil severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Markalar, Ağustos ayında dikkat çeken kampanyalarla öne çıkarken, uygun fiyatlı SUV arayışında olanlar için de cazip seçenekler sunuluyor. İşte marka marka sıralanmış, en çok tercih edilen SUV modelleri ve detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 23:44 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 23:49
EN ÇOK TERCİH EDİLEN SUV otomobiller! Tek tek listelendi! Ağustos 2024 ayında...

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Yeni bir SUV almak isteyenler için en merak edilen konulardan biri de uygun fiyatlı seçenekler. Ağustos ayı kampanyaları hız kesmeden devam ederken, otomatik vitesli SUV arayışında olanlar için müjdeli haber geldi. En ucuz otomatik vitesli SUV modeli belli oldu! İşte cazip fiyatıyla dikkat çeken bu model ve diğer uygun fiyatlı SUV seçenekleri...

İşte Ağustos 2024 itibariyle en çok tercih edilen ve uygun fiyatlı SUV modelleri

🚗 Kia Stonic
Türkiye'de satılan otomatik vitesli en ucuz SUV.

  • Fiyat: 1.134.000 TL'den başlıyor, en üst versiyon 1.400.000 TL.
  • En çok tercih edilen model 🏆🚘✨

🔋 Citroen C4 ve C4 X
Tam elektrikli, 468 km'ye kadar menzil sunuyor.

  • Fiyat: 1.349.000 TL'den başlıyor.
  • Çevreci ve ekonomik 🌍⚡️💰

🚙 DFSK Fengon 500
Panoramik açılabilir cam tavan, 1,5 lt benzinli motor.

  • Fiyat: 1.340.000 TL.
  • Geniş donanım seçenekleri 🪟🚀🎯

🐾 Ford Puma
125 beygir gücünde, 1 litrelik benzinli motor.

  • Fiyat: 1.319.800 TL'den başlıyor.
  • Popüler B sınıfı SUV 🌟🔥🐾

💸 Opel Crossland
150 bin TL kredi için 12 ay sıfır faizli kredi imkanı.

  • Fiyat: 1.257.900 TL'den başlıyor.
  • Kampanyalı model 🏦🎉💰

🚨 Ssangyong Tivoli
163 beygir gücünde, geniş güvenlik donanımları mevcut.

  • Fiyat: 1.296.000 TL'den başlıyor.
  • Güvenli ve güçlü 🛡️🚦💪

🔌 MG4 Electric Comfort
Yüzde 100 elektrikli, 200 bin TL'ye 12 ay vadeli %2,99 faizli kampanya.

  • Fiyat: 1.290.000 TL.
  • Çevre dostu ve teknolojik 🌱🔋⚡️

💼 MG ZS Comfort
111 beygir gücünde, 1 litrelik benzinli motor.

  • Fiyat: 1.209.000 TL.
  • Kompakt ve şık 👜🎯✨

💨 Hyundai Bayon
1 litre hacimli benzinli motoruyla 100 beygir güç.

  • Fiyat: 1.210.000 TL'den başlıyor, en üst donanım 1.385.000 TL.
  • Dinamik ve uygun fiyatlı ⚡️🚗💥
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