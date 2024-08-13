Bu uygulama sonrası fiyatlar resmen yarı yarıya inecek! 2. el otomobil alacaklar dikkat!

YETKİLİ SATICI ÜZERİNDEN SATIŞ ZORUNLULUĞU GELİYOR Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle birlikte ilan sitelerinde yer alan gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının verilme süreçlerini resmiyete bağlayacak bir uygulamanın devreye alınacağını belirtmişti. Bu kapsamda, ikinci el araçlarını satışa sunacak kişilerin, e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapmadan satış işlemini gerçekleştiremeyecekleri vurgulandı. Özellikle galeriler veya yetkili satıcılar üzerinden yapılan satışlarda bu yetkilendirme zorunlu olacak. OCAK 2025 İTİBARIYLA YALNIZCA DOĞRULANMIŞ İLANLAR YER ALACAK Yeni düzenleme, Ekim 2024 itibarıyla devreye girecek ve Ocak 2025'ten itibaren ilan sitelerinde yalnızca doğrulanmış ilanların yer alması zorunlu hale gelecek. Bu döneme kadar, doğrulanmış ve normal ilanlar birlikte yer alacak. Ancak Ocak ayından sonra, sadece e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş, doğrulanmış ilanlar yayımlanabilecek. Bu uygulama, ikinci el araç piyasasında güveni artırarak, tüketicilerin mağduriyetini azaltmayı hedefliyor.

YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK? Ekim ayı itibarıyla uygulanacak olan yeni düzenleme ile araçlarını yetkili bir satıcı üzerinden satmak isteyen kişilerin şu adımları izlemeleri gerekecek: E-Devlet Üzerinden Yetkilendirme: Satış yapmak isteyen kişi, e-Devlet üzerinden "Araçlarım" bölümüne girerek satmak istediği aracı seçip, yetkili satıcının ilan sitelerinde kullandığı kodu girerek bu satıcıyı yetkilendirecek. Doğrulanmış İlan: Yetkili satıcı, aldığı bu yetkilendirme doğrultusunda, aracın fiyatı, kilometresi, yaşı, hasar durumu gibi tüm bilgileri ilan sitesine yükleyerek, ilanı "doğrulanmış ilan" olarak yayımlayacak. Yılbaşına Kadar Geçiş Süreci: İlk etapta, ilan sitelerinde hem doğrulanmış hem de normal ilanlar yer alabilecek. Ancak Ocak 2025'ten itibaren sadece doğrulanmış ilanların yayımlanması zorunlu olacak.

SEKTÖR YETKİLİLERİ NE DİYOR? Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni düzenlemenin sektör için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu düzenleme ile birlikte herkes internet üzerinden araç alım-satım işini yapamayacak. Bu sayede, hem haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilerin önüne geçilecek hem de tüketiciler daha güvenli bir ortamda alışveriş yapabilecek" dedi. Erkoç ayrıca, düzenlemenin gelişigüzel fiyat uygulamalarını da engelleyerek, hem alıcıların hem de yetkili satıcıların mağduriyetini ortadan kaldıracağını vurguladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Otomotiv Sektörü Komite Başkanı Anıl Şentürk ise, sektörde özellikle kayıtdışılıkla ilgili büyük sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Şentürk, "E-devlet üzerinden yapılacak doğrulamayla, dolandırıcılık vakalarının ve spekülatif fiyatların önüne geçilebilir. Ayrıca, tüm ikinci el araç satışlarının noterler yerine yetkili satıcılar üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşacak" şeklinde konuştu.

80 BİN SATICIYI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR Yeni düzenleme, Türkiye genelinde sayıları 80 bini bulan ikinci el araç satıcısını doğrudan ilgilendiriyor. Ekim ayında başlayacak "doğrulanmış ilan" dönemi, yılbaşından itibaren tüm ilan sitelerinde zorunlu hale getirilecek. Bu süreç, özellikle galeriler ve yetkili satıcılar üzerinden araçlarını satışa sunmak isteyen kişileri kapsayacak.

SPEKÜLASYONLARA VE DOLANDIRICILIĞA SON Yeni düzenlemenin ikinci el araç piyasasına getireceği en büyük yeniliklerden biri, spekülasyonların ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi olacak. E-Devlet üzerinden yapılacak kimlik doğrulaması ve yetkilendirme işlemleri sayesinde, araç alım-satım işlemleri daha güvenilir hale gelecek ve tüketicilerin mağduriyetleri en aza indirgenecek. Ticaret Bakanlığı'nın bu adımı, hem sektördeki düzeni sağlamak hem de vatandaşların güvenli bir şekilde alım-satım yapabilmelerini temin etmek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vatandaş bayilere akın etti! Citroen 409.000 TLye, Fiat ise 449.900 TLye sıfır otomobil satıyor! Vatandaş bayilere akın etti! Citroen 409.000 TL'ye, Fiat ise 449.900 TL'ye sıfır otomobil satıyor!